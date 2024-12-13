Creatore di Video di Appello alla Donazione: Raccolta Fondi Efficace e Semplice

Sfrutta gli avatar AI per creare video di raccolta fondi personalizzati e coinvolgenti che connettono con i donatori e stimolano le donazioni.

Crea un video di raccolta fondi di 45 secondi che colpisca i potenziali donatori, progettato per suscitare empatia e incoraggiare un'azione immediata. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e speranzoso, mostrando l'impatto diretto delle donazioni attraverso immagini potenti, accompagnate da una traccia strumentale emozionante e un voiceover chiaro e persuasivo generato utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen, rendendo la richiesta di supporto innegabile.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di ringraziamento di 30 secondi per i donatori esistenti e i volontari, utilizzando uno stile visivo caldo e apprezzativo con un montaggio dei risultati dei progetti di successo accompagnato da musica di sottofondo delicata. Questo video dovrebbe servire come un potente pezzo di narrazione visiva, utilizzando modelli e scene personalizzabili per esprimere gratitudine genuina e rafforzare l'impatto dei loro contributi, incoraggiando sottilmente un coinvolgimento continuo.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di raccolta fondi di 60 secondi per un'organizzazione non profit rivolto a un ampio pubblico sui social media, in particolare ai giovani adulti, illustrando la portata di una sfida comunitaria e la soluzione innovativa dell'organizzazione. Lo stile visivo dovrebbe essere d'impatto e veloce, incorporando musica strumentale ispiratrice e messaggi chiari e concisi. Crea questa narrazione coinvolgente direttamente da un copione preparato utilizzando la funzione di testo a video di HeyGen per garantire la massima chiarezza e coinvolgimento nel marketing sui social media.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di appello alla donazione personalizzato di 15 secondi specificamente per donatori individuali di alto valore o partner aziendali, caratterizzato da uno stile visivo professionale e diretto con uno sfondo minimalista. L'audio dovrebbe mantenere un tono autorevole ma apprezzativo, con il messaggio chiave consegnato da un avatar AI, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per aggiungere un tocco unico e su misura che evidenzi l'impatto specifico che il loro contributo può avere.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Appello alla Donazione

Crea video di raccolta fondi d'impatto senza sforzo con il nostro creatore di video AI, trasformando il tuo messaggio in storie visive coinvolgenti per il massimo coinvolgimento dei donatori.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia da un Copione
Inizia rapidamente il tuo appello alla donazione selezionando da una libreria di modelli progettati professionalmente o incolla il tuo copione per avviare il tuo progetto video di raccolta fondi.
2
Step 2
Genera Voiceover Coinvolgenti o Avatar AI
Dai vita al tuo messaggio utilizzando avanzati avatar AI di HeyGen per presentare il tuo appello con un tocco umano, o sfrutta la nostra generazione di voiceover per un audio dal suono naturale.
3
Step 3
Personalizza i Visual e Aggiungi il Tuo Brand
Rendi unici i tuoi video personalizzati regolando facilmente i visual e applicando i controlli di branding della tua organizzazione, inclusi logo e colori, per garantire un messaggio coeso e d'impatto.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video di Raccolta Fondi
Finalizza il tuo appello alla donazione, esportalo in vari formati di aspetto e condividilo sui tuoi canali di marketing sui social media per raggiungere un pubblico più ampio di potenziali donatori.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Storie di Successo d'Impatto

.

Evidenzia i risultati positivi del tuo lavoro attraverso video AI coinvolgenti, dimostrando l'impatto profondo della tua organizzazione ai potenziali donatori.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare le organizzazioni non profit a creare video di appello alla donazione coinvolgenti?

HeyGen consente alle organizzazioni non profit di creare video di appello alla donazione d'impatto utilizzando modelli personalizzabili e potenti strumenti di narrazione visiva. La nostra piattaforma semplifica la creazione di contenuti coinvolgenti, aiutandoti a connetterti emotivamente con i potenziali donatori.

Posso utilizzare avatar AI e generazione di voiceover per i miei video di raccolta fondi con HeyGen?

Sì, HeyGen offre una selezione di avatar AI e avanzate capacità di sintesi vocale, permettendoti di generare voiceover realistici per i tuoi video di raccolta fondi. Questa funzione consente una produzione video efficiente e professionale senza la necessità di talenti dal vivo o attrezzature di registrazione.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un creatore di video per enti di beneficenza efficiente?

HeyGen è progettato come un creatore di video AI intuitivo per le organizzazioni non profit, offrendo una gamma di modelli personalizzabili e strumenti di editing drag-and-drop. Questo semplifica la produzione di video di raccolta fondi per enti di beneficenza, permettendo alle organizzazioni di creare contenuti di alta qualità rapidamente e facilmente.

Come supporta HeyGen i video di ringraziamento personalizzati per i donatori e il branding?

HeyGen ti consente di produrre video di ringraziamento personalizzati per i donatori personalizzando i messaggi e utilizzando controlli di branding per un messaggio coerente. Questo aiuta a rafforzare relazioni più forti e garantisce che l'identità unica della tua organizzazione risplenda in ogni comunicazione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo