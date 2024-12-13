Creatore di Video di Stimolazione Digitale: Crea Video Coinvolgenti

Produci contenuti video di qualità da studio in modo semplice e veloce utilizzando i nostri avanzati avatar AI.

572/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video dinamico di 30 secondi per i social media rivolto ai giovani adulti per promuovere una prossima conferenza tecnologica virtuale. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e energico, incorporando musica alla moda e testi audaci. Sfrutta i modelli personalizzabili di HeyGen per assemblare rapidamente le scene e generare il video direttamente da un copione utilizzando la sua funzionalità di testo-a-video da copione, garantendo video social media coinvolgenti e condivisibili.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo di 60 secondi per potenziali clienti B2B, chiarendo i vantaggi di una piattaforma basata su AI per l'analisi dei dati. L'approccio visivo dovrebbe essere pulito e professionale, utilizzando grafiche in movimento nitide e una colonna sonora informativa e calma, arricchita da sottotitoli generati automaticamente da HeyGen per garantire l'accessibilità. Un avatar AI può guidare gli spettatori attraverso concetti complessi con chiarezza ed esperienza per questo video esplicativo.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di formazione interna di 90 secondi per i nuovi dipendenti, concentrandoti sulle procedure di onboarding aziendale per creare contenuti video di qualità da studio. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e istruttivo, con grafiche semplici e una voce narrante amichevole e incoraggiante. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per strutturare efficacemente il modulo di formazione, garantendo un'esperienza di apprendimento professionale e coinvolgente per i video di formazione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Stimolazione Digitale

Crea video di qualità da studio con avatar AI e potenti strumenti di editing, trasformando le tue idee in contenuti coinvolgenti senza sforzo.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo brand o messaggio. Personalizza il loro aspetto e stile per adattarli perfettamente alla tua visione creativa.
2
Step 2
Genera Contenuti Coinvolgenti
Trasforma il tuo copione in un video dinamico utilizzando la nostra capacità di testo-a-video da copione. Inserisci semplicemente il tuo testo e guardalo prendere vita.
3
Step 3
Migliora con il Branding
Applica i tuoi controlli di branding, inclusi loghi personalizzati e schemi di colori, per garantire che il tuo video si allinei perfettamente con la tua identità.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni. Preparalo per varie piattaforme e condividi la tua creazione con il mondo.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Formazione e Apprendimento Migliorati

.

Crea video di formazione dinamici e coinvolgenti con l'AI per migliorare significativamente l'engagement e i tassi di ritenzione degli studenti.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la produzione di video creativi?

HeyGen consente agli utenti di creare contenuti coinvolgenti attraverso la sua piattaforma intuitiva basata su AI. Sfrutta modelli personalizzabili, una libreria multimediale diversificata e avatar AI per produrre contenuti video di qualità da studio in modo efficiente, trasformando la tua visione creativa in realtà.

HeyGen può aiutare a creare contenuti video di qualità da studio con avatar AI?

Assolutamente. HeyGen è un avanzato creatore di video online che ti permette di generare avatar AI realistici e abbinarli a voice over AI di alta qualità. Questa combinazione assicura che le tue produzioni, come video esplicativi o demo di prodotti, raggiungano contenuti video di qualità da studio senza bisogno di attrezzature estese.

Quali controlli di branding sono disponibili per i video social media e i video esplicativi utilizzando HeyGen?

HeyGen offre robusti controlli di branding per mantenere la tua identità di marca su tutti i tuoi contenuti video. Incorpora facilmente il tuo logo, regola i colori del brand e utilizza modelli personalizzabili per creare video social media e video esplicativi professionali che risuonano con il tuo pubblico.

HeyGen offre un generatore di sottotitoli efficiente e altri strumenti di editing video?

Sì, HeyGen dispone di un generatore di sottotitoli integrato per una facile sottotitolazione, migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento. La piattaforma include anche strumenti essenziali di editing video, come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto, rendendola un completo creatore di video di stimolazione digitale per tutte le tue esigenze creative.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo