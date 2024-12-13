Director Message Video Maker: Crea Messaggi Potenti del CEO

Trasforma il tuo script in un messaggio convincente del direttore con il nostro AI video maker, utilizzando la trasformazione del testo in video da script per una creazione rapida.

330/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di marketing coinvolgente di 30 secondi rivolto a potenziali clienti B2B, mettendo in mostra una nuova funzionalità software. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno, energico e visivamente nitido, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per presentare efficacemente i benefici chiave con grafica dinamica di accompagnamento.
Prompt di Esempio 2
Produci un video aziendale interno di 60 secondi da un director message video maker, destinato ai capi dipartimento, per annunciare una nuova iniziativa aziendale. Questo video dovrebbe avere un tono amichevole, informativo e personale, utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per garantire una consegna chiara e coerente, accompagnata da una musica di sottofondo sottile e di supporto.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di 45 secondi per i social media che metta in evidenza la cultura aziendale per i potenziali candidati. Lo stile visivo dovrebbe essere autentico, caldo e dinamico, riflettendo le interazioni reali del team. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per assemblare rapidamente immagini coinvolgenti che risuonino in un ambiente creativo e collaborativo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Director Message Video Maker

Crea messaggi professionali del direttore e video aziendali senza sforzo con l'AI, trasformando il testo in contenuti visivi coinvolgenti in pochi minuti.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script del Messaggio
Inizia incollando il messaggio del direttore o lo script aziendale direttamente nella piattaforma. La nostra AI analizza automaticamente il testo, preparandolo per la generazione di video AI utilizzando la nostra capacità di trasformazione del testo in video da script.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Portavoce AI
Scegli tra una selezione diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo direttore. Puoi anche personalizzare stili vocali e accenti per adattarsi perfettamente al tono del tuo brand per il tuo portavoce AI.
3
Step 3
Migliora con Immagini e Branding
Integra il logo della tua azienda, i colori del brand e i media rilevanti dalla nostra libreria stock per creare uno sfondo video aziendale lucido e professionale che si allinei con l'identità del tuo brand utilizzando i controlli di branding.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video con sottotitoli generati automaticamente per l'accessibilità. Genera il tuo video messaggio del direttore coinvolgente e esportalo facilmente per una condivisione immediata su tutte le piattaforme desiderate.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Rapidamente Aggiornamenti Aziendali sui Social Media

.

Crea rapidamente brevi messaggi video AI d'impatto per le piattaforme social, mantenendo il tuo pubblico informato e connesso con aggiornamenti tempestivi.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei progetti video creativi?

HeyGen potenzia la creazione di video creativi offrendo una vasta gamma di modelli personalizzabili e avatar AI, permettendoti di produrre facilmente contenuti coinvolgenti per vari scopi. Funziona come un intuitivo AI video maker per dare vita alle tue idee in modo efficiente.

Cosa rende HeyGen un ideale AI CEO Message Video Maker per le aziende?

HeyGen è il video maker aziendale definitivo, consentendo alle aziende di creare video aziendali professionali, inclusi i video messaggi del direttore, con portavoce AI realistici. I suoi robusti controlli di branding assicurano che i tuoi contenuti video siano perfettamente allineati con l'immagine e il messaggio della tua azienda.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione del testo in video?

HeyGen rivoluziona la creazione di video trasformando i tuoi script direttamente in video coinvolgenti utilizzando le sue avanzate capacità di trasformazione del testo in video. Con una funzionalità senza soluzione di continuità da script a video e generazione di voiceover integrata, puoi produrre contenuti raffinati con notevole facilità.

HeyGen può essere utilizzato per vari tipi di video di marketing e video di formazione?

Assolutamente, HeyGen è un versatile video maker aziendale online perfetto per produrre video di marketing di alta qualità, video di formazione e altro ancora. Con funzionalità come sottotitoli automatici, ridimensionamento del rapporto d'aspetto e una libreria multimediale completa, soddisfa le diverse esigenze di comunicazione in vari settori.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo