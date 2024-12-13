Creatore di Video Promozionali per Sconti per Creare Promo Coinvolgenti Velocemente

Produci rapidamente video di marketing accattivanti utilizzando i nostri modelli e scene professionali.

Crea un vivace video promozionale di 30 secondi per piccoli imprenditori che desiderano evidenziare una vendita lampo. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo luminoso ed energico con musica di sottofondo moderna e vivace. Mostra quanto sia facile per gli utenti creare video promozionali accattivanti utilizzando modelli e scene predefiniti e aggiungere una voce fuori campo chiara e persuasiva generata direttamente dal loro script, rendendo la loro offerta irresistibile.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing dinamico di 45 secondi rivolto ai social media manager che devono lanciare campagne sui social media diversificate. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e veloce, incorporando musica di sottofondo alla moda e mostrando varie rappresentazioni demografiche attraverso avatar AI. Sottolinea la capacità della piattaforma di ridimensionare ed esportare senza problemi i contenuti per diversi rapporti d'aspetto dei social media, garantendo la massima portata e impatto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo informativo di 60 secondi progettato per startup e creatori di corsi online che descrive un nuovo prodotto o servizio. L'estetica del video dovrebbe essere pulita, professionale e facile da seguire, accompagnata da musica di sottofondo calma e rassicurante. Evidenzia l'efficienza della generazione di contenuti tramite Text-to-video da script, aggiungendo automaticamente sottotitoli chiari e precisi per garantire l'accessibilità a tutti gli spettatori.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video creativo di 30 secondi per agenzie pubblicitarie e creatori di contenuti, promuovendo un'offerta esclusiva a tempo limitato. Questo video dovrebbe vantare uno stile visivo raffinato e persuasivo con elementi cinematografici e musica potente e coinvolgente. Illustra come possono migliorare i loro progetti video creativi sfruttando l'ampia libreria multimediale/supporto stock per trovare risorse royalty-free e poi personalizzare ulteriormente con la generazione di Voiceover professionale per il massimo impatto.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali per Sconti

Crea facilmente video promozionali accattivanti per evidenziare i tuoi sconti e offerte con strumenti intuitivi e assistenza AI.

1
Step 1
Scegli un Modello
Inizia il tuo video promozionale per sconti selezionando tra una vasta gamma di modelli di video marketing progettati professionalmente per soddisfare le esigenze della tua campagna e avviare istantaneamente il tuo processo creativo.
2
Step 2
Aggiungi i Dettagli della Tua Offerta
Personalizza il modello scelto con le informazioni specifiche sullo sconto, i visual dei prodotti e gli elementi del marchio. Utilizza la nostra funzione Text-to-video da script per inserire facilmente il tuo messaggio e dare vita ai tuoi video promozionali.
3
Step 3
Applica Voiceover Coinvolgenti
Migliora il tuo messaggio aggiungendo una narrazione coinvolgente. Genera voiceover realistici in vari stili e lingue con il nostro strumento avanzato di generazione di Voiceover per articolare chiaramente i tuoi sconti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video promozionale per sconti ed esportalo facilmente nel formato e rapporto d'aspetto ottimali per qualsiasi piattaforma. Condividi i tuoi video coinvolgenti sui social media attraverso i tuoi canali per massimizzare la portata e l'engagement.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Costruisci Fiducia con le Storie dei Clienti

Sviluppa testimonianze video coinvolgenti per costruire credibilità e rafforzare il valore delle tue offerte e del tuo marchio.

Domande Frequenti

Come agisce HeyGen come copilota creativo per il marketing video?

HeyGen ti consente di produrre video di marketing coinvolgenti con facilità, offrendo una vasta gamma di modelli e avatar AI per stimolare la tua creatività. Questo approccio innovativo semplifica l'intero processo di creazione video, trasformando le tue idee in contenuti professionali.

Posso generare rapidamente video promozionali utilizzando HeyGen?

Assolutamente! HeyGen è un potente creatore di video promozionali che ti permette di trasformare script in video promozionali dinamici in pochi minuti. Sfrutta la generazione di video e voiceover basata su AI per creare contenuti di impatto in modo efficiente.

Quali caratteristiche uniche offre HeyGen per l'editing video professionale?

HeyGen si distingue come un editor video avanzato offrendo avatar AI e voiceover realistici, rendendo i tuoi video esplicativi e presentazioni altamente coinvolgenti. Include anche sottotitoli automatici, garantendo che il tuo messaggio sia accessibile e raffinato.

HeyGen offre accesso a risorse royalty-free e strumenti di branding?

Sì, HeyGen fornisce accesso a una libreria multimediale completa con risorse royalty-free per migliorare i tuoi video. Puoi anche applicare i tuoi controlli di branding, inclusi loghi e colori, per garantire che i tuoi video sui social media mantengano un'identità di marca coerente.

