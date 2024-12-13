Potenzia la Tua Missione con un Generatore di Video di Onboarding per Donatori

Progetta video di onboarding personalizzati e brandizzati per nonprofit in pochi minuti, assicurando che ogni messaggio si allinei perfettamente con la tua missione utilizzando i controlli di Branding.

Genera un video di benvenuto di 45 secondi con il 'Generatore di Video di Onboarding per Donatori' per i nuovi donatori, con un avatar AI caldo e coinvolgente che consegna un messaggio di ringraziamento personalizzato con generazione di Voiceover chiara, mostrando l'impatto immediato del loro primo dono attraverso immagini professionali ma sentite.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di ringraziamento di 60 secondi per i donatori esistenti e principali, utilizzando un voiceover emotivo e filmati visivamente ricchi dalla libreria multimediale/supporto stock per raccontare una storia di impatto autentica, evidenziando successi specifici resi possibili dai loro contributi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di raccolta fondi dinamico di 30 secondi per il pubblico generale, progettato per promuovere una nuova campagna. Utilizza la funzione Testo-a-video da script per creare un messaggio chiaro e urgente e sfrutta i Template e le scene pre-progettate per stimolare l'engagement e incoraggiare il supporto immediato con immagini e suoni chiari.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di raccolta fondi per nonprofit di 50 secondi, spiegando la nostra missione e i nostri valori, rivolto a partner aziendali e organizzazioni di sovvenzioni. Questo video coinvolgente dovrebbe utilizzare Template e scene professionali e garantire chiarezza con Sottotitoli/didascalie, mantenendo uno stile visivo e audio autorevole ma ispirante per presentare la nostra visione a lungo termine.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Onboarding per Donatori

Crea facilmente video di onboarding coinvolgenti per nuovi donatori per favorire l'engagement e costruire relazioni durature, tutto alimentato dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia inserendo il messaggio desiderato nella funzione testo-a-video. Questo ti permette di generare uno script completo che costituirà la base del tuo video di onboarding per donatori.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare la tua organizzazione. Questo porta un volto professionale e coinvolgente al tuo messaggio di onboarding, facendo una calda prima impressione sui nuovi donatori.
3
Step 3
Aggiungi i Tuoi Elementi di Branding
Applica i controlli di branding unici della tua organizzazione, inclusi loghi e colori specifici, per garantire che il tuo video si allinei perfettamente con la tua identità visiva e rafforzi il riconoscimento del brand.
4
Step 4
Esporta e Condividi Senza Problemi
Utilizza il ridimensionamento dell'aspetto e le esportazioni per adattare il tuo video a varie piattaforme. Genera il tuo video di onboarding finale e di alta qualità, pronto per essere condiviso con i tuoi nuovi donatori su tutti i canali.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra l'Impatto e la Gratitudine dei Donatori

Mostra il profondo impatto delle donazioni ed esprimi gratitudine attraverso video di ringraziamento coinvolgenti alimentati dall'AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri video di onboarding e ringraziamento per i donatori?

HeyGen funge da potente Generatore di Video di Onboarding per Donatori, permettendoti di creare video personalizzati e coinvolgenti con avatar AI e capacità di testo-a-video. Puoi anche applicare i tuoi controlli di Branding, inclusi loghi e colori, per garantire che ogni video di ringraziamento per i donatori rifletta l'identità unica della tua organizzazione e rafforzi l'engagement con i nuovi donatori.

Che tipi di video di raccolta fondi può aiutare a creare HeyGen per le nonprofit?

HeyGen consente alle nonprofit di produrre vari video di raccolta fondi di impatto, da storie di impatto coinvolgenti a riepiloghi di eventi e testimonianze di donatori. Utilizza i nostri template video completi e le funzionalità di Generazione Video End-to-End per creare video coinvolgenti e guidati dalla narrazione senza sforzo, massimizzando la tua portata e il tuo appeal per i potenziali sostenitori.

HeyGen può garantire che i video della mia nonprofit siano allineati con l'identità del nostro brand?

Assolutamente, HeyGen offre robusti controlli di Branding, permettendoti di integrare senza problemi il tuo logo e i colori del brand in tutti i tuoi contenuti video. Combinato con avatar AI e output fotorealistico, puoi generare contenuti di qualità da studio che mantengono un'identità di brand coerente e professionale su tutte le piattaforme, inclusa la ridimensionamento dell'aspetto per vari esportazioni.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione video per contenuti di impatto?

HeyGen semplifica l'intero flusso di lavoro di creazione video attraverso il suo motore creativo intuitivo e la Creazione Video Nativa da Prompt. La nostra piattaforma trasforma il testo in video, fornisce diverse opzioni di generazione di voiceover e offre una ricca libreria multimediale, permettendoti di generare contenuti video accattivanti in modo efficiente senza competenze tecniche estese.

