Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di raccolta fondi di 60 secondi rivolto a potenziali nuovi donatori e organizzazioni di sovvenzioni, mirato a mostrare l'impatto profondo dei contributi passati. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere ispiratore e professionale, incorporando tagli dinamici e una voce narrante potente e speranzosa. Sfrutta la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per trasformare efficacemente la tua narrativa coinvolgente in una presentazione raffinata del successo della tua missione.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di aggiornamento di 30 secondi per il coinvolgimento dei donatori, specificamente per i donatori ricorrenti e i principali contributori, celebrando i recenti successi e le tappe dei progetti. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo informativo e celebrativo, utilizzando immagini luminose e una narrazione chiara e concisa per evidenziare i progressi. Impiega i Template e le scene di HeyGen per mantenere un branding coerente e semplificare la produzione di questi aggiornamenti cruciali.
Prompt di Esempio 3
Produci un video autentico di 50 secondi dietro le quinte, enfatizzando il coinvolgimento diretto dei donatori e i suoi risultati tangibili, rivolto ai donatori coinvolti interessati alla trasparenza operativa. Lo stile visivo e audio di questo video dovrebbe essere sincero e amichevole, con un tono conversazionale e incorporando filmati reali per illustrare l'impatto. Migliora la narrazione visiva utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per completare qualsiasi contenuto generato dagli utenti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Video di Coinvolgimento dei Donatori

Dai potere alla tua organizzazione non profit di creare video personalizzati e di impatto che coinvolgano i donatori e amplifichino la tua missione con facilità ed efficienza.

1
Step 1
Seleziona un Template
Scegli tra template personalizzabili progettati per messaggi di ringraziamento o video di raccolta fondi per impostare rapidamente la scena per il tuo video di coinvolgimento dei donatori.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Messaggio con l'AI
Incolla il tuo script e seleziona un avatar AI per consegnare il tuo messaggio, creando una connessione personalizzata che risuoni con i tuoi donatori.
3
Step 3
Applica i Tocchi Finali
Migliora l'accessibilità e il coinvolgimento aggiungendo sottotitoli/didascalie generati automaticamente e integrando media stock o i tuoi elementi di branding.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Scarica il tuo video di alta qualità in vari formati, pronto per essere condiviso sui social media o incorporato nelle email per aumentare il coinvolgimento dei donatori.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira i Donatori con Video Orientati alla Missione

Motiva e connettiti con la tua base di donatori condividendo storie avvincenti e la missione della tua organizzazione attraverso video AI ispiratori.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare le organizzazioni non profit a creare video coinvolgenti e personalizzati per il coinvolgimento dei donatori?

HeyGen consente alle organizzazioni di creare narrazioni avvincenti per i loro donatori attraverso la creazione di video personalizzati. Utilizza avatar AI e script di testo-a-video per consegnare messaggi di ringraziamento unici o video di raccolta fondi coinvolgenti, favorendo un maggiore coinvolgimento dei donatori.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficace creatore di video per il coinvolgimento dei donatori per le organizzazioni non profit?

HeyGen semplifica la creazione di video per le organizzazioni non profit con template personalizzabili, avatar AI e generazione di voiceover. Questo consente alle organizzazioni di produrre rapidamente contenuti di alta qualità che migliorano il coinvolgimento dei donatori e la narrazione, senza necessità di competenze avanzate di editing video.

HeyGen può garantire la coerenza del marchio in tutti i nostri video di raccolta fondi e comunicazioni con i donatori?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il tuo logo e i colori del marchio direttamente in ogni video. Questo assicura video professionali e coerenti per le organizzazioni non profit, dai messaggi di ringraziamento ai video di raccolta fondi di impatto, rafforzando l'identità della tua organizzazione per i donatori.

È possibile generare vari tipi di video per le organizzazioni non profit con HeyGen per diverse piattaforme?

Sì, HeyGen supporta la creazione di diversi video per le organizzazioni non profit, inclusi video di raccolta fondi, video di ringraziamento e aggiornamenti, adattabili per i social media o la comunicazione diretta con i donatori. Le sue capacità, come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e i sottotitoli/didascalie, assicurano che la tua narrazione raggiunga efficacemente un pubblico più ampio.

