Generatore di Video di Panoramica di Divisione Senza Sforzo

Crea video di panoramica di dipartimento coinvolgenti per migliorare la comunicazione interna utilizzando avatar AI realistici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo dinamico di 30 secondi per i contenuti sui social media, rivolto a potenziali clienti con una nuova funzionalità del prodotto. Lo stile visivo deve essere energico e visivamente accattivante, accompagnato da una traccia audio vivace. Crea questo pezzo di "contenuto per i social media" utilizzando i diversi Template e scene di HeyGen per stimolare la creatività e generare una voce fuori campo d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di panoramica di divisione raffinato di 60 secondi destinato alla direzione senior e ai potenziali investitori, evidenziando i risultati trimestrali. La presentazione visiva deve essere autorevole e informativa, con una narrazione chiara e articolata. Assicurati che questa produzione del "generatore di video di panoramica di divisione" includa sottotitoli/caption accurati per l'accessibilità e un appeal professionale, migliorando la presentazione complessiva.
Prompt di Esempio 3
Produci un'introduzione invitante di 50 secondi per un modulo di e-learning rivolto ai dipendenti che intraprendono nuove iniziative di formazione. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere accogliente e semplice, guidando i discenti dolcemente nel materiale del corso. Sfrutta la capacità di HeyGen di convertire il testo in video dallo script per trasformare efficacemente i contenuti educativi, fornendo un'esperienza di apprendimento fluida.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Panoramica di Divisione

Crea rapidamente video di panoramica di divisione professionali e coinvolgenti per la comunicazione interna, l'onboarding e le presentazioni, sfruttando gli strumenti AI di HeyGen.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Video
Inizia selezionando un template di video esplicativo appropriato dalla nostra libreria per strutturare rapidamente la tua panoramica di divisione. La nostra piattaforma intuitiva ti aiuta a gettare le basi con facilità.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una gamma diversificata di avatar AI per rappresentare la tua divisione o presentare informazioni chiave. Questi avatar aggiungono un elemento umano professionale e coinvolgente al tuo video.
3
Step 3
Applica Branding e Risorse
Integra l'identità della tua azienda applicando controlli di branding personalizzati, inclusi loghi, colori e font. Utilizza la nostra libreria multimediale o carica le tue risorse visive per arricchire la tua panoramica.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di panoramica professionale, quindi esportalo in vari formati adatti a diverse piattaforme. Condividilo facilmente per la comunicazione interna, presentazioni o scopi di onboarding.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Video Esplicativi Interni Coinvolgenti

Crea rapidamente video esplicativi dinamici e coinvolgenti e clip per la comunicazione interna e le presentazioni.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video esplicativi coinvolgenti?

HeyGen ti consente di generare facilmente video esplicativi professionali utilizzando il nostro intuitivo generatore di video AI e un'ampia libreria di template. Basta convertire il tuo script in un video raffinato con diversi avatar AI e una funzionalità di testo in video senza soluzione di continuità.

Che tipo di contenuti posso creare con la piattaforma video AI di HeyGen?

HeyGen è versatile per vari contenuti sui social media, presentazioni e necessità di comunicazione interna, consentendo la creazione di video di panoramica di dipartimento o materiali di marketing. La nostra piattaforma include una libreria multimediale completa e controlli di branding per un messaggio coerente.

HeyGen offre avatar AI personalizzabili per i miei video?

Sì, HeyGen fornisce un'ampia selezione di avatar AI realistici che possono essere personalizzati per trasmettere il tuo messaggio con impatto, migliorando i tuoi strumenti di creazione video. Puoi facilmente trasformare i tuoi script di testo in voci fuori campo coinvolgenti, complete di sincronizzazione labiale.

HeyGen può aiutare la mia azienda a creare video di panoramica di divisione coerenti e con il marchio?

Assolutamente, HeyGen garantisce la coerenza del marchio in tutti i tuoi contenuti video, dall'onboarding dei nuovi dipendenti ai moduli di e-learning. Con funzionalità come loghi personalizzati, colori del marchio e opzioni di sottotitoli professionali, i tuoi video rifletteranno sempre la tua identità unica.

