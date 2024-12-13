Generatore di video messaggi del CEO: Fornisci Aggiornamenti Esecutivi Coinvolgenti

Trasforma facilmente il tuo copione in messaggi video di alta qualità. La nostra funzione di testo-a-video da copione consente aggiornamenti aziendali coinvolgenti istantaneamente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di onboarding di 90 secondi per i nuovi assunti in tutti i dipartimenti, introducendoli ai nostri strumenti interni principali. Progetta uno stile visivo accogliente e istruttivo utilizzando modelli e scene predefiniti, generati in modo efficiente tramite testo-a-video da un copione completo, rendendolo un video di formazione efficace.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un aggiornamento di comunicazione aziendale di 2 minuti per il senior management e i team leader, annunciando una nuova iniziativa tecnica. Il video deve mantenere uno stile visivo e audio di livello esecutivo e raffinato, sfruttando la libreria multimediale/supporto stock per immagini d'impatto e includendo sottotitoli per l'accessibilità, garantendo un video di alta qualità.
Prompt di Esempio 3
Genera una guida tecnica di risoluzione dei problemi di 45 secondi per gli utenti finali che riscontrano problemi software comuni. Lo stile visivo dovrebbe essere pratico e passo-passo, utilizzando le capacità del generatore video AI di HeyGen per creare dimostrazioni chiare e ottimizzate per varie piattaforme tramite ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni, semplificando il processo di creazione video.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Messaggi del Direttore

Crea facilmente video di messaggi del direttore professionali con avatar AI e tecnologia di testo-a-video, fornendo annunci aziendali coinvolgenti senza editing complesso.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI e Inserisci il Copione
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per rappresentare il tuo direttore. Quindi, incolla semplicemente il tuo copione nel campo di testo per iniziare la trasformazione.
2
Step 2
Genera Voiceover e Personalizza il Tuo Messaggio
Sfrutta la generazione avanzata di voiceover per dare vita al tuo copione con voci AI dal suono naturale. Personalizza il tono e lo stile per adattarsi perfettamente alla comunicazione aziendale del tuo marchio.
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Garantisci l'Accessibilità
Arricchisci il tuo video con immagini di sfondo pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock. Aggiungi automaticamente sottotitoli per migliorare il coinvolgimento degli spettatori e l'accessibilità per tutti i pubblici, risultando in un video di alta qualità.
4
Step 4
Esporta il Tuo Aggiornamento Esecutivo Professionale
Una volta finalizzato, esporta il tuo aggiornamento esecutivo professionale in vari rapporti d'aspetto adatti a qualsiasi piattaforma. Hai ora creato un video potente con facilità, pronto per essere condiviso.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Scala l'Apprendimento e l'Informazione Aziendale

Permetti ai direttori di creare e diffondere in modo efficiente informazioni aziendali essenziali o moduli di formazione interna a un ampio bacino di dipendenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di alta qualità per le aziende?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e un potente generatore di testo-a-video, consentendo agli utenti di creare contenuti video professionali e di alta qualità direttamente da un copione senza la necessità di strumenti di editing video complessi o esperienza pregressa estesa. Questo semplifica l'intero processo di creazione video per le diverse esigenze di comunicazione aziendale.

Gli avatar AI di HeyGen possono essere personalizzati per mantenere la coerenza del marchio nella comunicazione aziendale?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare senza soluzione di continuità il logo della tua azienda e i colori specifici del marchio nei video con i nostri avatar AI realistici. Questo assicura che tutti gli aggiornamenti esecutivi professionali e la comunicazione aziendale risuonino con la tua identità di marca consolidata.

Quali tipi di video professionali possono essere generati utilizzando il generatore video AI di HeyGen?

Con la piattaforma versatile di HeyGen, puoi generare una vasta gamma di video professionali, inclusi annunci aziendali coinvolgenti, video di marketing mirati e video di formazione completi. Le sue capacità avanzate di generatore di testo-a-video lo rendono perfetto per creare un video messaggio del CEO convincente o altri messaggi video AI in modo efficiente.

Quanto velocemente posso produrre un video pronto all'uso con il generatore video AI di HeyGen?

HeyGen è progettato per la creazione rapida di video. La sua interfaccia intuitiva e l'ampia libreria di modelli consentono agli utenti di trasformare il testo in contenuti video di alta qualità in pochi minuti, riducendo significativamente il tempo di produzione tipicamente associato agli strumenti di editing video tradizionali.

