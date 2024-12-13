creatore di video tutorial fai-da-te: Crea Video Istruttivi Coinvolgenti

Crea video tutorial professionali e passo-passo più velocemente utilizzando modelli intelligenti e scene per una creazione e condivisione senza sforzo.

Crea un video tutorial AI di 1 minuto che dimostri come impostare una nuova campagna di email marketing utilizzando gli avatar AI di HeyGen. Rivolto ai proprietari di piccole imprese che necessitano di video chiari e concisi per compiti tecnici. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con un avatar AI amichevole che spiega ogni passaggio, accompagnato da una voce fuori campo calma e autorevole generata utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen, assicurando che ogni istruzione sia facile da seguire.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video istruttivo di 2 minuti per i nuovi assunti, dettagliando le funzioni essenziali del nostro software di gestione progetti. Questo video dovrebbe essere rivolto ai nuovi dipendenti, offrendo una presentazione visivamente dinamica con registrazioni dello schermo chiare e sovrapposizioni animate. Utilizza la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità e rafforzare i punti chiave, trasformando un copione dettagliato in un testo completo per video da script, rendendo le istruzioni complesse facili da digerire e memorizzare.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video tutorial fai-da-te di 45 secondi per appassionati di tecnologia sull'assemblaggio di un mini-PC personalizzato, concentrandoti su suggerimenti rapidi e passaggi essenziali. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce con tagli dinamici e primi piani, completato da una colonna sonora vivace e motivante. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per un aspetto professionale e integra filmati di repertorio pertinenti dalla sua libreria multimediale/supporto di stock per mostrare componenti e risultati finali, fornendo una guida compatta ma informativa.
Prompt di Esempio 3
Crea un video tutorial moderno di 1 minuto per creatori di contenuti, dimostrando come riutilizzare efficacemente i video di HeyGen per varie piattaforme social. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, diretto e amichevole, evidenziando suggerimenti rapidi e migliori pratiche. Sottolinea l'uso della funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per ottimizzare i contenuti per diverse piattaforme, assicurando che i creatori comprendano come trasformare le loro produzioni originali da testo a video in clip versatili e condivisibili su tutti i loro canali.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Tutorial Fai-da-Te

Crea facilmente video istruttivi e professionali coinvolgenti utilizzando strumenti intuitivi, capacità AI e modelli personalizzabili per guidare il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia delineando il contenuto del tuo tutorial. Utilizza le capacità AI di HeyGen per generare o perfezionare il tuo copione, assicurando un messaggio chiaro e conciso per il tuo video istruttivo.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore
Seleziona tra modelli professionali per strutturare il contenuto del tuo video. Dai vita al tuo tutorial scegliendo un avatar AI per presentare, offrendo un elemento visivo unico e coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Migliora il tuo video con media pertinenti dalla libreria integrata. Includi sottotitoli generati automaticamente per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento del tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video istruttivo rivedendo tutti gli elementi. Esporta nel rapporto d'aspetto e nella risoluzione desiderati, quindi condividi il tuo prezioso contenuto su diverse piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Video Coinvolgenti per i Social Media

.

Crea rapidamente clip brevi e coinvolgenti per i social media dai tuoi tutorial fai-da-te per massimizzare la portata.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video tutorial AI?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare il tuo copione in video tutorial coinvolgenti con avatar AI realistici e voiceover naturali. Questo semplifica notevolmente il processo di produzione video per contenuti istruttivi, permettendoti di creare video tutorial AI in modo efficiente.

Quali strumenti di editing offre HeyGen per migliorare i video istruttivi?

HeyGen fornisce strumenti di editing video robusti per migliorare i tuoi video istruttivi, inclusi opzioni per generare automaticamente sottotitoli, creare voiceover e integrare varie transizioni. Puoi anche utilizzare modelli e controlli di branding per personalizzare l'aspetto e il messaggio del tuo video in modo efficace.

Posso personalizzare l'aspetto dei miei video istruttivi con HeyGen?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video istruttivi, inclusa una vasta gamma di modelli e la possibilità di personalizzare gli avatar AI. Puoi anche applicare controlli di branding, come loghi e colori, e regolare i rapporti d'aspetto per diverse piattaforme, assicurando che i tuoi contenuti siano in linea con il tuo marchio.

Quanto velocemente posso produrre video istruttivi di alta qualità usando HeyGen?

HeyGen accelera significativamente la produzione di video istruttivi di alta qualità consentendo la creazione di video da testo direttamente dal tuo copione. Supportato da un generatore di script AI e modelli personalizzabili, puoi generare contenuti video tutorial professionali in modo efficiente senza richiedere competenze tecniche estese.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo