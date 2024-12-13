Sblocca l'Efficienza con un Generatore di Video di Onboarding Digitale

Trasforma i tuoi script di onboarding in video accattivanti istantaneamente. La nostra piattaforma AI generativa utilizza il testo in video intelligente per semplificare la formazione di dipendenti e clienti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dimostrativo di 2 minuti rivolto a manager delle risorse umane e specialisti in apprendimento e sviluppo che cercano un creatore di video di onboarding efficiente per i nuovi assunti. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo amichevole, professionale e basato su scenari, con avatar AI diversi che interagiscono in un ambiente aziendale moderno. Utilizza una voce fuori campo AI coinvolgente e positiva per spiegare i vantaggi, mostrando come i modelli e le scene di HeyGen e la generazione di voiceover semplifichino la creazione di contenuti di onboarding di alta qualità per i dipendenti.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di onboarding clienti di 60 secondi per product manager e team di marketing responsabili di guidare i nuovi utenti attraverso un prodotto SaaS. Visivamente, il video deve essere dinamico, coinvolgente e illustrativo, mostrando abilmente l'interfaccia utente del prodotto con elementi animati tratti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen. L'audio dovrebbe presentare una voce AI allegra e amichevole accompagnata da musica di sottofondo sottile, enfatizzando come la funzionalità di testo in video di HeyGen acceleri la produzione di tutorial video AI coinvolgenti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video informativo di 1 minuto per manager delle operazioni o responsabili della conformità, dettagliando come creare Procedure Operative Standard (SOP) chiare con l'AI. La presentazione visiva deve essere concisa, istruttiva e presentare visualizzazioni passo-passo con sovrapposizioni di testo chiare. Usa una voce fuori campo AI diretta ma facile da capire, combinata con sottotitoli descrittivi per garantire la massima chiarezza, dimostrando efficacemente come le capacità del generatore di video di onboarding digitale all'interno di HeyGen semplifichino le spiegazioni di processi complessi attraverso l'uso di avatar AI.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video di Onboarding Digitale

Semplifica le introduzioni di nuovi assunti e clienti con la creazione di video potenziata dall'AI. Genera rapidamente contenuti di onboarding coinvolgenti che educano e entusiasmano.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo testo di onboarding. La nostra piattaforma utilizza la tecnologia avanzata di "testo in video" per convertire istantaneamente i tuoi contenuti scritti in uno storyboard video dinamico, formando la base della tua esperienza di onboarding digitale.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e la Scena
Seleziona da una libreria diversificata di "avatar AI" per rappresentare il tuo brand o ruolo. Abbina l'avatar scelto a una scena o modello adatto, assicurando che il tuo video mantenga un aspetto coerente e professionale.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Personalizzazioni
Arricchisci il tuo video con "voiceover AI" dal suono naturale generati dal tuo script. Personalizza ulteriormente incorporando il logo, i colori e la musica di sottofondo del tuo brand, assicurando che il video si allinei perfettamente con l'identità della tua azienda.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finito
Una volta che il tuo video di onboarding è completo e rifinito, esportalo facilmente in vari formati e rapporti d'aspetto. Avrai un video "generato dall'AI" di alta qualità pronto per essere condiviso con nuovi dipendenti o clienti su qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Crea Rapidamente Contenuti di Onboarding

Utilizza il generatore di video AI di HeyGen per produrre rapidamente video di onboarding coinvolgenti e clip brevi, semplificando il tuo processo di creazione di contenuti in modo efficiente.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding digitale?

HeyGen ti consente di generare rapidamente video di onboarding professionali utilizzando la tecnologia avanzata di generazione video AI. La nostra piattaforma converte il testo in video con avatar AI realistici e voiceover AI personalizzati, riducendo significativamente i tempi di produzione per i tuoi contenuti di onboarding per dipendenti o clienti.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video generati dall'AI in HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i tuoi contenuti video generati dall'AI, inclusa una vasta gamma di modelli video e la possibilità di integrare il logo e la palette di colori del tuo brand. Puoi anche caricare i tuoi media per personalizzare ulteriormente i tuoi video di onboarding digitale.

HeyGen può convertire il mio script in un video AI con voiceover AI naturali?

Sì, le potenti capacità di testo in video di HeyGen trasformano i tuoi script scritti direttamente in video AI coinvolgenti. Questo include la generazione di voiceover AI realistici e l'aggiunta automatica di sottotitoli, garantendo che i tuoi video di onboarding siano chiari e coinvolgenti per qualsiasi pubblico.

Come migliorano gli avatar AI l'efficacia del creatore di video di onboarding di HeyGen?

Gli avatar AI nel generatore di video AI di HeyGen forniscono un volto coerente e professionale per i tuoi contenuti di onboarding digitale senza la necessità di attori costosi o attrezzature di ripresa. Danno vita al tuo messaggio, rendendo i tuoi video di onboarding più coinvolgenti e personali per nuovi dipendenti o clienti.

