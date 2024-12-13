Generatore di Formazione per Distributori: Soluzioni di Apprendimento Potenziate dall'AI

Semplifica la creazione di formazione per distributori. Genera programmi di formazione online coinvolgenti e scalabili più velocemente utilizzando i potenti avatar AI di HeyGen.

Produci un video dinamico di 45 secondi rivolto ai nuovi distributori, mostrando come un generatore di formazione per distributori semplifica il loro processo di onboarding. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale con una traccia audio vivace e incoraggiante. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare le caratteristiche principali del prodotto, rendendo la formazione immediatamente coinvolgente e memorabile per un inizio di successo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 60 secondi progettato per i team di vendita esistenti, evidenziando l'efficienza nella creazione di programmi di formazione online per gli aggiornamenti dei prodotti. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e moderna, accompagnata da una voce fuori campo sicura e chiara. Sfrutta la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per convertire rapidamente dettagliati briefing di prodotto in contenuti di formazione raffinati.
Prompt di Esempio 2
Crea un video istruttivo amichevole di 30 secondi rivolto ai responsabili della formazione, illustrando la facilità di creazione di formazione per varie iniziative aziendali. Adotta uno stile visivo luminoso e accogliente con un tono audio caldo e incoraggiante. Massimizza la generazione di voiceover di HeyGen per aggiungere rapidamente una narrazione professionale a diapositive preesistenti, rendendo gli aggiornamenti dei contenuti un gioco da ragazzi.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video chiaro di 45 secondi per una forza lavoro globale, enfatizzando i benefici di un generatore di formazione per dipendenti per comunicazioni interne coerenti. La presentazione visiva dovrebbe essere semplice e accessibile, accompagnata da una voce neutra e autorevole. Assicurati una comprensione universale includendo i sottotitoli/caption di HeyGen, rendendo accessibile a tutti la formazione tecnica complessa.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Formazione per Distributori

Crea senza sforzo programmi di formazione professionali e scalabili per i tuoi distributori utilizzando la generazione video potenziata dall'AI, garantendo una conoscenza del prodotto coerente e un onboarding efficace.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Redigi il contenuto per la tua formazione per distributori. Utilizza il testo-a-video da script di HeyGen per trasformare senza sforzo il tuo testo scritto in lezioni video coinvolgenti per il tuo pubblico.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per agire come tuo formatore di prodotto o tecnico, garantendo una presenza professionale e coerente sullo schermo per i tuoi programmi di formazione online.
3
Step 3
Applica Branding e Elementi Visivi
Migliora la tua formazione con elementi personalizzati. Usa i controlli di branding per aggiungere il logo e i colori della tua azienda, e integra media dalla libreria per rafforzare la tua formazione sui prodotti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Programma
Finalizza il tuo video di formazione di alta qualità. Utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per preparare il tuo programma completo per varie piattaforme, rendendo la tua formazione scalabile accessibile.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Generazione Rapida di Contenuti di Micro-Apprendimento

.

Produci rapidamente video e clip di micro-apprendimento coinvolgenti per programmi di formazione per distributori dinamici e auto-gestiti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei programmi di formazione online?

HeyGen trasforma la creazione di formazione sfruttando le capacità del generatore di formazione per dipendenti AI. Puoi generare rapidamente contenuti video coinvolgenti per i tuoi programmi di formazione online utilizzando avatar AI e testo-a-video da script.

HeyGen è adatto per generare formazione scalabile per distributori?

Sì, HeyGen è un generatore di formazione per distributori ideale che rende la formazione scalabile senza sforzo. Ti consente di creare rapidamente contenuti di formazione per dipendenti coerenti e con marchio per pubblici diversi.

Che tipo di contenuti di corso posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi produrre contenuti di corso diversificati, inclusi formazione sui prodotti, formazione tecnica e video di onboarding. Utilizza avatar AI e media ricchi dalla libreria per offrire esperienze di apprendimento complete.

Come supporta HeyGen il branding per i miei video di formazione?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio direttamente in tutta la tua creazione di formazione. Questo assicura che ogni video nei tuoi programmi di formazione online rifletta professionalmente l'identità della tua azienda.

