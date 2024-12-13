Creatore di Video per Servizi di Disabilità: Crea Contenuti Accessibili

Aumenta l'inclusività con contenuti video accessibili. I sottotitoli avanzati di HeyGen assicurano che il tuo messaggio raggiunga tutti.

499/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Come può essere promossa l'accessibilità digitale nelle campagne di annunci di servizio pubblico? Crea un video coinvolgente di 2 minuti rivolto a team di marketing e professionisti delle relazioni pubbliche, mostrando come la funzionalità Testo-a-video da script di HeyGen semplifica la produzione di PSA efficaci. Il video dovrebbe impiegare uno stile visivo dinamico basato su scenari con una voce AI empatica e conversazionale, dimostrando la facilità di trasformare uno script in un messaggio potente che promuove pratiche inclusive.
Prompt di Esempio 2
Per sviluppatori web e strateghi di contenuti digitali, è necessario un video istruttivo di 45 secondi per evidenziare il ruolo critico delle trascrizioni video e dei contenuti video accessibili per una compatibilità ottimale con i lettori di schermo. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e illustrativo, con elementi infografici che dimostrano l'interazione con i lettori di schermo, e essere narrato da una voce AI calma ed educativa, sottolineando l'importanza della generazione di Voiceover di HeyGen per descrizioni audio chiare e la successiva creazione di trascrizioni.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video informativo di 90 secondi rivolto a professionisti delle risorse umane e formatori, illustrando come avatar AI diversi possano essere utilizzati efficacemente per creare video di formazione altamente inclusivi. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo luminoso e coinvolgente mostrando vari avatar che dimostrano comunicazione accessibile e apprendimento interattivo, completato da una voce AI amichevole e professionale, utilizzando efficacemente le opzioni di avatar AI di HeyGen per rappresentazione e coinvolgimento.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Servizi di Disabilità

Crea contenuti video inclusivi e coinvolgenti per i servizi di disabilità in modo efficiente, garantendo l'accessibilità digitale e raggiungendo un pubblico più ampio con facilità.

1
Step 1
Crea il Tuo Video Accessibile
Inizia incollando il tuo script in HeyGen. Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio, assicurando che i tuoi contenuti video accessibili siano chiari e coinvolgenti fin dall'inizio.
2
Step 2
Genera Voiceover Naturali
Utilizza la generazione avanzata di voiceover di HeyGen per produrre audio chiaro e naturale per il tuo video. Questo è fondamentale per trasmettere informazioni efficacemente a tutti gli spettatori, inclusi coloro che si affidano ai contenuti uditivi.
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli Completi
Migliora l'accessibilità aggiungendo sottotitoli e caption precisi al tuo video. Questi elementi di testo visivo sono essenziali per gli spettatori sordi o con problemi di udito, allineandosi alle linee guida WCAG per l'accessibilità digitale.
4
Step 4
Esporta per Ampia Diffusione
Finalizza i tuoi contenuti video accessibili esportandoli in vari formati di rapporto d'aspetto. Questo assicura che il tuo messaggio raggiunga un ampio pubblico su diverse piattaforme, fornendo informazioni inclusive per le persone con disabilità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Informazioni Complesse

.

Semplifica argomenti complessi e annunci di servizio pubblico in video chiari e accessibili, migliorando notevolmente la comprensione e l'accessibilità digitale per tutti.

background image

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen a creare contenuti video accessibili?

HeyGen ti consente di creare contenuti video accessibili completi permettendo l'aggiunta di sottotitoli precisi e generando trascrizioni video senza sforzo. Questo assicura che i tuoi contenuti aderiscano alle linee guida WCAG e contribuiscano alla conformità ADA per un pubblico più ampio.

Le capacità AI di HeyGen possono migliorare l'accessibilità digitale?

Sì, le avanzate capacità AI di HeyGen migliorano significativamente l'accessibilità digitale. Utilizza avatar AI realistici per rappresentare pubblici diversi e sfrutta la funzionalità testo-a-video da script con generatori di voce AI per produrre contenuti facilmente fruibili da persone con disabilità, inclusi coloro che si affidano ai lettori di schermo.

Quali opzioni di sottotitoli e trascrizioni offre HeyGen?

HeyGen offre una robusta funzionalità di sottotitoli/caption integrata, rendendo i tuoi contenuti video accessibili alle persone con disabilità. La nostra piattaforma supporta anche la generazione di trascrizioni video complete, migliorando ulteriormente l'accessibilità e la comprensione per tutti gli spettatori.

HeyGen è ideale per sviluppare annunci di servizio pubblico o video di formazione accessibili?

Assolutamente, HeyGen è un creatore di video per servizi di disabilità ideale per produrre annunci di servizio pubblico e video di formazione coinvolgenti e accessibili. Le sue funzionalità intuitive, inclusa la funzione testo-a-video da script, ti permettono di trasmettere informazioni critiche in modo chiaro e inclusivo a tutti i pubblici.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo