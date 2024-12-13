Creatore di Video per Vendite Digitali: Crea Video Coinvolgenti con l'AI

Sviluppa un video di 1 minuto rivolto ai team di vendita tecnica, illustrando l'integrazione CRM senza soluzione di continuità per il contatto automatizzato. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con registrazioni dinamiche dello schermo di un flusso di lavoro di integrazione, accompagnate da una voce chiara e autorevole. Evidenzia come gli avatar AI di HeyGen possano inviare messaggi personalizzati su larga scala, riducendo lo sforzo manuale e migliorando il `video outreach abilitato dall'AI` tramite `integrazioni API`.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video istruttivo di 90 secondi rivolto ai responsabili delle operazioni di marketing, dimostrando come sfruttare le metriche avanzate delle prestazioni video. L'estetica visiva dovrebbe essere orientata ai dati con grafici e diagrammi animati che mostrano le `analisi dell'engagement video`, accompagnati da una voce AI generata, vivace e informativa. Spiega come i `Sottotitoli/didascalie` di HeyGen migliorano l'accessibilità e come i `Modelli & scene` semplificano la creazione di contenuti diversificati per la `Personalizzazione AI` su larga scala.
Prompt di Esempio 2
Crea un video completo di 2 minuti per i responsabili IT aziendali, dettagliando le robuste funzionalità di sicurezza e conformità della piattaforma. Utilizza uno stile visivo pulito e affidabile con grafiche sottili che enfatizzano l'integrità dei dati, accompagnato da una voce autorevole e rassicurante. Sottolinea come la `conformità SOC 2` sia mantenuta su `spazi di lavoro illimitati` e come la `Generazione di voiceover` possa essere utilizzata in modo sicuro, mentre il `Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto` garantisce un'implementazione versatile su vari sistemi aziendali.
Prompt di Esempio 3
Progetta una guida rapida di 45 secondi per i proprietari di piccole imprese, concentrandoti sulla creazione rapida di contenuti per le vendite digitali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e altamente intuitivo, con una dimostrazione passo-passo dell'interfaccia utente accompagnata da una traccia di sottofondo energica e una voce AI amichevole. Mostra l'efficienza nella creazione di materiali di marketing di alta qualità utilizzando `Testo-a-video da script` e come la `Libreria multimediale/supporto stock` potenzia la `Creazione di video mobili` rapida.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per Vendite Digitali

Crea video di vendita coinvolgenti in modo efficiente con l'AI, aumentando il coinvolgimento e semplificando il tuo outreach.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo messaggio di vendita come testo o script, sfruttando la funzionalità "Testo-a-video da script" per gettare le basi del tuo video.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" o modelli predefiniti per rappresentare visivamente il tuo messaggio e catturare efficacemente l'attenzione del pubblico.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Applica i "Controlli di branding (logo, colori)" per allinearti con l'identità del tuo marchio, assicurando che il tuo video offra un'esperienza di messaggi video coerente e personalizzata.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Utilizza il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per preparare il tuo video per diverse piattaforme come "LinkedIn", quindi esportalo facilmente per raggiungere il tuo pubblico di riferimento.

Come migliora HeyGen la creazione di video con avatar AI?

Gli avatar AI di HeyGen permettono agli utenti di personalizzare e migliorare i video di vendita digitali integrando personaggi personalizzabili, elevando il coinvolgimento dello spettatore.

HeyGen può convertire script scritti in video?

Assolutamente, HeyGen consente ai creatori di trasformare il testo in video dinamici, sfruttando l'AI per convertire gli script in contenuti visivamente accattivanti senza sforzo.

Quali opzioni di branding offre HeyGen per i video di marketing?

HeyGen offre controlli di branding completi, permettendo agli utenti di integrare loghi, colori e altri elementi del marchio per garantire che ogni video sia perfettamente allineato con la loro strategia di marketing.

HeyGen supporta la personalizzazione dei video con voiceover e sottotitoli?

Certamente, HeyGen supporta la generazione di voiceover e offre strumenti per sottotitoli/didascalie, garantendo che i tuoi video di vendita siano accessibili e adattati alle esigenze del tuo pubblico.

