Generatore di Video di Formazione sulla Diversità: Crea Contenuti DEI Efficaci
Rivoluziona le soluzioni di e-learning dei tuoi team L&D e HR. Crea video di formazione sui pregiudizi inconsci coinvolgenti con avatar AI realistici.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un modulo di micro-apprendimento di 45 secondi per i dipendenti di vari dipartimenti, affrontando specificamente i video di formazione sui pregiudizi inconsci in un formato basato su scenari relazionabili. Adotta uno stile visivo moderno ed empatico con avatar AI diversificati che rappresentano diverse prospettive, accompagnati da una voce fuori campo calma e rassicurante. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per dare vita a questi scenari con personalità coinvolgenti sullo schermo.
Produci un video di annuncio vibrante di 30 secondi per soluzioni di e-learning globali, evidenziando l'importanza dell'accessibilità per il pubblico che parla oltre 140 lingue. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva dinamica e inclusiva, combinando testo animato con immagini coinvolgenti, assicurando che l'audio sia chiaro e conciso. Sfrutta la capacità di sottotitoli/caption di HeyGen per fornire una comprensione immediata e raggiungere un pubblico internazionale più ampio.
Sviluppa un pezzo di comunicazione interna convincente di 60 secondi per le comunicazioni aziendali, promuovendo i prossimi video di formazione potenziati dall'AI sulle pratiche di lavoro inclusive. La presentazione visiva dovrebbe essere raffinata e diretta, utilizzando colori invitanti e un tono audio incoraggiante, progettato per suscitare interesse e incoraggiare la partecipazione. Utilizza i Template & scene di HeyGen per assemblare rapidamente un video di alta qualità che risuoni con gli stakeholder interni.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Espandi la Portata dei Corsi DEI a Livello Globale.
Sviluppa corsi completi di diversità e inclusione che raggiungano un pubblico globale, superando facilmente le barriere linguistiche.
Migliora il Coinvolgimento nella Formazione DEI.
Migliora il coinvolgimento e la ritenzione degli studenti nella formazione sulla diversità con video dinamici potenziati dall'AI e narrazioni coinvolgenti.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare la formazione sulla diversità e l'inclusione per i team L&D e HR?
HeyGen consente ai team L&D e HR di creare contenuti DEI coinvolgenti e video di formazione sulla diversità in modo efficiente. Il nostro generatore di video AI rende facile produrre soluzioni di e-learning di alta qualità e impatto.
Cosa rende HeyGen un generatore di video AI leader per le comunicazioni aziendali?
HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e capacità di 'Text-to-video from script' per ottimizzare le comunicazioni aziendali. Gli utenti possono trasformare rapidamente contenuti scritti in video professionali, risparmiando tempo e risorse significativi.
HeyGen supporta più lingue per iniziative di formazione globali?
Sì, HeyGen supporta oltre 140 lingue, consentendo una portata globale per i tuoi video di formazione potenziati dall'AI. Questo include sottotitoli e caption automatici, garantendo che i tuoi contenuti siano accessibili e di impatto in tutto il mondo.
Posso creare rapidamente video di formazione sulla diversità utilizzando la piattaforma di HeyGen?
Assolutamente. HeyGen è progettato come un generatore di video di formazione sulla diversità efficiente, offrendo una gamma di modelli di video e strumenti di creazione video nativi per prompt. Questo consente una rapida produzione di contenuti professionali e coinvolgenti.