Il Generatore Definitivo di Video di Aggiornamento per i Donatori

Aumenta il coinvolgimento dei donatori con video potenziati dall'AI, facilmente generati da testo a video.

Crea un video esplicativo di 1 minuto rivolto agli amministratori di organizzazioni non profit e ai responsabili della raccolta fondi, dimostrando come generare rapidamente video completi di aggiornamento per i donatori. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro, professionale e informativo, con walkthrough di cattura dello schermo della piattaforma, mentre l'audio dovrebbe utilizzare una voce fuori campo autorevole ma rassicurante. Evidenzia la facilità di trasformare un semplice script in un video raffinato utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per comunicare efficacemente con i donatori.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 45 secondi per i team di raccolta fondi e il personale delle relazioni con i donatori, mostrando il potere dei video personalizzati nel rafforzare il coinvolgimento dei donatori. Visivamente, il video dovrebbe essere caldo, amichevole e visivamente accattivante, con diversi avatar AI che consegnano messaggi su misura, accompagnati da una voce fuori campo amichevole e riconoscente. Sottolinea come gli avatar AI di HeyGen possano creare video di apprezzamento per i donatori memorabili e personali su larga scala.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 1 minuto rivolto ai direttori marketing e ai responsabili dei social media che gestiscono campagne di raccolta fondi. Questo video illustrerà come un generatore di video AI possa creare rapidamente video di raccolta fondi di impatto per i social media. Lo stile visivo dovrebbe essere energico, con tagli rapidi e media diversi ottimizzati per la visualizzazione su dispositivi mobili, accompagnati da una voce fuori campo ispiratrice e professionale. Dimostra l'efficienza della funzione di generazione di voce fuori campo di HeyGen nella produzione di audio di alta qualità per le tue campagne.
Prompt di Esempio 3
Crea un video tutorial di 90 secondi progettato per i nuovi utenti di HeyGen e i creatori di contenuti all'interno delle organizzazioni non profit, concentrandosi sulla creazione di video di qualità professionale per gli aggiornamenti dei donatori. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, passo dopo passo, evidenziando gli elementi dell'interfaccia utente e le risorse creative della piattaforma, supportato da una voce fuori campo calma, istruttiva e incoraggiante. Illustra come sfruttare i modelli e le scene di HeyGen possa semplificare il processo di creazione dei video.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video di Aggiornamento per i Donatori

Crea senza sforzo video di apprezzamento per i donatori personalizzati e di qualità professionale che raccontano la storia della tua organizzazione non profit e aumentano il coinvolgimento con facilità.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Crea il tuo messaggio personalizzato per i tuoi donatori. Utilizza la nostra potente funzione di testo a video per trasformare istantaneamente il tuo testo in voci fuori campo coinvolgenti, risparmiando tempo e risorse.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Migliora la tua narrazione scegliendo tra una varietà di modelli video professionali e avatar AI. Personalizza le scene con i tuoi media o sfrutta la nostra vasta libreria di stock per illustrare perfettamente il tuo impatto.
3
Step 3
Aggiungi il Tuo Branding
Incorpora il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i nostri controlli di branding per mantenere un aspetto coerente e professionale. Assicura accessibilità e ampia portata con sottotitoli automatici.
4
Step 4
Esporta e Coinvolgi
Genera i tuoi video di qualità professionale in più formati, ottimizzati per varie piattaforme. Condividi facilmente i tuoi video di aggiornamento per i donatori per rafforzare le connessioni e approfondire il coinvolgimento dei donatori.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video di Apprezzamento per i Donatori Ispiratori

.

Sviluppa video commoventi che ringraziano profondamente i donatori e ispirano efficacemente un supporto continuo per la tua causa vitale con qualità professionale.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di aggiornamento per i donatori?

HeyGen trasforma gli script in video di aggiornamento per i donatori coinvolgenti sfruttando avatar AI e generazione di voce fuori campo. Questo processo senza soluzione di continuità garantisce che i video siano coinvolgenti e personalizzati, migliorando il coinvolgimento dei donatori.

Quali caratteristiche rendono HeyGen ideale per le esigenze di narrazione delle organizzazioni non profit?

HeyGen offre modelli di video personalizzabili e avatar AI di qualità professionale, perfetti per le organizzazioni non profit. Fornisce una piattaforma robusta per creare video di raccolta fondi e narrazione accattivanti senza complessità tecnica.

HeyGen può aiutare ad aggiungere sottotitoli ai video di raccolta fondi?

Sì, HeyGen facilita la generazione automatica di sottotitoli, migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento. Questa funzione è particolarmente preziosa per raggiungere un pubblico più ampio sulle piattaforme social.

HeyGen supporta il caricamento di media e il branding?

Certamente, HeyGen consente agli utenti di caricare i propri media e offre controlli di branding, inclusa l'integrazione di logo e colori. Questo assicura coerenza e allineamento con l'identità visiva della tua organizzazione in tutti i video prodotti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo