Creatore di Video per Programmi di Diversità: Crea Video DEI Efficaci

Trasforma i tuoi contenuti di formazione sulla diversità e l'inclusione in video coinvolgenti, portando facilmente in vita i copioni con la funzione di testo-a-video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video convincente di 60 secondi che dimostri l'impatto profondo dell'inclusione sul posto di lavoro, rivolto al personale esistente e alla leadership. Adotta un tono professionale ed empatico, utilizzando la funzionalità di testo-a-video di HeyGen per trasformare una narrazione dettagliata in un messaggio potente, arricchito da esempi visivi reali e diversificati per video efficaci sulla diversità e l'inclusione.
Prompt di Esempio 2
Immagina di creare un video ispiratore in stile testimonianza di 30 secondi che mostri un risultato positivo di una recente iniziativa di diversità, destinato alla comunicazione interna, agli stakeholder e ai potenziali reclutatori. Utilizza i modelli e le scene disponibili di HeyGen per ottenere un'estetica visiva luminosa e stimolante con dichiarazioni concise e d'impatto, evidenziando perfettamente il cambiamento positivo attraverso il tuo creatore di video online.
Prompt di Esempio 3
Produci un video esplicativo informativo di 50 secondi per la gestione e i team interni, dettagliando come un programma di diversità robusto stimoli l'innovazione all'interno dell'azienda. Questa produzione con creatore di video AI dovrebbe adottare uno stile visivo dinamico ed educativo con voiceover professionale, utilizzando i sottotitoli di HeyGen per garantire chiarezza e accessibilità a tutti gli spettatori nei tuoi video di formazione sulla diversità.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video per Programmi di Diversità

Crea video sulla diversità e l'inclusione efficaci con facilità grazie all'AI, dal copione a immagini straordinarie, coinvolgendo il tuo pubblico in ogni fase.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Video
Inizia scrivendo o incollando il tuo copione, che costituirà la base per il tuo video sul programma di diversità. Sfrutta la nostra funzionalità di testo-a-video per dare vita al tuo messaggio.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una gamma diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarsi al tono e allo scopo del tuo contenuto formativo.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti e Sottotitoli
Arricchisci il tuo video con musica di sottofondo, immagini e altri elementi visivi. Genera facilmente sottotitoli accurati per garantire che il tuo messaggio sia accessibile a tutti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Contenuto
Una volta completato il tuo video sulla diversità e l'inclusione, esportalo nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati. Condividi il tuo contenuto coinvolgente su diverse piattaforme per massimizzare il suo impatto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Concetti Complessi di D&I

.

Scomponi facilmente argomenti complessi di diversità e inclusione in video generati dall'AI chiari e digeribili, rendendo l'apprendimento più accessibile ed efficace per tutti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione sulla diversità coinvolgenti?

HeyGen consente agli utenti di produrre video di formazione sulla diversità coinvolgenti trasformando il testo in contenuti video potenziati dall'AI con avatar AI realistici. Questo semplifica la creazione di materiali educativi efficaci e inclusivi, rendendo HeyGen un creatore di video online efficace.

Cosa rende HeyGen un creatore di video per programmi di diversità efficace?

HeyGen si distingue come un creatore di video per programmi di diversità efficace perché consente di generare rapidamente video di alta qualità da un semplice copione video, inclusi voiceover multilingue. Questa capacità assicura che i tuoi video sulla diversità e l'inclusione siano accessibili ed efficienti per una vasta diffusione.

HeyGen può personalizzare i video sulla diversità e l'inclusione per adattarsi al mio brand?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del brand in qualsiasi modello di video. Questo assicura che i tuoi video sulla diversità e l'inclusione siano coerenti con l'identità della tua organizzazione, creando contenuti coinvolgenti che risuonano con il tuo pubblico.

Come assicura HeyGen l'accessibilità per la formazione sulla diversità e l'inclusione?

HeyGen migliora l'accessibilità per la formazione sulla diversità e l'inclusione generando automaticamente sottotitoli per tutti i contenuti video potenziati dall'AI. Inoltre, i suoi voiceover multilingue assicurano che i tuoi messaggi possano raggiungere un pubblico più ampio e diversificato in modo efficace.

