Crea Impatto con un Generatore di Video per il Contatto con i Donatori

Crea video di raccolta fondi straordinari senza sforzo utilizzando modelli e scene intuitivi per coinvolgere più donatori.

Crea un video personalizzato di 30 secondi per esprimere sincera gratitudine ai donatori recenti, con un avatar AI coinvolgente che consegna un messaggio caloroso direttamente a loro. Questo video, destinato ai sostenitori individuali, dovrebbe avere uno stile visivo edificante e sincero, accompagnato da una musica di sottofondo morbida e ispiratrice, perfetta per generare video di ringraziamento per i donatori di grande impatto.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di raccolta fondi di 45 secondi che mostri l'impatto tangibile delle donazioni attraverso una potente storia di impatto, rivolto a potenziali nuovi donatori. Lo stile visivo dovrebbe essere ispiratore e quasi documentaristico, abbinato a una colonna sonora emozionante e speranzosa, facilmente assemblabile utilizzando i vari Modelli e scene di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Produci un messaggio di benvenuto di 60 secondi per il Generatore di Video di Onboarding dei Donatori per i nuovi donatori ricorrenti, delineando come il loro supporto costante farà la differenza, aumentando così il coinvolgimento dei donatori. Questo video, destinato ai nuovi contributori, dovrebbe mantenere uno stile visivo chiaro e accogliente, con una voce narrante professionale, e può essere realizzato in modo efficiente direttamente da un copione utilizzando la funzione Testo-a-video da copione di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Genera un video vivace di 30 secondi per il contatto con i donatori progettato per il marketing sui social media, con l'obiettivo di attrarre un ampio pubblico a una campagna di sensibilizzazione generale. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e coinvolgente, utilizzando colori vivaci e immagini positive, accompagnato da musica allegra e ispiratrice, tutto facilmente reperibile dalla vasta libreria multimediale/stock di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per il Contatto con i Donatori

Crea rapidamente video di raccolta fondi e di ringraziamento coinvolgenti per la tua organizzazione non profit, coinvolgendo i donatori con messaggi personalizzati e potenti storie di impatto.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona tra una varietà di modelli progettati professionalmente per video di raccolta fondi, oppure inizia con una tela bianca per creare il tuo messaggio unico di contatto con i donatori.
2
Step 2
Crea il Tuo Messaggio Personalizzato
Scrivi il tuo copione per video di ringraziamento ai donatori o storie di impatto, quindi scegli un avatar AI per consegnare il tuo messaggio testo-a-video con emozione autentica e chiarezza.
3
Step 3
Migliora Visivi e Suono
Utilizza la libreria multimediale/stock per aggiungere visivi e musica coinvolgenti. Genera voiceover professionali e garantisci l'accessibilità con sottotitoli/didascalie automatici.
4
Step 4
Genera e Condividi
Produci il tuo video di contatto con i donatori di alta qualità nel rapporto d'aspetto desiderato e esportalo facilmente, pronto per connetterti con i donatori su tutti i tuoi canali di comunicazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi potenti storie di impatto dei donatori

.

Crea video coinvolgenti per evidenziare il successo e l'impatto delle donazioni, favorendo relazioni più profonde con i donatori.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a generare video di contatto con i donatori di grande impatto?

HeyGen funge da potente motore creativo, consentendo alle organizzazioni non profit di generare facilmente video di contatto con i donatori coinvolgenti. Utilizza avatar AI e funzionalità di testo-a-video per condividere storie di impatto che risuonano e stimolano l'engagement.

Posso creare video di ringraziamento personalizzati per i donatori con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen rende semplice ed efficiente la creazione di video di ringraziamento personalizzati per i donatori. Usa i nostri modelli personalizzabili e la generazione avanzata di Voiceover per aggiungere un tocco unico e sincero che rafforza l'engagement dei donatori.

Cosa rende HeyGen un efficace Generatore di Video di Onboarding per i Donatori?

HeyGen semplifica la creazione di video di onboarding per i donatori coinvolgenti utilizzando strumenti di editing drag-and-drop intuitivi e modelli professionali. Incorpora facilmente il tuo branding e aggiungi sottotitoli/didascalie per garantire che il tuo messaggio sia chiaro e accogliente.

Come supporta HeyGen la creazione di video di raccolta fondi per i social media?

HeyGen consente alle organizzazioni non profit di creare video di raccolta fondi dinamici ottimizzati per il marketing sui social media. Accedi a una ricca libreria di media e musica stock e utilizza il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto per garantire che il tuo contenuto appaia al meglio su qualsiasi piattaforma.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo