Potenzia la Tua Missione con un Generatore di Video di Onboarding per Donatori
Progetta video di onboarding personalizzati e brandizzati per nonprofit in pochi minuti, assicurando che ogni messaggio si allinei perfettamente con la tua missione utilizzando i controlli di Branding.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video di ringraziamento di 60 secondi per i donatori esistenti e principali, utilizzando un voiceover emotivo e filmati visivamente ricchi dalla libreria multimediale/supporto stock per raccontare una storia di impatto autentica, evidenziando successi specifici resi possibili dai loro contributi.
Produci un video di raccolta fondi dinamico di 30 secondi per il pubblico generale, progettato per promuovere una nuova campagna. Utilizza la funzione Testo-a-video da script per creare un messaggio chiaro e urgente e sfrutta i Template e le scene pre-progettate per stimolare l'engagement e incoraggiare il supporto immediato con immagini e suoni chiari.
Sviluppa un video di raccolta fondi per nonprofit di 50 secondi, spiegando la nostra missione e i nostri valori, rivolto a partner aziendali e organizzazioni di sovvenzioni. Questo video coinvolgente dovrebbe utilizzare Template e scene professionali e garantire chiarezza con Sottotitoli/didascalie, mantenendo uno stile visivo e audio autorevole ma ispirante per presentare la nostra visione a lungo termine.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Video di Appello ai Donatori Coinvolgenti.
Genera rapidamente video e clip per i social media coinvolgenti per attrarre nuovi donatori e potenziare le campagne di raccolta fondi.
Migliora l'Onboarding e l'Educazione dei Donatori.
Aumenta l'engagement e la fidelizzazione dei donatori fornendo video di onboarding personalizzati e informativi per i nuovi sostenitori.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare i nostri video di onboarding e ringraziamento per i donatori?
HeyGen funge da potente Generatore di Video di Onboarding per Donatori, permettendoti di creare video personalizzati e coinvolgenti con avatar AI e capacità di testo-a-video. Puoi anche applicare i tuoi controlli di Branding, inclusi loghi e colori, per garantire che ogni video di ringraziamento per i donatori rifletta l'identità unica della tua organizzazione e rafforzi l'engagement con i nuovi donatori.
Che tipi di video di raccolta fondi può aiutare a creare HeyGen per le nonprofit?
HeyGen consente alle nonprofit di produrre vari video di raccolta fondi di impatto, da storie di impatto coinvolgenti a riepiloghi di eventi e testimonianze di donatori. Utilizza i nostri template video completi e le funzionalità di Generazione Video End-to-End per creare video coinvolgenti e guidati dalla narrazione senza sforzo, massimizzando la tua portata e il tuo appeal per i potenziali sostenitori.
HeyGen può garantire che i video della mia nonprofit siano allineati con l'identità del nostro brand?
Assolutamente, HeyGen offre robusti controlli di Branding, permettendoti di integrare senza problemi il tuo logo e i colori del brand in tutti i tuoi contenuti video. Combinato con avatar AI e output fotorealistico, puoi generare contenuti di qualità da studio che mantengono un'identità di brand coerente e professionale su tutte le piattaforme, inclusa la ridimensionamento dell'aspetto per vari esportazioni.
Come semplifica HeyGen il processo di creazione video per contenuti di impatto?
HeyGen semplifica l'intero flusso di lavoro di creazione video attraverso il suo motore creativo intuitivo e la Creazione Video Nativa da Prompt. La nostra piattaforma trasforma il testo in video, fornisce diverse opzioni di generazione di voiceover e offre una ricca libreria multimediale, permettendoti di generare contenuti video accattivanti in modo efficiente senza competenze tecniche estese.