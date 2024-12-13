Creatore di Video di Storie di Impatto per i Donatori: Crea Potenti Storie di Raccolta Fondi

Connettiti profondamente con i donatori attraverso storie di impatto personalizzate, migliorando l'engagement e gli sforzi di raccolta fondi con avatar AI realistici.

Un video di 45 secondi progettato per donatori esistenti e principali, questa narrazione cattura l'impatto profondo delle loro donazioni. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e autentico, con beneficiari e risultati dei progetti, accompagnato da una musica di sottofondo dolce e incoraggiante. Gli avatar AI di HeyGen possono consegnare un messaggio di ringraziamento personalizzato, rafforzando il legame emotivo e rendendolo un potente video di impatto per i donatori.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di raccolta fondi di 60 secondi per potenziali nuovi donatori e la comunità più ampia, lanciando una nuova campagna non profit. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e ispirante, utilizzando immagini vivaci e una colonna sonora energica per trasmettere urgenza e speranza. Utilizzando la funzione di testo in video di HeyGen dal copione, il processo di creazione sarà semplificato, comunicando efficacemente la visione e ispirando all'azione attraverso una potente narrazione video.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video personalizzato di 30 secondi mirato a donatori specifici che hanno contribuito a un'iniziativa particolare. Questa narrazione diretta e apprezzativa dovrebbe avere un tono conversazionale, fornendo un breve aggiornamento su un risultato specifico per favorire la fidelizzazione dei donatori. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per aggiungere un tocco autentico e personale, facendo sentire ogni video personalizzato unico per il destinatario.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di 90 secondi che racconta la storia avvincente di un singolo beneficiario la cui vita è stata trasformata dalle donazioni. Punta a uno stile visivo empatico e speranzoso, incorporando immagini reali e suoni ambientali per creare un legame emotivo con i donatori potenziali ed esistenti. La funzione di sottotitoli/caption di HeyGen garantirà l'accessibilità, rendendo questo video di impatto per i donatori accessibile a un pubblico più ampio su varie piattaforme social.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Storie di Impatto per i Donatori

Crea storie di impatto per i donatori in modo semplice. Sfrutta l'AI per creare video di raccolta fondi personalizzati e di alta qualità che ispirano e rafforzano le relazioni con i donatori.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Inizia selezionando tra una gamma di modelli progettati professionalmente o inizia con una tela bianca per personalizzare completamente la tua storia di impatto per i donatori. La nostra vasta libreria di modelli e scene offre una base perfetta.
2
Step 2
Aggiungi gli Elementi della Tua Storia
Carica facilmente le tue foto, video e musica dalla tua libreria multimediale. Combina filmati personali con le nostre opzioni di media stock per arricchire la tua narrazione.
3
Step 3
Personalizza con l'AI
Inserisci il tuo copione e sfrutta l'AI per generare automaticamente il contenuto del tuo video, inclusi dialoghi parlati e testo sullo schermo, trasformando le tue parole in una storia visiva dinamica.
4
Step 4
Rifinisci e Condividi il Tuo Video
Migliora il tuo video con sottotitoli/caption generati automaticamente per l'accessibilità. Applica il branding della tua organizzazione, quindi visualizza in anteprima ed esporta la tua storia di impatto di alta qualità, pronta per essere condivisa con i tuoi donatori.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Amplifica la Portata sui Social Media

.

Produci rapidamente video brevi e accattivanti per i social media per condividere l'impatto dei donatori, espandere il tuo pubblico e promuovere gli sforzi di raccolta fondi.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di storie di impatto per i donatori?

HeyGen semplifica la creazione di video di storie di impatto per i donatori trasformando i tuoi copioni in contenuti coinvolgenti con avatar AI e voiceover professionali. I nostri strumenti facili da usare e i modelli video personalizzabili per le organizzazioni non profit ti aiutano a costruire un legame emotivo con il tuo pubblico attraverso una potente narrazione video.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video AI per video di raccolta fondi personalizzati?

HeyGen sfrutta le avanzate capacità dell'AI per generare video personalizzati, permettendoti di creare video di raccolta fondi unici su larga scala. Con la nostra funzione di testo in video dal copione e avatar AI realistici, puoi adattare i messaggi ai singoli donatori, favorendo relazioni più forti e aumentando la fidelizzazione dei donatori.

Ho bisogno di competenze tecniche per produrre video di raccolta fondi di alta qualità con HeyGen?

No, HeyGen è progettato per essere facile da usare, permettendo a chiunque di creare video di raccolta fondi di alta qualità senza richiedere competenze tecniche. La nostra piattaforma offre strumenti di editing intuitivi drag-and-drop, una ricca libreria multimediale e modelli personalizzabili per semplificare il processo di creazione dei video.

Come può HeyGen migliorare la comunicazione video e il branding della mia organizzazione non profit?

HeyGen potenzia le tue campagne non profit offrendo controlli di branding completi, inclusi loghi e colori personalizzati, per mantenere un'identità di marca coerente in tutte le tue comunicazioni video. Aggiungi facilmente sottotitoli e funzionalità di voice-over professionale per ottimizzare i tuoi video per il marketing sui social media e una portata più ampia.

