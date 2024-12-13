Creatore di Video di Formazione sulla Diversità: Crea Corsi DEI Coinvolgenti Velocemente

Trasforma i tuoi script in video di formazione sulla diversità personalizzati e professionali con la tecnologia di trasformazione testo in video, creando soluzioni di e-learning coinvolgenti per team inclusivi.

Crea un video introduttivo di 60 secondi per i nuovi dipendenti, progettato per introdurre delicatamente il concetto di pregiudizio inconscio sul posto di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e minimalista, con avatar AI diversi che dimostrano scenari sottili sul posto di lavoro, accompagnati da una voce narrante calma ed empatica. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per animare senza soluzione di continuità la narrazione e rendere il video coinvolgente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi rivolto ai manager e ai team leader esistenti, illustrando passaggi pratici per promuovere ambienti di lavoro più inclusivi. Il design visivo dovrebbe essere luminoso e positivo, utilizzando scenari reali e testo sullo schermo per i punti chiave, il tutto supportato da una voce narrante ispiratrice e professionale generata senza sforzo. Assicurati che la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen sia abilitata per massimizzare l'accessibilità e la comprensione per un video di formazione sulla diversità personalizzato.
Progetta un video celebrativo vivace di 45 secondi per tutti i dipendenti dell'azienda, evidenziando il valore della diversità all'interno dell'organizzazione. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e vibrante, incorporando tagli rapidi di immagini di stock diverse e una colonna sonora allegra e vivace. Sfrutta i modelli video pronti all'uso di HeyGen e l'ampio supporto di librerie multimediali/stock per produrre rapidamente un video coinvolgente con l'aspetto di un creatore di video di formazione sulla diversità professionale.
Produci un video stimolante di 75 secondi specificamente per i team HR e L&D, esplorando considerazioni etiche complesse all'interno dei contenuti DEI. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e in stile intervista, utilizzando avatar AI distinti per rappresentare vari punti di vista, con un narratore calmo e informativo che guida la discussione. Assicurati che il video sia ottimizzato per diverse piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per una distribuzione senza soluzione di continuità ai team L&D e HR.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione sulla Diversità

Crea video di formazione sulla diversità coinvolgenti ed efficaci rapidamente e facilmente con la nostra piattaforma potenziata dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per il Video di Formazione
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di formazione sulla diversità. La nostra tecnologia di trasformazione testo in video converte istantaneamente il tuo testo in un video dinamico, fungendo da tuo creatore personale di video di formazione sulla diversità.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI Coinvolgenti
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per presentare i tuoi contenuti. Questi personaggi realistici migliorano il coinvolgimento, rendendo la tua formazione più relazionabile e d'impatto.
3
Step 3
Applica Controlli di Branding
Mantieni la coerenza del marchio utilizzando i controlli di branding per aggiungere il logo e i colori della tua azienda. Personalizza il video per allinearlo perfettamente con l'identità della tua organizzazione.
4
Step 4
Esporta per Soluzioni di E-learning
Finalizza il tuo video di formazione sulla diversità professionale ed esportalo in formati ottimizzati per un'integrazione senza soluzione di continuità con le tue soluzioni di e-learning, potenziando i team L&D e HR.

Chiarisci Concetti DEI Complessi

Scomponi argomenti complessi di diversità, equità e inclusione in lezioni video facilmente digeribili e d'impatto.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione sulla diversità personalizzati?

HeyGen funziona come un avanzato generatore di video AI, permettendo ai team L&D e HR di produrre rapidamente video di formazione sulla diversità personalizzati. Puoi sfruttare un'ampia libreria di avatar AI e la capacità di trasformare il testo in video per creare video coinvolgenti su misura per affrontare il pregiudizio inconscio e promuovere ambienti di lavoro inclusivi.

Quali opzioni di avatar AI sono disponibili per i contenuti DEI?

HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI che possono essere personalizzati per rappresentare vari gruppi demografici per i tuoi contenuti DEI. Insieme ai controlli di branding, questi avatar aiutano a garantire che le tue soluzioni di e-learning siano sia inclusive che riflettenti l'identità della tua organizzazione.

HeyGen può produrre rapidamente video di formazione sulla diversità coinvolgenti?

Sì, HeyGen è progettato per essere un efficiente creatore di video di formazione sulla diversità, consentendo una rapida creazione di contenuti senza tempi di produzione estesi. Utilizza modelli video pre-costruiti e funzionalità di generazione di voce narrante per sviluppare video di alta qualità e coinvolgenti che risuonano con il tuo pubblico.

HeyGen supporta le funzionalità di accessibilità per i materiali di formazione sulla diversità?

Assolutamente, HeyGen garantisce l'accessibilità per i tuoi contenuti di formazione sulla diversità generando automaticamente sottotitoli/caption per tutti i video. Questa caratteristica chiave, combinata con un'integrazione facile nelle soluzioni LMS/LXP, rende HeyGen una soluzione di e-learning completa per tutti i discenti.

