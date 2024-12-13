Generatore di Formazione sulla Diversità: Trasforma la Cultura del Tuo Ambiente di Lavoro

Dai potere ai professionisti delle risorse umane di costruire un apprendimento basato su scenari con avatar AI realistici per un ambiente di lavoro inclusivo.

537/2000

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video istruttivo di 60 secondi per dipendenti di tutti i livelli, concentrandoti sull'identificazione e la mitigazione dei pregiudizi inconsci attraverso l'apprendimento basato su scenari. Questo video dovrebbe presentare ambientazioni e personaggi realistici e diversificati, accompagnati da una voce narrante empatica ed educativa. Sfrutta gli avatar AI realistici di HeyGen per rappresentare varie interazioni sul posto di lavoro, rendendo l'esperienza di apprendimento più relazionabile e incisiva.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo conciso di 30 secondi per leader aziendali e responsabili L&D, enfatizzando i benefici economici dei video formativi potenziati dall'AI per promuovere un ambiente di lavoro inclusivo. L'approccio visivo dovrebbe essere moderno ed energico, utilizzando tagli rapidi e statistiche animate, accompagnati da una voce narrante chiara e autorevole. Assicurati che tutti i messaggi chiave siano rinforzati con sottotitoli precisi per massima accessibilità e comprensione.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dimostrativo di 50 secondi, rivolto a sviluppatori di formazione e creatori di contenuti, illustrando come generare rapidamente moduli di formazione completi sulla diversità e l'inclusione. Questo video necessita di uno stile tutorial passo-passo con registrazioni dello schermo e una narrazione chiara e di supporto. Utilizza i modelli e le scene pre-progettati di HeyGen per evidenziare la velocità e la semplicità della generazione automatica di contenuti, permettendo agli utenti di personalizzare e distribuire rapidamente lezioni coinvolgenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Formazione sulla Diversità

Crea video formativi sulla diversità e l'inclusione coinvolgenti e di impatto senza sforzo con l'AI, trasformando argomenti complessi in esperienze di apprendimento basate su scenari chiari.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia creando il tuo script completo per la formazione sulla diversità e l'inclusione. Sfrutta la funzione testo-a-video per convertire istantaneamente il tuo contenuto scritto in scene dinamiche, gettando le basi per un'esperienza di apprendimento coinvolgente.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Avatar AI e Scene
Migliora la tua formazione scegliendo tra una gamma diversificata di avatar AI realistici e modelli e scene pre-progettati. Questo passaggio ti consente di rappresentare visivamente diversi scenari e prospettive, rendendo il contenuto più relazionabile per i discenti.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Voci Personalizzati
Personalizza i tuoi video formativi sulla diversità applicando i colori e il logo unici del tuo marchio con controlli di branding robusti. Arricchisci ulteriormente l'esperienza generando voci narranti dal suono naturale, assicurando che il tuo messaggio venga trasmesso in modo chiaro e professionale.
4
Step 4
Esporta i Tuoi Video Formativi AI
Finalizza i tuoi video formativi potenziati dall'AI con facilità. Esportali in vari rapporti d'aspetto per adattarli a diverse piattaforme, assicurando che il tuo contenuto coinvolgente e informativo sia pronto a promuovere efficacemente un ambiente di lavoro inclusivo.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Dai vita agli eventi storici con lo storytelling video potenziato dall'AI

.

Illustra il contesto storico critico per i temi di diversità e inclusione, creando esperienze di apprendimento di impatto e memorabili per i partecipanti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri programmi di formazione sulla diversità e l'inclusione?

HeyGen agisce come un Generatore di Formazione sulla Diversità AI, permettendo ai professionisti delle risorse umane di creare video formativi coinvolgenti e informativi potenziati dall'AI. Sfrutta le capacità di HeyGen per la generazione automatica di contenuti, assicurando che la tua formazione sulla diversità e l'inclusione promuova efficacemente un ambiente di lavoro inclusivo.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video formativi sulla diversità efficaci?

HeyGen offre funzionalità robuste come avatar AI realistici e la funzionalità Testo-a-video, ideali per sviluppare contenuti formativi coinvolgenti e informativi. Utilizza questi strumenti, insieme a modelli e scene personalizzabili, per produrre video formativi di alta qualità potenziati dall'AI che supportano l'apprendimento basato su scenari.

Come assiste HeyGen i professionisti delle risorse umane nello sviluppo di contenuti sulla diversità e l'inclusione?

HeyGen dà potere ai professionisti delle risorse umane offrendo una piattaforma efficiente per la generazione automatica di contenuti, influenzando direttamente la formazione sulla diversità e l'inclusione. Con HeyGen, puoi trasformare rapidamente gli script in video formativi coinvolgenti e informativi potenziati dall'AI, ottimizzando le tue soluzioni di e-learning.

HeyGen può facilitare la formazione su argomenti specifici come i pregiudizi inconsci?

Assolutamente, il generatore di video AI di HeyGen è perfettamente adatto per sviluppare contenuti formativi mirati su argomenti come i pregiudizi inconsci. Utilizza i modelli e le scene flessibili di HeyGen per creare una formazione coinvolgente e informativa che supporti la creazione di un ambiente di lavoro veramente inclusivo.

