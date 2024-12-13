Sblocca l'Efficienza con un Generatore di Video di Onboarding Digitale
Trasforma i tuoi script di onboarding in video accattivanti istantaneamente. La nostra piattaforma AI generativa utilizza il testo in video intelligente per semplificare la formazione di dipendenti e clienti.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video dimostrativo di 2 minuti rivolto a manager delle risorse umane e specialisti in apprendimento e sviluppo che cercano un creatore di video di onboarding efficiente per i nuovi assunti. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo amichevole, professionale e basato su scenari, con avatar AI diversi che interagiscono in un ambiente aziendale moderno. Utilizza una voce fuori campo AI coinvolgente e positiva per spiegare i vantaggi, mostrando come i modelli e le scene di HeyGen e la generazione di voiceover semplifichino la creazione di contenuti di onboarding di alta qualità per i dipendenti.
Progetta un video di onboarding clienti di 60 secondi per product manager e team di marketing responsabili di guidare i nuovi utenti attraverso un prodotto SaaS. Visivamente, il video deve essere dinamico, coinvolgente e illustrativo, mostrando abilmente l'interfaccia utente del prodotto con elementi animati tratti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen. L'audio dovrebbe presentare una voce AI allegra e amichevole accompagnata da musica di sottofondo sottile, enfatizzando come la funzionalità di testo in video di HeyGen acceleri la produzione di tutorial video AI coinvolgenti.
Produci un video informativo di 1 minuto per manager delle operazioni o responsabili della conformità, dettagliando come creare Procedure Operative Standard (SOP) chiare con l'AI. La presentazione visiva deve essere concisa, istruttiva e presentare visualizzazioni passo-passo con sovrapposizioni di testo chiare. Usa una voce fuori campo AI diretta ma facile da capire, combinata con sottotitoli descrittivi per garantire la massima chiarezza, dimostrando efficacemente come le capacità del generatore di video di onboarding digitale all'interno di HeyGen semplifichino le spiegazioni di processi complessi attraverso l'uso di avatar AI.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento e la Ritenzione nella Formazione.
Sfrutta i video AI per aumentare significativamente il coinvolgimento e la ritenzione dei tirocinanti in tutti i video di onboarding per dipendenti e clienti.
Scala l'Educazione all'Onboarding a Livello Globale.
Crea e distribuisci in modo efficiente più video di onboarding e corsi di formazione, raggiungendo un pubblico più ampio di nuovi dipendenti o clienti in tutto il mondo con un generatore di video AI.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding digitale?
HeyGen ti consente di generare rapidamente video di onboarding professionali utilizzando la tecnologia avanzata di generazione video AI. La nostra piattaforma converte il testo in video con avatar AI realistici e voiceover AI personalizzati, riducendo significativamente i tempi di produzione per i tuoi contenuti di onboarding per dipendenti o clienti.
Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video generati dall'AI in HeyGen?
HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i tuoi contenuti video generati dall'AI, inclusa una vasta gamma di modelli video e la possibilità di integrare il logo e la palette di colori del tuo brand. Puoi anche caricare i tuoi media per personalizzare ulteriormente i tuoi video di onboarding digitale.
HeyGen può convertire il mio script in un video AI con voiceover AI naturali?
Sì, le potenti capacità di testo in video di HeyGen trasformano i tuoi script scritti direttamente in video AI coinvolgenti. Questo include la generazione di voiceover AI realistici e l'aggiunta automatica di sottotitoli, garantendo che i tuoi video di onboarding siano chiari e coinvolgenti per qualsiasi pubblico.
Come migliorano gli avatar AI l'efficacia del creatore di video di onboarding di HeyGen?
Gli avatar AI nel generatore di video AI di HeyGen forniscono un volto coerente e professionale per i tuoi contenuti di onboarding digitale senza la necessità di attori costosi o attrezzature di ripresa. Danno vita al tuo messaggio, rendendo i tuoi video di onboarding più coinvolgenti e personali per nuovi dipendenti o clienti.