Crea video di marketing straordinari senza sforzo. Sfrutta i Template e scene pronti all'uso per aumentare la produttività della tua campagna.

Crea un vivace video di 30 secondi per i social media che promuova un nuovo corso online, rivolto ai proprietari di piccole imprese che necessitano di migliorare la loro presenza digitale. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e moderno, utilizzando i "Template e scene" di HeyGen per un'impostazione rapida, completato da una voce narrante AI energica. Incorpora un "avatar AI" per presentare i benefici chiave, rendendolo una soluzione coinvolgente per la creazione di "video di marketing digitale".

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video esplicativo informativo di 45 secondi che dimostri una funzionalità software complessa, rivolto a nuovi clienti B2B e marketer di prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, concentrandosi su una chiara visualizzazione dei dati e testo sullo schermo. Sfrutta la capacità di HeyGen di "Testo in video da script" per generare facilmente una narrazione precisa, assicurando che le informazioni vitali siano trasmesse tramite "Sottotitoli/didascalie" per l'accessibilità, rendendolo uno strumento video AI efficace.
Prompt di Esempio 2
Produci un avvincente annuncio video di 60 secondi che presenti il lancio di un nuovo prodotto, rivolto ai consumatori su piattaforme di e-commerce e social media. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e ad alta risoluzione, incorporando transizioni dinamiche e colori allineati al marchio. Utilizza l'ampia "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen per arricchire i visual e assicurare un'inquadratura perfetta con "Ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto" per varie piattaforme, aumentando l'engagement per questi cruciali "video di marketing".
Prompt di Esempio 3
Crea un video animato conciso di 30 secondi che dimostri un rapido trucco di vita, destinato a creatori di contenuti ed educatori online che cercano di migliorare la "produttività". Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso, amichevole e illustrativo, utilizzando colori vivaci e semplici animazioni di personaggi. Integra gli "avatar AI" di HeyGen per presentare il trucco con una "Generazione di voce narrante" coinvolgente che offra una spiegazione chiara e vivace, rendendo la creazione di tali "video animati" senza sforzo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Marketing Digitale

Trasforma la tua strategia di marketing con video straordinari e professionali. La nostra piattaforma intuitiva ti aiuta a creare contenuti d'impatto senza sforzo, aumentando la presenza del tuo marchio.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Scegli da una vasta libreria di template progettati professionalmente per avviare rapidamente il tuo video di marketing digitale. Puoi anche generare scene direttamente da uno script.
2
Step 2
Aggiungi gli Elementi del Tuo Marchio
Personalizza il tuo video integrando il logo e i colori del tuo marchio. Carica facilmente i tuoi media o utilizza la nostra vasta libreria di risorse stock per visual perfetti.
3
Step 3
Applica Miglioramenti AI
Migliora il tuo messaggio con avanzati AI text-to-speech per una narrazione coinvolgente o sfrutta gli avatar AI per presentare i tuoi contenuti. Genera sottotitoli accurati per la massima accessibilità.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Ottimizza il tuo video per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto. Scarica i tuoi video di marketing di alta qualità, pronti per la distribuzione sui social media e altri canali.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Costruisci fiducia e credibilità producendo video AI coinvolgenti che mettono in evidenza esperienze positive dei clienti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video di marketing creativo?

HeyGen funge da potente creatore di video di marketing digitale, offrendo una vasta libreria di template e scene personalizzabili. Gli utenti possono sfruttarli per produrre rapidamente video di marketing coinvolgenti, garantendo coerenza del marchio e libertà creativa per le loro promozioni e contenuti sui social media.

Quali strumenti video AI offre HeyGen per la creazione di contenuti?

HeyGen integra avanzati strumenti video AI, inclusi avatar AI e AI text-to-speech, per trasformare script in video animati dinamici. Questo consente una creazione video efficiente, permettendo agli utenti di generare video esplicativi o annunci video di alta qualità senza editing complesso.

HeyGen può semplificare il flusso di lavoro di produzione video per i marketer impegnati?

Assolutamente, HeyGen semplifica la creazione di video con la sua interfaccia intuitiva drag-and-drop e ampie risorse stock. Questa piattaforma consente agli utenti di assemblare rapidamente video di marketing professionali e promozioni, aumentando significativamente la produttività per tutte le esigenze di marketing digitale.

Come supporta HeyGen la coerenza del marchio nei contenuti video?

HeyGen offre opzioni di personalizzazione robuste e controlli di branding, permettendoti di integrare il tuo logo, i colori del marchio e stili unici in ogni video. Questo assicura che tutti i tuoi video sui social media e annunci video mantengano un'identità di marca coerente e professionale su tutte le piattaforme.

