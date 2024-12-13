Crea Video di Formazione per Distributori di Impatto Immediatamente

Sfrutta gli avatar AI e lo strumento intuitivo di testo-a-video di HeyGen per una creazione di contenuti senza soluzione di continuità. Potenzia il tuo team con video di formazione coinvolgenti e facili da comprendere.

Crea un video informativo di 1 minuto per i nuovi distributori, illustrando le basi del nostro prodotto di punta. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con un avatar AI amichevole che presenta le informazioni chiave, accompagnato da una generazione di voiceover chiara e articolata, garantendo una facile comprensione per tutti i nuovi membri del team alla ricerca di un video di formazione completo per distributori.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video educativo di 90 secondi sul prodotto rivolto ai membri esperti del team di vendita, concentrandosi sulle funzionalità avanzate del nostro ultimo aggiornamento software. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo coinvolgente e dinamico con evidenti testi in sovrimpressione, sfruttando la funzionalità di testo-a-video di HeyGen per convertire rapidamente la documentazione tecnica in un formato digeribile, assicurando che tutte le sfumature siano coperte con precisione utilizzando questo generatore di video di formazione AI.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione completo di 2 minuti per i nostri partner della catena di fornitura, delineando i nuovi protocolli di conformità. L'estetica del video dovrebbe essere informativa ed elegante, utilizzando vari modelli e scene dalla libreria di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo chiaro, mentre un tono audio rassicurante guida i partner attraverso ogni fase del processo, facilitando la creazione automatizzata di contenuti per aggiornamenti ricorrenti.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di onboarding conciso di 45 secondi per il nuovo personale interno, fornendo un rapido tour degli strumenti e delle risorse essenziali dell'azienda. Questo video dovrebbe essere amichevole e invitante, con un avatar AI accogliente e musica di sottofondo motivante, con la flessibilità di utilizzare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme interne, garantendo un'introduzione senza soluzione di continuità ed efficiente per ogni nuovo assunto, incarnando la potenza della scrittura AI.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Usare il Generatore di Video di Formazione per Distributori

Crea video di formazione per distributori coinvolgenti e informativi con facilità utilizzando il nostro strumento potenziato dall'AI. Segui questi passaggi per rendere il processo senza soluzione di continuità ed efficace.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia redigendo uno script di formazione completo. Il nostro strumento di scrittura potenziato dall'AI ti aiuta a creare contenuti coinvolgenti che si adattano agli obiettivi di formazione, garantendo chiarezza e rilevanza per i tuoi distributori.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una gamma di avatar AI per fungere da portavoce nel tuo video. Con avatar realistici, i tuoi video di formazione mantengono un tono professionale migliorando il coinvolgimento.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Sottotitoli
Utilizza la nostra funzione di generazione di voiceover per aggiungere audio dal suono naturale al tuo script. Migliora l'accessibilità e la comprensione includendo sottotitoli generati dall'AI che si allineano perfettamente con il contenuto parlato.
4
Step 4
Esporta e Condividi Senza Sforzo
Una volta completato il tuo video di formazione, esportalo in risoluzione video HD per una qualità nitida. Distribuisci il contenuto senza sforzo su più piattaforme per raggiungere efficacemente tutti i tuoi distributori.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Fornisci Contenuti di Vendita Ispiratori per Distributori

.

Genera video potenti e motivazionali per accendere l'entusiasmo e migliorare le prestazioni di vendita all'interno della tua rete di distributori.

background image

Domande Frequenti

Come supporta HeyGen la generazione di video AI per scopi di formazione?

HeyGen semplifica la generazione di video AI utilizzando la tecnologia di testo-a-video, avatar AI e modelli personalizzabili, garantendo una creazione efficiente e scalabile di video di formazione per distributori.

HeyGen può aiutare a generare voiceover AI per i miei video di formazione?

Sì, HeyGen offre una generazione avanzata di voiceover, permettendo un'integrazione senza soluzione di continuità di voiceover guidati dall'AI nei tuoi video di formazione, migliorando il coinvolgimento e la ritenzione delle informazioni.

Quali funzionalità offre HeyGen per il branding nei video generati dall'AI?

HeyGen fornisce controlli di branding come loghi, colori e regolazioni del rapporto d'aspetto, permettendo alle aziende di mantenere un'identità di marca coerente in tutti i loro contenuti di formazione generati dall'AI.

HeyGen supporta la creazione automatizzata di contenuti per la distribuzione su più piattaforme?

Assolutamente, l'approccio guidato dall'AI di HeyGen semplifica la creazione automatizzata di contenuti, offrendo capacità di esportazione e ridimensionamento facili per una distribuzione efficiente su più piattaforme di video di formazione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo