Aumenta la Fidelizzazione dei Donatori con il Nostro Creatore di Video per il Donatore del Mese

Migliora la fidelizzazione dei donatori e costruisci relazioni più forti creando messaggi di ringraziamento personalizzati e brandizzati, sfruttando potenti controlli di branding per un aspetto coerente.

Crea una guida tecnica concisa di 1 minuto che dimostri come il personale delle organizzazioni non profit possa generare rapidamente video personalizzati per il donatore del mese. Il video dovrebbe avere uno stile visivo chiaro e istruttivo con una voce narrante professionale e amichevole, guidando gli utenti nella scrittura di un copione e poi nell'utilizzo delle funzionalità di HeyGen per la generazione di video e voiceover da testo per produrre un messaggio di ringraziamento di alta qualità per i loro sostenitori dedicati.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di 45 secondi stimolante per piccole organizzazioni non profit e coordinatori di volontari, mostrando quanto sia facile produrre un video professionale per il non profit. Lo stile visivo dovrebbe essere accessibile e caloroso, accompagnato da musica di sottofondo entusiasta, illustrando la personalizzazione dei modelli e delle scene di HeyGen con elementi dalla libreria multimediale/supporto stock per creare aggiornamenti coinvolgenti o note di ringraziamento.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 90 secondi ben rifinito rivolto ai responsabili marketing e comunicazione nelle organizzazioni non profit, concentrandosi su strategie per migliorare la fidelizzazione dei donatori. La presentazione visiva dovrebbe essere coinvolgente e professionale con una narrazione chiara, enfatizzando come migliorare i video di ringraziamento utilizzando la funzione sottotitoli/caption di HeyGen e ottimizzando i contenuti attraverso il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per la distribuzione su più piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa una guida tecnica completa di 2 minuti per i produttori di video di raccolta fondi e i creatori di contenuti non profit, spiegando il processo di creazione di messaggi video innovativi per la raccolta fondi. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e professionale con un tono autorevole, dettagliando come sfruttare gli avatar AI di HeyGen, combinati con la generazione di video e voiceover da testo, per consegnare appelli e aggiornamenti coinvolgenti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per il Donatore del Mese

Crea senza sforzo video di ringraziamento personalizzati e d'impatto per i tuoi migliori donatori, favorendo relazioni più forti e incoraggiando una generosità continua.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Modello
Inizia scegliendo tra una varietà di modelli video progettati professionalmente che risuonano con il messaggio e lo stile della tua organizzazione, preparando il terreno per il tuo ringraziamento.
2
Step 2
Crea il Tuo Messaggio Personalizzato
Utilizza la funzione di HeyGen per la generazione di video da testo per creare rapidamente un messaggio video personalizzato e sentito, facendo sentire ogni donatore veramente apprezzato.
3
Step 3
Aggiungi gli Elementi del Tuo Brand
Migliora il tuo video applicando i controlli di branding della tua organizzazione, inclusi loghi e palette di colori specifiche, per garantire un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Ringraziamento
Finalizza il tuo video e utilizza la nostra funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni per prepararlo per varie piattaforme, promuovendo senza sforzo la fidelizzazione dei donatori attraverso una gratitudine genuina.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi le Storie dei Donatori sui Social Media

Produci rapidamente video brevi e accattivanti per le piattaforme social per amplificare il riconoscimento dei donatori e ampliare la tua portata.

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen con i sottotitoli e il montaggio per video personalizzati?

HeyGen genera automaticamente sottotitoli precisi per tutti i tuoi video, migliorando l'accessibilità. Puoi facilmente modificare questi sottotitoli e altri elementi video per perfezionare i tuoi video personalizzati prima dell'esportazione.

HeyGen offre integrazioni per semplificare i messaggi video di fidelizzazione dei donatori?

Mentre le integrazioni dirette specifiche sono in continua evoluzione, HeyGen si concentra sulla produzione di messaggi video di alta qualità facilmente esportabili per l'uso su varie piattaforme, incluse le campagne email, per aumentare efficacemente la fidelizzazione dei donatori.

Quali controlli di branding sono disponibili in HeyGen per i contenuti video non profit?

HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendoti di incorporare il logo e i colori del tuo marchio nei contenuti video non profit. Utilizza modelli video personalizzabili e aggiungi le tue immagini, GIF e altri media per mantenere contenuti brandizzati coerenti.

HeyGen può semplificare il processo di montaggio video per progetti complessi di creazione di video di raccolta fondi?

Sì, HeyGen semplifica il montaggio video trasformando i copioni in video professionali con avatar AI e voiceover. La sua interfaccia intuitiva e il montaggio basato su scene semplificano i progetti complessi, rendendo HeyGen uno strumento efficiente per la creazione di video di raccolta fondi.

