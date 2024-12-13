Il Generatore Definitivo di Video di Formazione sulla Trasformazione Digitale

Fornisci video di formazione e onboarding dei dipendenti coinvolgenti con avatar AI iper-realistici, migliorando la comprensione e la ritenzione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video istruttivo di 90 secondi specificamente per i nuovi dipendenti che affrontano la "formazione e onboarding dei dipendenti", dettagliando complesse "SOP" relative agli strumenti digitali. Il video dovrebbe presentare immagini chiare e passo-passo e un tono audio amichevole e istruttivo, sfruttando la capacità di HeyGen di "trasformare il testo in video da script" per convertire senza problemi le istruzioni tecniche.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 2 minuti rivolto ai project manager e ai team leader, illustrando i benefici pratici di una "piattaforma AI generativa" per la creazione efficiente di "documentazione video". Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e dinamico, con grafica coinvolgente, completato da una voce narrante energica e convincente, sfruttando appieno i "Templates & scenes" di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video tutorial di 45 secondi rivolto a formatori tecnici e sviluppatori software, evidenziando la semplicità dell'uso delle funzionalità "testo in video" all'interno di una piattaforma di "generazione di video di formazione sulla trasformazione digitale". Mantieni uno stile di animazione minimalista con sovrapposizioni di testo sullo schermo, accompagnato da una voce narrante precisa ed esplicativa potenziata dalla funzione avanzata di "generazione di voiceover" di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video di Formazione sulla Trasformazione Digitale

Produci senza sforzo video di formazione sulla trasformazione digitale coinvolgenti con la nostra piattaforma AI intuitiva, semplificando i tuoi processi L&D e potenziando il tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia digitando o incollando il tuo contenuto di formazione sulla trasformazione digitale nell'editor di script. La nostra capacità di trasformare il testo in video da script, potenziata dalla nostra piattaforma AI generativa, preparerà il tuo contenuto per una creazione video senza interruzioni.
2
Step 2
Scegli il Tuo AI Avatar
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI professionali per presentare il tuo materiale di formazione, garantendo una presenza sullo schermo coinvolgente e coerente.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Professionali
Migliora il tuo video con voiceover AI di alta qualità in varie lingue e stili, fornendo una narrazione chiara e incisiva per il tuo contenuto di formazione.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Finalizza il tuo progetto ed esporta il tuo video di formazione nel formato desiderato, pronto per la distribuzione immediata ai tuoi dipendenti per un efficace onboarding sulla trasformazione digitale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Concetti Complessi

Trasforma argomenti complessi di trasformazione digitale e SOP in documentazione video facile da comprendere, rendendo le informazioni complesse accessibili a tutti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI?

La **piattaforma AI generativa** di HeyGen rivoluziona la creazione di contenuti, permettendo agli utenti di produrre facilmente video di alta qualità utilizzando **AI Avatars** e funzionalità di **testo in video**. Questo lo rende un **creatore di video online** intuitivo per esigenze diverse.

HeyGen può essere utilizzato per la generazione di video di formazione sulla trasformazione digitale e documentazione video?

Assolutamente, HeyGen funge da potente **generatore di video di formazione sulla trasformazione digitale**, consentendo ai team L&D di creare facilmente **video di formazione** coinvolgenti e dettagliata **documentazione video**. Le sue funzionalità intuitive semplificano la produzione di contenuti di apprendimento cruciali per la **formazione e onboarding dei dipendenti**.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per la personalizzazione dei video?

HeyGen offre funzionalità avanzate come **voiceover AI** realistici e una vasta libreria di **Templates & scenes** per personalizzare i tuoi contenuti. Gli utenti possono anche sfruttare **oltre 140 lingue** per una portata globale e personalizzare il branding con il loro logo e colori.

Quali funzionalità principali rendono HeyGen un versatile creatore di video online?

Le funzionalità principali di HeyGen consentono la rapida creazione di **video esplicativi** e **video per social media** direttamente dal testo. Come un **creatore di video online** intuitivo, include funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e una robusta libreria multimediale per adattarsi a varie piattaforme ed esigenze di contenuto.

