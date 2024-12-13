Generatore di Video per Servizi Digitali per Contenuti Istantanei

Crea senza sforzo video di alta qualità per social media e marketing utilizzando la funzione intuitiva di testo-a-video da script del nostro generatore di video AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video informativo di 60 secondi rivolto ai responsabili marketing nel settore tecnologico B2B, spiegando una nuova funzionalità o servizio software. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, incorporando infografiche animate e filmati d'archivio dalla libreria multimediale, completati da una voce fuori campo sicura e articolata. Sottolinea come la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script possa convertire senza sforzo contenuti scritti complessi in video coinvolgenti e professionali.
Prompt di Esempio 2
Produci un video in stile virale di 30 secondi per influencer sui social media, dimostrando un consiglio rapido o una recensione di prodotto per aiutarli a creare video in modo efficiente. L'estetica visiva dovrebbe essere dinamica e alla moda, con tagli rapidi, testo audace e una traccia di sottofondo popolare. Mostra come l'ampia gamma di modelli e scene di HeyGen consenta ai creatori di generare rapidamente contenuti accattivanti che catturano l'attenzione e stimolano l'engagement.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di benvenuto di 45 secondi per l'onboarding di nuovi dipendenti, specificamente per i dipartimenti HR che cercano di migliorare la narrazione video. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale, caldo e invitante, con video di alta qualità di ambienti d'ufficio e avatar AI amichevoli. Sottolinea l'importanza di includere sottotitoli/caption precisi generati da HeyGen per garantire accessibilità e chiarezza per team diversificati.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video per Servizi Digitali

Trasforma senza sforzo le tue idee in video professionali e di alta qualità per servizi digitali con il nostro intuitivo generatore di video AI, progettato per velocità e impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo o incollando il tuo script. La nostra piattaforma utilizza la sua capacità di testo-a-video da script per gettare le basi per i tuoi contenuti, aiutandoti a creare video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Migliora il tuo messaggio selezionando tra una vasta gamma di avatar AI. Scegli il presentatore perfetto per trasmettere i tuoi servizi digitali in modo efficace e professionale.
3
Step 3
Applica Elementi di Branding
Garantisci la coerenza del marchio applicando il tuo logo e i colori del marchio utilizzando i controlli di branding. Questo personalizza i tuoi video di marketing per il massimo impatto e riconoscimento.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Alta Qualità
Genera il tuo video finale. Con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, prepara i tuoi video di alta qualità per qualsiasi piattaforma, assicurandoti che siano professionali e pronti a impressionare.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Vetrine di Successo dei Clienti

Crea video AI coinvolgenti per mostrare efficacemente le storie di successo dei clienti e costruire fiducia.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di alta qualità per vari scopi?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che ti consente di creare video professionali senza sforzo. La nostra piattaforma sfrutta l'AI per produrre video di alta qualità adatti a marketing, social media e comunicazioni interne, migliorando la tua narrazione video.

Che tipo di avatar AI posso utilizzare per migliorare la mia narrazione video?

HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI realistici per dare vita ai tuoi contenuti video per servizi digitali. Questi avatar AI ti aiutano a trasmettere messaggi coinvolgenti e a elevare la tua narrazione video senza bisogno di filmarti.

È facile trasformare i prompt di testo in video coinvolgenti con HeyGen?

Sì, HeyGen rende incredibilmente facile creare video direttamente dai prompt di testo utilizzando il suo potente generatore di testo-a-video. Basta inserire il tuo script e HeyGen genererà un video professionale con voiceover e visual sincronizzati.

HeyGen offre modelli predefiniti per la creazione di video professionali?

Assolutamente! HeyGen fornisce un'ampia gamma di modelli predefiniti e un'interfaccia drag-and-drop per semplificare la creazione di video professionali. Puoi anche personalizzare i controlli di branding per garantire che i tuoi video di marketing siano perfettamente allineati con l'identità della tua azienda.

