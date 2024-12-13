Video Maker per Campagne di Donazione: Potenzia la Tua Raccolta Fondi

Crea potenti video di raccolta fondi che trasformano gli spettatori in donatori utilizzando template personalizzabili e la generazione di Voiceover senza soluzione di continuità di HeyGen.

Crea un video di raccolta fondi di 45 secondi, toccante e rivolto a donatori individuali, raccontando la storia di un singolo beneficiario la cui vita è stata trasformata da donazioni passate. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e personale, utilizzando un'illuminazione delicata e immagini speranzose, accompagnate da una traccia audio morbida e ispiratrice. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per narrare parti della storia, aggiungendo un tocco umano unico e coinvolgente per stimolare le donazioni.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di beneficenza di 60 secondi rivolto a sponsor aziendali e leader comunitari, mostrando l'impatto tangibile del loro supporto su un progetto recente. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale e stimolante, incorporando filmati prima e dopo di grande impatto e visualizzazioni di dati chiare. Un invito all'azione convincente dovrebbe essere consegnato utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per garantire una narrazione raffinata e autorevole.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di campagna di donazione conciso di 30 secondi specificamente per un'organizzazione non profit che cerca fondi per una nuova iniziativa educativa, rivolto a fondazioni e gruppi di interesse specifici. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e informativo, utilizzando grafiche brillanti e brevi sovrapposizioni di testo coinvolgenti, accompagnate da una colonna sonora vivace e incoraggiante. Assicurati l'accessibilità e una comprensione ampia integrando i sottotitoli/caption di HeyGen per tutti i contenuti parlati.
Prompt di Esempio 3
Produci un output dinamico di 15 secondi del Video Maker per Richieste di Donazione per le piattaforme social, mirato a coinvolgere i giovani adulti con un messaggio rapido e d'impatto su una campagna di sensibilizzazione generale. L'approccio visivo dovrebbe presentare montaggi veloci, colori vivaci e tipografia moderna, impostati su una traccia musicale alla moda e ad alta energia. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente visuali accattivanti che risuonino con un pubblico nativo digitale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Maker per Campagne di Donazione

Crea video di raccolta fondi coinvolgenti con l'AI. Crea un messaggio potente, coinvolgi il tuo pubblico e stimola le donazioni per la tua causa con facilità.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Template
Scegli tra una varietà di template personalizzabili specificamente progettati per campagne di donazione per avviare rapidamente il tuo progetto video.
2
Step 2
Crea il Tuo Script
Trasforma il tuo appello scritto in contenuti video coinvolgenti utilizzando la capacità di Text-to-video da script di HeyGen per raccontare la tua storia in modo efficace.
3
Step 3
Aggiungi Funzionalità di Accessibilità
Migliora la portata e l'impatto del tuo video utilizzando il Generatore Automatico di Sottotitoli per una comunicazione chiara a un pubblico più ampio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video esportandolo utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, rendendolo pronto per essere condiviso su tutte le piattaforme social e stimolare le donazioni.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Storie Potenti di Beneficiari

.

Crea video AI coinvolgenti per mostrare l'impatto delle donazioni e ispirare ulteriore generosità.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di raccolta fondi efficaci per le organizzazioni non profit?

HeyGen consente alle organizzazioni non profit di produrre facilmente video di raccolta fondi coinvolgenti utilizzando la tecnologia avanzata di video maker AI. Sfrutta gli avatar AI e il Text-to-Speech per trasmettere il tuo messaggio in modo persuasivo e stimolare efficacemente le donazioni per le tue esigenze di video maker per campagne di donazione.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un video maker di beneficenza efficiente?

HeyGen offre una vasta gamma di template personalizzabili e strumenti di editing drag-and-drop, rendendolo un video maker di beneficenza versatile. Puoi accedere a un'ampia libreria multimediale e applicare controlli di branding per allineare perfettamente il contenuto del tuo Video Maker per Richieste di Donazione con l'identità della tua organizzazione.

HeyGen può generare voice-over professionali e sottotitoli per i miei video di raccolta fondi?

Sì, HeyGen include una robusta generazione di voice-over e un Generatore Automatico di Sottotitoli per migliorare i tuoi video di raccolta fondi. Queste funzionalità garantiscono che il tuo messaggio sia chiaro e accessibile, aiutando il tuo contenuto a raggiungere un pubblico più ampio e a risuonare profondamente.

HeyGen aiuta a ottimizzare i video di donazione per la condivisione sui social media?

Assolutamente, HeyGen ti consente di ottimizzare i tuoi video di campagna di donazione per varie piattaforme social con facilità, grazie al ridimensionamento e all'esportazione del rapporto d'aspetto. Questo assicura che il tuo contenuto appaia professionale ovunque, massimizzando il coinvolgimento e incoraggiando gli spettatori a rispondere al tuo invito all'azione per stimolare le donazioni.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo