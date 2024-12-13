Il Creatore di Video di Trasformazione Digitale Definitivo per le Aziende

Semplifica la creazione di video per iniziative di trasformazione utilizzando potenti capacità di testo in video da script.

564/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio video dinamico di 30 secondi per i social media rivolto ai creatori di contenuti, mostrando quanto velocemente si possa produrre contenuto breve e accattivante. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo veloce e energico con tagli rapidi e grafiche vivaci, accompagnato da musica trendy e coinvolgente. Dimostra l'efficienza nel trasformare idee semplici in video raffinati utilizzando il testo in video da script, sfruttando vari modelli e scene per ottenere un aspetto professionale senza editing estensivo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 60 secondi rivolto ai nuovi dipendenti in un contesto aziendale, dettagliando un processo di onboarding digitale semplificato. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita, professionale e facile da seguire, con testo chiaro sullo schermo e una generazione di Voiceover calma e autorevole. Per garantire la massima accessibilità e chiarezza per questa creazione video, utilizza sottotitoli/caption prominenti e integra filmati professionali rilevanti dalla libreria multimediale/supporto stock per illustrare efficacemente ogni passaggio.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video generativo AI visionario di 40 secondi progettato per gli appassionati di tecnologia, esplorando il futuro del lavoro in un'era di automazione avanzata e creatività. Lo stile visivo dovrebbe essere futuristico e artistico, impiegando paesaggi digitali astratti, effetti di particelle scintillanti e un design sonoro sofisticato ed etereo con musica elettronica ambient. Utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare per varie piattaforme e incorpora elementi visivi unici attraverso modelli e scene per evocare un senso di meraviglia e innovazione, mostrando il potenziale per video di qualità da studio.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Trasformazione Digitale

Crea video d'impatto che spiegano, documentano e formano sulle tue iniziative digitali con una piattaforma video AI intuitiva, trasformando idee complesse in guide visive chiare.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Trasformazione Digitale
Inizia delineando il tuo contenuto. Utilizza la funzione "Testo in video da script" per generare istantaneamente una bozza di video, convertendo le tue idee scritte in una narrazione visiva per la tua trasformazione digitale.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI e Elementi Visivi
Rafforza il tuo messaggio scegliendo da una libreria diversificata di "avatar AI" per rappresentare il tuo brand o spiegatore, rendendo i tuoi concetti di trasformazione digitale più relazionabili e coinvolgenti.
3
Step 3
Affina con Voce e Branding
Personalizza ulteriormente il tuo video utilizzando la "generazione di Voiceover" per trasmettere il tuo messaggio in vari toni e lingue, assicurando che la tua comunicazione di trasformazione digitale sia compresa e coerente a livello globale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo "video AI" e "esportalo" facilmente in vari "rapporti d'aspetto" per adattarsi a tutti i tuoi canali di comunicazione, condividendo efficacemente gli aggiornamenti della tua trasformazione digitale con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Accelera le Campagne di Marketing

.

Produci rapidamente annunci video ad alto impatto con l'AI, guidando la generazione di lead e promuovendo nuovi prodotti o servizi digitali in modo efficace.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI?

HeyGen rivoluziona la produzione video trasformando il tuo testo in video coinvolgenti con avatar AI realistici. La nostra piattaforma consente agli utenti di generare facilmente video di qualità da studio, rendendo il controllo creativo complesso accessibile a tutti attraverso video generativi AI.

Quali tipi di contenuti di marketing posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi creare una vasta gamma di contenuti di marketing, inclusi video per i social media, video di formazione e altro ancora. Utilizza la nostra vasta libreria di modelli potenziati dall'AI per produrre documentazione video professionale e varie altre creazioni video su misura per le tue esigenze specifiche.

HeyGen può personalizzare i contenuti video per adattarli al mio brand?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il tuo logo, i colori del brand e contenuti stock nei tuoi video. Questo assicura che ogni video si allinei perfettamente con l'identità del tuo brand, offrendo un ampio controllo creativo sull'output del tuo creatore di video di trasformazione digitale.

HeyGen supporta la creazione di video in più lingue?

Sì, HeyGen offre un supporto multilingue completo, permettendoti di creare video per un pubblico globale. Il nostro avanzato Generatore di Voce AI può produrre voiceover dal suono naturale dal tuo testo a video, facilitando una comunicazione fluida in varie lingue.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo