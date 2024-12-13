Creatore di Video di Marketing per Distributori: Crea Video Velocemente

Trasforma i tuoi script in video di marketing professionali istantaneamente con la nostra funzione Text-to-video from script per un impatto massimo.

Crea un video dinamico di 30 secondi pensato per i proprietari di piccole imprese e i team di vendita, mostrando quanto sia facile generare "video di marketing per distributori" professionali. Questo video dovrebbe includere tagli rapidi, immagini vivaci ed energiche e una colonna sonora moderna e vivace. Utilizza gli "avatar AI" di HeyGen per animare rapidamente i benefici chiave, enfatizzando velocità e semplicità nella creazione di video.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Un video istruttivo di 45 secondi rivolto a responsabili marketing e creatori di contenuti dovrebbe illustrare il processo senza sforzo di produrre "video di marketing" accattivanti per i social media. Adotta uno stile visivo pulito e moderno con filmati di repertorio diversificati e una "generazione di voiceover" chiara e professionale. Dimostra come la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen trasformi senza soluzione di continuità i contenuti scritti in narrazioni visive coinvolgenti, perfette per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 2
Produci un "video promozionale" raffinato di 60 secondi rivolto a responsabili di brand e dipartimenti di marketing aziendale, evidenziando la coerenza del brand e la personalizzazione. Lo stile visivo dovrebbe essere sofisticato e allineato al brand, accompagnato da un voiceover autorevole e rassicurante. Sfrutta i "Templates & scenes" e il "Media library/stock support" di HeyGen per dimostrare come gli utenti possano personalizzare i contenuti mantenendo alti valori di produzione per il loro messaggio di brand unico.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video esplicativo elegante di 30 secondi per marketer esperti di tecnologia e imprenditori impegnati, concentrandosi sull'efficienza di un "AI promo video maker". Questo video dovrebbe impiegare un'estetica visiva futuristica con sovrapposizioni di testo animate e una voce calma e sicura. Mostra gli avanzati "avatar AI" di HeyGen per creare presentatori dinamici, garantendo una produzione video efficiente e di alta qualità senza tempi di editing estesi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Marketing per Distributori

Crea video di marketing professionali per i tuoi distributori in pochi minuti utilizzando strumenti potenziati dall'AI, aumentando l'engagement e la coerenza del brand.

1
Step 1
Crea da un Modello
Inizia il tuo video di marketing per distributori selezionando da una libreria di modelli personalizzabili progettati per contenuti promozionali.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script
Inserisci il tuo script di marketing e la funzione Text-to-video from script genererà voiceover realistici e immagini dinamiche.
3
Step 3
Personalizza con il Branding
Arricchisci il tuo video con il logo e i colori del tuo brand utilizzando l'editor drag-and-drop intuitivo per garantire un messaggio coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di marketing per distributori ed esportalo, pronto per una condivisione senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Storie di Successo dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in narrazioni video potenti alimentate dall'AI, costruendo fiducia e dimostrando valore per i potenziali distributori.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di marketing coinvolgenti?

HeyGen semplifica la creazione di video di marketing di alta qualità utilizzando avatar AI e modelli personalizzabili. Puoi facilmente convertire testo in video da uno script, riducendo significativamente il tempo di produzione video.

Quali caratteristiche rendono HeyGen ideale per la creazione di video promozionali AI?

HeyGen offre capacità AI avanzate, inclusi avatar AI realistici e text-to-video from script, per generare potenti video promozionali. Questo innovativo AI promo video maker semplifica l'intero processo di creazione video.

Posso personalizzare facilmente i video promozionali per diverse piattaforme social media usando HeyGen?

Sì, HeyGen fornisce un editor drag-and-drop e modelli personalizzabili, rendendo semplice adattare i tuoi video promozionali. Puoi anche utilizzare opzioni di ridimensionamento dell'aspetto e di esportazione per adattarli perfettamente a varie piattaforme social media.

HeyGen offre controlli di branding per i miei contenuti video?

Assolutamente, HeyGen ti consente di mantenere la coerenza del brand in tutti i tuoi video di marketing con robusti controlli di branding. Puoi facilmente integrare il tuo logo, i colori del brand e altri elementi visivi nei tuoi contenuti video.

