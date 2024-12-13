Creatore di Video Pubblicitari: Crea Annunci Coinvolgenti con l'AI

Aumenta il coinvolgimento e il ROAS con annunci video di livello professionale creati utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

Scopri quanto sia facile per i proprietari di piccole imprese e i manager di marketing impegnati creare video pubblicitari accattivanti. Questo video di 30 secondi mostra come l'interfaccia intuitiva di HeyGen, supportata da un efficiente creatore di video pubblicitari, ti permetta di trasformare concetti in annunci ad alta conversione. Con uno stile visivo dinamico e moderno e una voce narrante professionale e vivace, dimostriamo l'uso di 'Modelli e scene' per lanciare rapidamente campagne, dimostrando che i video pubblicitari di qualità non richiedono risorse estese.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per le agenzie creative e i professionisti del marketing digitale in cerca di innovazione, esplora il futuro della pubblicità con questa dimostrazione elegante e coinvolgente di 45 secondi. Scopri come il creatore di video pubblicitari AI di HeyGen ti consente di creare campagne personalizzate. Il video presenta un avatar AI che trasmette un messaggio conciso, evidenziando il potere degli 'Avatar AI' e della 'Generazione di voiceover' per dare vita a concetti sofisticati, mantenendo uno stile visivo innovativo.
Prompt di Esempio 2
I team di marketing e-commerce globali e le aziende internazionali possono semplificare il loro processo di creazione di annunci con questo video informativo di 60 secondi. Scopri come HeyGen funge da creatore di video pubblicitari online, semplificando la localizzazione dei tuoi sforzi pubblicitari. Lo stile visivo raffinato, combinato con immagini di prodotto diversificate e 'Sottotitoli/didascalie' chiari, dimostra come 'Testo a video da script' assicuri un messaggio coerente su più mercati, offrendo un'esperienza professionale e accessibile.
Prompt di Esempio 3
I manager dei social media e i creatori di contenuti che cercano di massimizzare il coinvolgimento apprezzeranno questo vivace prompt di 15 secondi. Impara a creare rapidamente annunci video efficaci. Questo video breve, autentico e divertente, con una voce narrante energica, illustra come il potente creatore di video pubblicitari di HeyGen consenta una rapida creazione di contenuti utilizzando 'Libreria multimediale/supporto stock' e 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' per varie piattaforme social, assicurando che il tuo messaggio si adatti sempre perfettamente e catturi l'attenzione.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari

Crea video pubblicitari coinvolgenti senza sforzo con il nostro intuitivo creatore di video pubblicitari online, progettato per dare vita rapidamente alle tue campagne.

Step 1
Seleziona un Modello
Inizia il tuo progetto di annuncio pubblicitario scegliendo tra una varietà di modelli di video pubblicitari professionali o inizia con una tela bianca per impostare le basi del tuo annuncio.
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Personalizza il tuo video con controlli di branding per applicare il tuo logo e i tuoi colori, e trascina e rilascia facilmente gli elementi per un annuncio unico.
Step 3
Migliora con Voiceover AI
Eleva il messaggio del tuo annuncio utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per creare voiceover realistici in oltre 50 lingue.
Step 4
Esporta per le Piattaforme Social
Finalizza il tuo annuncio aggiungendo sottotitoli/didascalie, quindi esportalo con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per una visualizzazione ottimale su varie piattaforme social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Annunci Dinamici di Testimonianze dei Clienti

Trasforma le storie di successo dei clienti in annunci video accattivanti potenziati dall'AI, costruendo fiducia e credibilità con i potenziali clienti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video pubblicitari con l'AI?

HeyGen ti consente di diventare un "creatore di video pubblicitari AI" trasformando i tuoi "script" in "video pubblicitari" accattivanti con avanzate capacità di testo a video. Questo semplifica l'intero "processo di creazione degli annunci", permettendoti di produrre "video pubblicitari" di alta qualità in modo efficiente.

Posso personalizzare i miei video pubblicitari usando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, permettendoti di "personalizzare i tuoi video pubblicitari" con i tuoi "colori, font e logo del brand". Puoi scegliere tra vari "modelli di video pubblicitari" per creare "video brandizzati" che si allineano perfettamente con la tua strategia di marketing.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per i video pubblicitari?

HeyGen offre tecnologia all'avanguardia con "avatar AI" e "Voiceover" realistici per migliorare la tua esperienza di "creatore di video pubblicitari online". Questi "strumenti potenziati dall'AI" aiutano a creare "spiegazioni" e "filmati di prodotto" coinvolgenti pronti per diverse "piattaforme social".

Quali strumenti fornisce HeyGen per la creazione di annunci multipiattaforma?

L'intuitivo "editor video online" di HeyGen con il suo "editor drag-and-drop" semplifica la creazione di "video pubblicitari personalizzati" su misura per varie "piattaforme social". Puoi facilmente generare "formati di video pubblicitari multipli" ottimizzati per piattaforme come "annunci Instagram" e altre.

