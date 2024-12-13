Aumenta le Conversioni con il Nostro Generatore di Video Pubblicitari Display

Trasforma istantaneamente il tuo testo pubblicitario in video accattivanti con la nostra funzione di testo a video da script.

Sviluppa un video pubblicitario di 15 secondi che mostri quanto sia facile per i piccoli imprenditori lanciare le loro campagne. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico, con tagli rapidi e colori vivaci del brand, accompagnato da una musica di sottofondo energica. Rivolgi questo video a responsabili marketing e imprenditori che cercano di semplificare il processo di creazione delle loro pubblicità, evidenziando come le ampie "Template & scene" di HeyGen rendano l'inizio immediato e d'impatto.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video informativo di 30 secondi rivolto a team creativi e marketer digitali, illustrando la potenza di un "AI Ad Maker" per campagne personalizzate. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e professionale, con un amichevole "AI avatar" che interagisce direttamente con lo spettatore, arricchito da una chiara "Generazione di voiceover". Questo video dovrebbe enfatizzare le opzioni di personalizzazione, dimostrando come adattare i messaggi per diversi pubblici con un tono innovativo e coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video pubblicitario persuasivo di 20 secondi progettato per marketer di performance e gestori di social media, focalizzandosi su una forte "call-to-action". La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e diretta, utilizzando una tipografia audace per i messaggi chiave e immagini di prodotto nitide, con transizioni dinamiche. Questo video dovrebbe dimostrare la facilità di preparare contenuti per varie "piattaforme social" utilizzando la funzione "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen per una portata ottimale su più piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Genera un video promozionale autentico di 25 secondi rivolto a responsabili di brand e creatori di contenuti che cercano di sfruttare il "Contenuto UGC". Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace e narrativo, fondendo senza soluzione di continuità clip generate dagli utenti con "foto e grafiche di stock" di alta qualità dalla "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen. Questa narrazione dovrebbe mostrare come raccontare storie avvincenti utilizzando risorse visive diverse, ulteriormente potenziate dalla conversione di un semplice script in una narrazione visiva dinamica tramite "Testo a video da script".
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Pubblicitari Display

Trasforma senza sforzo le tue idee in video pubblicitari accattivanti progettati per le piattaforme social, potenziando il tuo impatto di marketing con strumenti creativi intelligenti.

1
Step 1
Scegli un Template
Seleziona tra una varietà di template pubblicitari professionali per avviare il tuo processo creativo e assicurarti che il tuo video pubblicitario display si distingua.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Personalizza il tuo video aggiungendo i colori unici del tuo brand, loghi e immagini di prodotto, garantendo un'identità di brand coerente in tutto il video.
3
Step 3
Integra AI Avatar
Integra AI Avatar realistici per narrare il tuo messaggio, aggiungendo un tocco dinamico e personalizzato al tuo video pubblicitario display.
4
Step 4
Esporta e Pubblica
Esporta i tuoi video pubblicitari di alta qualità in vari rapporti d'aspetto ottimizzati per diverse piattaforme social, pronti per la pubblicazione immediata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Annunci di Testimonianze di Clienti Coinvolgenti

.

Trasforma le storie di successo dei clienti in potenti video pubblicitari coinvolgenti che costruiscono fiducia e persuadono i potenziali acquirenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video pubblicitari?

L'AI Ad Maker di HeyGen utilizza l'intelligenza artificiale per semplificare la produzione di video pubblicitari coinvolgenti. Il suo editor intuitivo drag-and-drop e le ampie template pubblicitarie permettono agli utenti di generare rapidamente video pubblicitari accattivanti senza competenze di editing complesse.

Posso personalizzare i miei video pubblicitari con elementi di branding in HeyGen?

Sì, HeyGen consente una personalizzazione completa dei tuoi video pubblicitari. Puoi facilmente incorporare i colori del tuo brand, loghi e risorse visive specifiche, insieme a foto e grafiche di stock, per garantire che i tuoi video pubblicitari siano perfettamente allineati con l'identità del tuo brand.

HeyGen offre AI Avatar per i video pubblicitari display?

Assolutamente. HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata degli AI Avatar per dare vita ai tuoi video pubblicitari display. Questi personaggi alimentati dall'intelligenza artificiale possono trasmettere il tuo messaggio in modo coinvolgente, facendo risaltare i tuoi video AI e catturando efficacemente l'attenzione del pubblico.

Quali tipi di template per video pubblicitari sono disponibili per le piattaforme social?

HeyGen offre una vasta gamma di template pubblicitari progettati per diverse piattaforme social, permettendoti di creare varianti di video diversificate. Questi template sono ottimizzati per piattaforme come Instagram, Facebook e TikTok, garantendo che i tuoi video pubblicitari performino efficacemente su diversi canali.

