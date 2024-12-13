Creatore di Video di Aggiornamenti Distrettuali: Semplificato

Progetta aggiornamenti distrettuali professionali senza sforzo con modelli e scene pronti all'uso, rendendo la creazione di video semplice e veloce.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video coinvolgente di 60 secondi per studenti e docenti, dimostrando nuove iniziative con uno stile visivo moderno e vivace caratterizzato da transizioni dinamiche e video animati, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen e l'ampia libreria multimediale/supporto stock per migliorare la narrazione visiva.
Prompt di Esempio 2
Produci un video aziendale nitido di 30 secondi per membri del consiglio e stakeholder, evidenziando i principali successi con un approccio visivo professionale e conciso, garantendo una voce autorevole e sottotitoli chiari generati dal tuo script utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen per un impatto massimo.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video introduttivo accogliente di 90 secondi per il nuovo personale scolastico e i volontari, spiegando i processi di onboarding con uno stile visivo di supporto e passo-passo, mostrando funzionalità user-friendly utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen e modelli e scene personalizzabili per garantire l'accessibilità su tutte le piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Aggiornamenti Distrettuali

Trasforma facilmente gli annunci importanti del tuo distretto in aggiornamenti video coinvolgenti con gli strumenti intuitivi di HeyGen.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una varietà di modelli e scene pre-progettati su misura per gli annunci per iniziare rapidamente il tuo video di aggiornamenti distrettuali.
2
Step 2
Crea il Tuo Script
Inserisci gli aggiornamenti chiave del tuo distretto come testo. La capacità di testo-a-video di HeyGen genererà istantaneamente un voiceover coinvolgente per il tuo video.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Assicurati che il tuo video rifletta l'identità del tuo distretto utilizzando i controlli di branding di HeyGen per applicare loghi personalizzati e schemi di colori specifici.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video esplicativo finale. Esportalo facilmente con le opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto di HeyGen per adattarlo a varie piattaforme per una distribuzione più ampia.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione di Personale e Volontari

Utilizza video AI per rendere la formazione interna e l'onboarding per docenti e volontari più efficaci e memorabili, aumentando il coinvolgimento e la ritenzione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video per progetti creativi?

HeyGen ti consente di essere un versatile creatore di video con la sua interfaccia intuitiva e facile da usare. Utilizza una varietà di modelli e strumenti potenziati dall'AI, incluso un editor drag-and-drop, per produrre senza sforzo contenuti di alta qualità per qualsiasi progetto creativo.

HeyGen può creare video esplicativi animati coinvolgenti?

Sì, HeyGen eccelle nella generazione di video animati dinamici e video esplicativi. Trasforma il tuo script in una narrazione visiva avvincente utilizzando avatar AI e capacità avanzate di testo-a-video, complete di voiceover dal suono naturale.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per i video aziendali?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio in ogni video aziendale. Accedi a una libreria multimediale completa e supporto stock per personalizzare ulteriormente le tue creazioni.

Come trasforma HeyGen uno script in un video AI?

HeyGen sfrutta la tecnologia video AI avanzata per convertire direttamente il tuo script in un video raffinato. Gestisce automaticamente la conversione testo-a-video, integra la generazione di voiceover e aggiunge persino sottotitoli per l'accessibilità.

