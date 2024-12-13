Generatore di Video per Segnaletica Digitale: Crea Contenuti Coinvolgenti Velocemente

Progetta annunci per segnaletica digitale sorprendenti e ad alte prestazioni con facilità, sfruttando i diversi modelli e scene di HeyGen per un impatto immediato.

Genera un video istruttivo di 1 minuto rivolto a IT Manager e Team Operativi, dimostrando come HeyGen semplifica la distribuzione di contenuti su una vasta piattaforma di segnaletica digitale. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con registrazioni dello schermo chiare e sovrapposizioni informative, accompagnate da una voce narrante precisa ed esplicativa. Concentrati nel mostrare la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per aggiornamenti rapidi dei contenuti e la funzione di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto per un adattamento senza soluzione di continuità su schermi diversi, enfatizzando l'efficienza della gestione remota.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di 90 secondi orientato alla soluzione per Integratori di Sistemi e Consulenti Tecnici, evidenziando HeyGen come un generatore di video per segnaletica digitale sofisticato. Il video dovrebbe avere un'estetica moderna ed elegante con transizioni dinamiche, dimostrando l'integrazione di avatar AI per messaggi personalizzati e generazione di voiceover professionali in più lingue, tutto gestito da una piattaforma basata su cloud. Questo prompt mira a illustrare la scalabilità e le possibilità avanzate di creazione di contenuti.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di approfondimento tecnico di 2 minuti progettato per Amministratori di Rete e Sviluppatori Software, dettagliando il processo di generazione video end-to-end di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere altamente dettagliato, con dimostrazioni passo-passo all'interno dell'interfaccia di HeyGen, accompagnate da una narrazione calma e istruttiva. Illustra come vari modelli e scene possono essere rapidamente personalizzati, sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock per risorse ricche, e come i sottotitoli/didascalie vengono generati automaticamente, garantendo aggiornamenti dinamici dei contenuti in tempo reale su tutti i display.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di 45 secondi di tipo problema-soluzione rivolto a Specialisti del Supporto Tecnico e Ingegneri DevOps. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo diretto e autorevole, utilizzando schermi divisi per mostrare le sfide comuni nell'aggiornamento dei contenuti rispetto al processo semplificato di HeyGen, supportato da una voce assertiva e chiara. Sottolinea come HeyGen si integri con il software di segnaletica digitale esistente, utilizzando la trasformazione del testo in video per annunci urgenti e il robusto ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto per pubblicare istantaneamente contenuti che rispettano strumenti di pianificazione avanzati e requisiti di sistema.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Segnaletica Digitale

Crea senza sforzo contenuti video coinvolgenti e dinamici per i tuoi display di segnaletica digitale con la nostra piattaforma AI intuitiva, stimolando l'engagement e catturando l'attenzione.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Principale
Inizia generando contenuti video coinvolgenti da un copione utilizzando la nostra potente capacità di trasformazione del testo in video, trasformando il testo in immagini dinamiche.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI Coinvolgenti
Migliora il tuo messaggio integrando avatar AI realistici che trasmettono il tuo contenuto, aggiungendo un tocco personalizzato e accattivante alla tua segnaletica.
3
Step 3
Applica la Personalizzazione del Brand
Assicura la coerenza del brand su tutti i display utilizzando robusti controlli di branding per incorporare i tuoi loghi, colori e identità visiva unica.
4
Step 4
Ottimizza ed Esporta il Video
Prepara il tuo video per qualsiasi display applicando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto, quindi esporta facilmente il file di alta qualità per una distribuzione senza soluzione di continuità sulla tua piattaforma di segnaletica digitale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo dei Clienti su Schermi Digitali

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in video AI coinvolgenti per costruire fiducia e mettere in evidenza esperienze positive sulla tua segnaletica digitale.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la gestione remota dei contenuti per la segnaletica digitale?

HeyGen offre una piattaforma basata su cloud per una gestione remota senza soluzione di continuità della tua segnaletica digitale. Puoi facilmente programmare i contenuti, assicurarti che si aggiornino in tempo reale e gestire tutti i tuoi display digitali da qualsiasi luogo.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per la generazione di video per segnaletica digitale?

HeyGen sfrutta la generazione avanzata di video e immagini AI, incluse le capacità di trasformazione del testo in video e avatar AI, per creare segnaletica digitale coinvolgente. La nostra piattaforma intuitiva include strumenti di drag-and-drop e modelli e scene per una creazione di contenuti efficiente.

HeyGen può ottimizzare i video per segnaletica digitale per vari rapporti d'aspetto degli schermi?

Sì, HeyGen supporta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto, permettendoti di ottimizzare i tuoi video per segnaletica digitale per una vasta gamma di schermi. Questo assicura che i tuoi annunci digitali ad alte prestazioni appaiano perfetti su qualsiasi display digitale.

HeyGen è una soluzione completa per la generazione di video per segnaletica digitale?

Assolutamente. HeyGen offre una generazione di video end-to-end per la segnaletica digitale, permettendoti di creare contenuti dinamici con voiceover professionali e integrare controlli di branding senza soluzione di continuità all'interno di una piattaforma basata su cloud.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo