Creatore di Video di Formazione sulla Diversità: Crea Corsi DEI Coinvolgenti Velocemente
Trasforma i tuoi script in video di formazione sulla diversità personalizzati e professionali con la tecnologia di trasformazione testo in video, creando soluzioni di e-learning coinvolgenti per team inclusivi.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi rivolto ai manager e ai team leader esistenti, illustrando passaggi pratici per promuovere ambienti di lavoro più inclusivi. Il design visivo dovrebbe essere luminoso e positivo, utilizzando scenari reali e testo sullo schermo per i punti chiave, il tutto supportato da una voce narrante ispiratrice e professionale generata senza sforzo. Assicurati che la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen sia abilitata per massimizzare l'accessibilità e la comprensione per un video di formazione sulla diversità personalizzato.
Progetta un video celebrativo vivace di 45 secondi per tutti i dipendenti dell'azienda, evidenziando il valore della diversità all'interno dell'organizzazione. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e vibrante, incorporando tagli rapidi di immagini di stock diverse e una colonna sonora allegra e vivace. Sfrutta i modelli video pronti all'uso di HeyGen e l'ampio supporto di librerie multimediali/stock per produrre rapidamente un video coinvolgente con l'aspetto di un creatore di video di formazione sulla diversità professionale.
Produci un video stimolante di 75 secondi specificamente per i team HR e L&D, esplorando considerazioni etiche complesse all'interno dei contenuti DEI. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e in stile intervista, utilizzando avatar AI distinti per rappresentare vari punti di vista, con un narratore calmo e informativo che guida la discussione. Assicurati che il video sia ottimizzato per diverse piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per una distribuzione senza soluzione di continuità ai team L&D e HR.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi la Portata e la Scala della Formazione.
Sviluppa e distribuisci efficacemente un maggior numero di corsi di formazione sulla diversità a un pubblico globale.
Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione dell'Apprendimento.
Aumenta la partecipazione dei discenti e la ritenzione delle conoscenze nei programmi di formazione critici sulla diversità e l'inclusione.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione sulla diversità personalizzati?
HeyGen funziona come un avanzato generatore di video AI, permettendo ai team L&D e HR di produrre rapidamente video di formazione sulla diversità personalizzati. Puoi sfruttare un'ampia libreria di avatar AI e la capacità di trasformare il testo in video per creare video coinvolgenti su misura per affrontare il pregiudizio inconscio e promuovere ambienti di lavoro inclusivi.
Quali opzioni di avatar AI sono disponibili per i contenuti DEI?
HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI che possono essere personalizzati per rappresentare vari gruppi demografici per i tuoi contenuti DEI. Insieme ai controlli di branding, questi avatar aiutano a garantire che le tue soluzioni di e-learning siano sia inclusive che riflettenti l'identità della tua organizzazione.
HeyGen può produrre rapidamente video di formazione sulla diversità coinvolgenti?
Sì, HeyGen è progettato per essere un efficiente creatore di video di formazione sulla diversità, consentendo una rapida creazione di contenuti senza tempi di produzione estesi. Utilizza modelli video pre-costruiti e funzionalità di generazione di voce narrante per sviluppare video di alta qualità e coinvolgenti che risuonano con il tuo pubblico.
HeyGen supporta le funzionalità di accessibilità per i materiali di formazione sulla diversità?
Assolutamente, HeyGen garantisce l'accessibilità per i tuoi contenuti di formazione sulla diversità generando automaticamente sottotitoli/caption per tutti i video. Questa caratteristica chiave, combinata con un'integrazione facile nelle soluzioni LMS/LXP, rende HeyGen una soluzione di e-learning completa per tutti i discenti.