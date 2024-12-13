Creatore di Video di Lancio di Prodotti Digitali: Amplifica il Tuo Lancio

Trasforma il tuo script in video di lancio professionali in pochi minuti con potenti capacità di testo-a-video.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un elegante video di prodotto AI di 45 secondi rivolto a startup tecnologiche e product manager desiderosi di vedere l'innovazione in azione. Questo video dovrebbe presentare un'estetica moderna e pulita, utilizzando un "AI avatar" professionale e articolato per presentare le capacità avanzate del prodotto, generato direttamente dal tuo script utilizzando la potente funzione "Text-to-video from script" di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo di prodotto informativo di 60 secondi rivolto a potenziali clienti che stanno esplorando nuove soluzioni digitali. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e chiaro, accompagnato da una voce narrante coinvolgente creata attraverso la funzione "Voiceover generation" di HeyGen, semplificando le caratteristiche complesse in benefici facilmente comprensibili.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale dinamico di 15 secondi perfetto per i marketer sui social media e i creatori di contenuti che cercano il massimo coinvolgimento. Questo video veloce richiede scene visivamente dinamiche e musica di sottofondo accattivante, utilizzando i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per una vasta accessibilità e impatto su varie piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Lancio di Prodotti Digitali

Produci senza sforzo video di lancio di prodotti digitali professionali con AI, trasformando i tuoi concetti in contenuti coinvolgenti per marketing e social media.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Utilizza i nostri strumenti di generazione di script o incolla il tuo per delineare i messaggi chiave del tuo lancio di prodotto.
2
Step 2
Seleziona Immagini e Avatar
Arricchisci il tuo script scegliendo da una libreria multimediale diversificata/supporto stock o incorporando avatar AI realistici per presentare il tuo prodotto.
3
Step 3
Personalizza la Tua Produzione
Applica i tuoi controlli di branding (logo, colori) per allinearti con il tuo marchio, aggiungi voci narranti e perfeziona il flusso del tuo video.
4
Step 4
Esporta e Lancia
Finalizza il tuo video scegliendo l'opzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ottimale e di esportazione, pronto per la condivisione immediata su tutti i tuoi canali di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Costruisci Credibilità con Storie di Successo Iniziali

Crea video AI coinvolgenti per evidenziare le esperienze e i benefici iniziali degli utenti, costruendo fiducia e mostrando il valore del tuo nuovo prodotto digitale.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di un video di lancio di un prodotto digitale?

HeyGen sfrutta gli AI Avatars e le capacità di testo-a-video per semplificare la creazione del tuo video di lancio di un prodotto digitale. Puoi facilmente generare contenuti coinvolgenti con voci narranti naturali e modelli video personalizzabili, rendendolo un efficiente creatore di video di prodotto AI.

Posso creare video di prodotto personalizzati con il mio branding usando HeyGen?

Assolutamente! HeyGen offre un editor drag-and-drop e controlli di branding robusti per garantire che i tuoi video di prodotto si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio. Puoi caricare i tuoi asset e utilizzare modelli di video di prodotto personalizzati per un risultato unico e professionale.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per una creazione efficiente di video esplicativi di prodotto?

HeyGen fornisce funzionalità AI avanzate come AI Avatars, conversione testo-a-video da script e voci narranti AI per accelerare la produzione del tuo video esplicativo di prodotto. Questo strumento di creazione testo-a-video ti aiuta a generare contenuti di alta qualità rapidamente ed efficientemente.

HeyGen è adatto per creare video di prodotto per il marketing sui social media?

Sì, HeyGen è un eccellente strumento di marketing per produrre video di prodotto coinvolgenti su misura per i social media. Con opzioni video personalizzabili e facile ridimensionamento del rapporto d'aspetto, puoi creare contenuti accattivanti che catturano il tuo pubblico su varie piattaforme.

