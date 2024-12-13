Creatore di Video di Aggiornamento per Donatori: Coinvolgi i Donatori Senza Sforzo

Crea video di ringraziamento personalizzati con avatar AI per aumentare la fidelizzazione dei donatori e semplificare i tuoi appelli per la raccolta fondi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di rapporto d'impatto di 90 secondi rivolto a tutti i donatori ricorrenti e una tantum, utilizzando modelli e scene personalizzabili per mostrare i successi dell'organizzazione. Il video dovrebbe adottare uno stile informativo e visivamente attraente, incorporando infografiche con musica di sottofondo delicata, narrato tramite Text-to-video da script per chiarezza nella comunicazione con i donatori.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di ringraziamento rapido di 30 secondi per i donatori alla prima donazione. Questo video edificante e celebrativo dovrebbe presentare tagli rapidi di immagini positive dalla libreria multimediale/supporto stock, accompagnato da sottotitoli/caption facili da leggere per creare video di ringraziamento d'impatto in modo efficiente, aiutando le organizzazioni a risparmiare tempo.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di appello per la raccolta fondi di 2 minuti destinato a potenziali nuovi donatori e follower sui social media, ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto. Lo stile del video dovrebbe essere emotivamente coinvolgente e cinematografico, con un portavoce avatar AI appassionato che consegna un messaggio forte con visual dinamici per aiutare nella diffusione del video e aiutare a mantenere i donatori.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Aggiornamento per Donatori

Coinvolgi i tuoi donatori con aggiornamenti video personalizzati che evidenziano il loro impatto e favoriscono un supporto continuo per la tua missione.

1
Step 1
Crea la Tua Storia d'Impatto
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di aggiornamento per i donatori, articolando chiaramente l'impatto del loro supporto. La nostra funzione Text-to-video da script trasforma le tue parole in narrazioni visive coinvolgenti.
2
Step 2
Scegli un Modello Coinvolgente
Seleziona tra una varietà di modelli personalizzabili progettati per trasmettere gratitudine e impatto. Aggiungi i loghi e i colori della tua organizzazione utilizzando i controlli di branding per mantenere un aspetto coerente.
3
Step 3
Aggiungi una Narrazione Autentica
Rafforza il tuo messaggio con un voiceover professionale o scegli un avatar AI per presentare il tuo aggiornamento. Personalizza la voce, lo stile e il tono per adattarsi perfettamente al messaggio del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta e Connettiti con i Donatori
Una volta completato il tuo video, esportalo facilmente in vari formati adatti per email, social media o il tuo sito web. Condividi i tuoi aggiornamenti personalizzati per approfondire il coinvolgimento dei donatori e favorire un supporto continuo.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira Generosità con Appelli ai Donatori Incoraggianti

Crea video emotivamente coinvolgenti che motivano i donatori e comunicano la missione vitale e i risultati positivi delle loro contribuzioni.

Domande Frequenti

Come possono gli avatar AI di HeyGen e i video personalizzati migliorare la comunicazione con i donatori?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e Text-to-video da script per creare video altamente personalizzati per la comunicazione con i donatori. Questa potente funzione consente alle organizzazioni di trasmettere messaggi unici e d'impatto su larga scala, aumentando significativamente il coinvolgimento dei donatori senza richiedere un team di produzione.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare facilmente video di aggiornamento per i donatori professionali?

HeyGen semplifica la creazione di video con i suoi strumenti intuitivi, inclusi modelli personalizzabili e editing drag-and-drop. Puoi facilmente integrare il tuo marchio con loghi e colori personalizzati attraverso i controlli di branding, garantendo che ogni video di aggiornamento per i donatori appaia professionale e in linea con il marchio.

Come aiuta HeyGen le organizzazioni a risparmiare tempo e risorse nella creazione di video?

HeyGen ottimizza il processo di creazione di video abilitando Text-to-video da script e generazione automatica di voiceover, eliminando la necessità di riprese estese. Questa efficienza consente alle organizzazioni di creare video di ringraziamento e appelli per la raccolta fondi d'impatto, risparmiando tempo e risorse significativi.

HeyGen può supportare diverse esigenze video per la raccolta fondi e le relazioni con i donatori?

Assolutamente. HeyGen fornisce strumenti completi per supportare tutti i tuoi video di raccolta fondi e le esigenze di relazioni con i donatori, dalla creazione di video personalizzati per donatori individuali a aggiornamenti d'impatto su larga scala. Con funzionalità come il supporto multimediale stock e il ridimensionamento del rapporto d'aspetto, puoi raccontare efficacemente la storia della tua organizzazione su varie piattaforme.

