Creatore di Portavoce Digitali: Crea Video AI Facilmente

Produci video coinvolgenti con velocità ed efficienza nei costi. Utilizza i nostri avatar AI avanzati per dare vita ai tuoi contenuti.

Immagina di creare un video coinvolgente di 30 secondi per piccoli imprenditori e responsabili marketing, mostrando quanto sia facile diventare un creatore di portavoce digitali. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, con grafiche nitide e una voce narrante amichevole e professionale, evidenziando l'integrazione senza soluzione di continuità di avatar AI personalizzabili per produrre contenuti coinvolgenti senza mai dover usare una telecamera.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo dinamico di 45 secondi per creatori di contenuti ed educatori online, illustrando la potenza di un generatore di video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e istruttivo, con testo animato e una voce chiara ed entusiasta, dimostrando come le capacità di testo-a-video da script trasformano i contenuti scritti in video professionali senza sforzo.
Prompt di Esempio 2
Mostra come i responsabili di marca e i comunicatori aziendali possano sfruttare una piattaforma di creazione video AI con uno spot sofisticato di 60 secondi. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e aziendale, incorporando elementi di marca senza soluzione di continuità, accompagnato da una voce autorevole ma accessibile. Questo video dovrebbe enfatizzare l'ampia disponibilità di Template e scene per mantenere una personalizzazione e un branding coerenti in tutte le comunicazioni.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dimostrativo di prodotto coinvolgente di 30 secondi rivolto ai marketer dei social media e ai team di lancio prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e vibrante, con tagli rapidi e d'impatto e una voce vivace, evidenziando quanto sia facile creare contenuti coinvolgenti utilizzando la generazione di Voiceover per avatar personalizzati per introdurre nuove funzionalità o prodotti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Portavoce Digitali

Crea facilmente video professionali con avatar AI e tecnologia testo-a-video, trasformando la tua strategia di contenuti.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare il tuo marchio o messaggio. Puoi anche creare un avatar personalizzato per un branding unico.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script Video
Inserisci il tuo testo, e il nostro avanzato motore testo-a-video genererà voiceover dal suono naturale per il tuo portavoce AI scelto.
3
Step 3
Personalizza gli Elementi Visivi
Migliora il tuo video con controlli di branding, aggiungendo il tuo logo, regolando i colori e incorporando musica di sottofondo o media di stock per adattarsi al tuo stile.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Genera il tuo video di alta qualità in vari formati di aspetto, pronto per i social media, presentazioni o qualsiasi piattaforma tu scelga, sfruttando la potenza di una piattaforma di creazione video AI.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Presenta Storie di Successo dei Clienti

.

Evidenzia efficacemente le testimonianze dei clienti e le storie di successo con video professionali generati da AI per costruire fiducia.

background image

Domande Frequenti

Come permette HeyGen di creare contenuti video creativi?

HeyGen consente agli utenti di creare contenuti coinvolgenti con il suo avanzato generatore di video AI, permettendo la produzione facile di video di qualità professionale utilizzando avatar AI personalizzati e una gamma di strumenti creativi.

HeyGen può trasformare il testo in video coinvolgenti?

Sì, HeyGen offre robuste capacità di testo-a-video, permettendoti di convertire rapidamente script in video dinamici. Questo rende HeyGen un efficace creatore di portavoce digitali per varie esigenze di marketing e comunicazione.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per il branding?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione e controllo del branding, inclusa la possibilità di caricare il tuo logo e i colori del marchio. Gli utenti possono sfruttare template professionali per garantire la coerenza del marchio in tutte le loro creazioni video AI.

Che tipi di avatar AI può creare HeyGen?

HeyGen è una piattaforma versatile di creazione video AI che consente la generazione di avatar AI diversi, da umani digitali realistici a personaggi animati creativi. Questi avatar personalizzati possono essere utilizzati in varie applicazioni come video esplicativi e contenuti per i social media.

