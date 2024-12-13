Creatore di Video di Messaggi per Donatori: Video di Ringraziamento Personalizzati

Aumenta la fidelizzazione dei donatori e la raccolta fondi con messaggi video personalizzati, creati facilmente da script utilizzando la nostra potente tecnologia Text-to-video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di raccolta fondi di 45 secondi rivolto ai grandi donatori, mostrando i risultati diretti delle loro donazioni con uno stile visivo professionale e ispiratore. Questo video personalizzato può essere creato utilizzando la funzione Text-to-video da script di HeyGen per un messaggio preciso, garantendo una voce fuori campo chiara e motivante e sottotitoli opzionali per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Crea un video coinvolgente di 60 secondi sulla storia di un donatore progettato per i social media, evidenziando una storia di successo specifica con una narrazione visiva emozionante ma speranzosa e una musica di sottofondo edificante. Sfrutta il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare i visual e utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzarlo per varie piattaforme social, con l'obiettivo di ispirare nuovo coinvolgimento e supporto per gli sforzi di raccolta fondi senza scopo di lucro.
Prompt di Esempio 3
Progetta un breve video personalizzato di 15 secondi per i messaggi di compleanno dei donatori, promuovendo la fidelizzazione dei donatori attraverso uno stile visivo leggero e celebrativo con grafiche vivaci e allegre e una musica di sottofondo delicata. Utilizza i Template & scene di HeyGen per personalizzare rapidamente e brandizzare questi messaggi, creando un'esperienza coerente e apprezzativa per ogni donatore.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Messaggi per Donatori

Crea facilmente messaggi video personalizzati e d'impatto per ringraziare i donatori, condividere storie e aumentare il coinvolgimento, facendo sentire ogni sostenitore veramente apprezzato.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo il tuo messaggio di ringraziamento sentito. Utilizza la funzione Text-to-video da script per trasformare le tue parole in una storia visiva coinvolgente.
2
Step 2
Personalizza i Tuoi Visual
Personalizza il tuo video con lo stile unico della tua organizzazione. Applica controlli di branding come il tuo logo personalizzato e i colori del brand per garantire un aspetto coerente e professionale.
3
Step 3
Arricchisci con Voce e Media
Dai vita al tuo messaggio. Seleziona dalla nostra generazione di Voce fuori campo alimentata da AI o aggiungi musica di sottofondo. Puoi anche integrare media rilevanti dalla nostra libreria stock per illustrare ulteriormente il tuo impatto.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Messaggio
Finalizza la creazione del tuo video selezionando il rapporto d'aspetto ottimale per varie piattaforme. Esporta il tuo video di ringraziamento personalizzato per i donatori e condividilo facilmente via email o sui social media per connetterti con i tuoi sostenitori.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra storie di impatto dei donatori con video AI coinvolgenti

Produci video potenti alimentati da AI che presentano vividamente i risultati positivi delle donazioni, favorendo connessioni più forti e fiducia con i sostenitori.

Domande Frequenti

Come permette HeyGen di creare messaggi video personalizzati per i donatori?

HeyGen ti consente di creare video altamente personalizzati utilizzando avatar AI e la Creazione di Video da Testo, facendo sentire ogni messaggio per i donatori unico e autentico. Questi video personalizzati possono aumentare significativamente il coinvolgimento nei tuoi sforzi di raccolta fondi senza scopo di lucro.

Quali funzionalità offre HeyGen per la creazione efficiente di video di raccolta fondi?

HeyGen fornisce un efficiente Generatore di Video AI per creare video di raccolta fondi d'impatto, completi di template personalizzabili e controlli di branding. Questa capacità di generazione video end-to-end semplifica il processo di produzione di contenuti coinvolgenti per la tua organizzazione senza scopo di lucro.

Dove posso distribuire i video di raccolta fondi e di ringraziamento per i donatori creati con HeyGen?

HeyGen supporta una distribuzione versatile per i tuoi video di raccolta fondi e di ringraziamento, permettendoti di inviare facilmente i video via email, pubblicarli come video sui social media o incorporarli su landing page brandizzate. La piattaforma offre anche integrazioni CRM per un flusso di lavoro senza interruzioni.

Come semplifica HeyGen la creazione di storie di donatori e video di ringraziamento?

HeyGen semplifica la generazione di storie di donatori coinvolgenti e video di ringraziamento con la sua funzione di Creazione di Video da Testo e strumenti di editing facili da usare. Puoi anche aggiungere sottotitoli e didascalie, assicurando che i tuoi importanti messaggi per i donatori siano chiari e accessibili a tutti.

