Trasforma gli script in video tutorial coinvolgenti istantaneamente con il testo in video, semplificando la tua creazione di contenuti per il marketing digitale.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo dinamico di 90 secondi rivolto ai professionisti del marketing che cercano di aumentare la produzione di video, dimostrando la potenza di HeyGen come "creatore di video di marketing". L'estetica dovrebbe essere moderna e veloce, accompagnata da una voce narrante energica, evidenziando quanto sia facile aggiungere "sottotitoli/didascalie" e generare narrazioni professionali utilizzando la "generazione di voiceover" per una "creazione di contenuti" di impatto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video educativo di 1 minuto progettato per educatori e formatori aziendali, illustrando come HeyGen funzioni come un intuitivo "creatore di video tutorial". Questo video dovrebbe impiegare un approccio visivo chiaro e passo-passo con una voce narrante calma e istruttiva, enfatizzando l'utilità di "modelli e scene" pre-progettati e il ricco "supporto di libreria/stock media" per "trasformare il testo in video" senza sforzo.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale conciso di 45 secondi per solopreneur e startup con risorse limitate, mettendo in evidenza il ruolo di HeyGen come "generatore di video AI" per risultati rapidi e professionali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere ispirante ed energico, dimostrando quanto facilmente gli utenti possano utilizzare "avatar AI" e "ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto" per produrre contenuti video versatili per varie piattaforme.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Tutorial di Marketing Digitale

Crea video tutorial di marketing digitale coinvolgenti ed efficaci rapidamente e facilmente con il nostro generatore potenziato dall'AI.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script o Genera Contenuti
Inizia incollando il tuo script di tutorial di marketing digitale meticolosamente elaborato nell'editor. In alternativa, sfrutta il generatore di script AI per delineare rapidamente i tuoi punti di apprendimento chiave, assicurando una narrazione chiara e strutturata.
2
Step 2
Seleziona i Visual con i Modelli Video
Scegli da una vasta libreria di modelli video professionali specificamente progettati per contenuti educativi e di marketing. Questi modelli forniscono una solida struttura visiva, permettendo al tuo tutorial di apparire curato e coinvolgente fin dall'inizio.
3
Step 3
Applica il Branding e i Sottotitoli Automatici
Migliora la professionalità del tuo video incorporando gli asset unici del tuo brand, come loghi e schemi di colori. Utilizza i sottotitoli automatici per generare automaticamente le didascalie, aumentando significativamente l'accessibilità e il coinvolgimento degli spettatori.
4
Step 4
Esporta il Tuo Tutorial di Alta Qualità
Finalizza la tua creazione scegliendo di esportare il tuo video tutorial di marketing digitale in varie risoluzioni e rapporti d'aspetto. Il tuo video sarà perfettamente ottimizzato per la distribuzione su tutte le tue piattaforme target per una creazione di contenuti efficace.

Casi d'Uso

Genera video di marketing sui social media coinvolgenti

Crea rapidamente clip di tutorial di marketing digitale brevi e di impatto e contenuti per i social media per catturare l'attenzione del pubblico.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI per le aziende?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che semplifica la creazione di contenuti. Permette agli utenti di trasformare il testo in video utilizzando avatar AI realistici e un potente motore di sintesi vocale, rendendo la produzione video complessa accessibile ai creatori di video di marketing e tutorial.

Posso personalizzare i video AI generati da HeyGen per adattarli al mio brand?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione. Puoi incorporare il logo, i colori e gli asset del tuo brand utilizzando l'editor drag-and-drop e i modelli video, assicurando che i tuoi video di marketing e esplicativi si allineino perfettamente con l'identità del tuo brand.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per migliorare l'accessibilità dei video?

HeyGen offre robuste caratteristiche tecniche per l'accessibilità, inclusa la generazione avanzata di voiceover e sottotitoli automatici. Le sue capacità di sintesi vocale supportano una vasta gamma di lingue, rendendolo uno strumento AI ideale per il video marketing a un pubblico globale con una facile creazione di video.

Quanto velocemente può HeyGen produrre vari tipi di video?

HeyGen riduce significativamente i tempi e i costi di produzione video, permettendoti di creare rapidamente contenuti diversi. Dai video tutorial di marketing digitale ai video per i social media, la sua piattaforma intuitiva accelera i tuoi sforzi complessivi di video marketing e creazione di contenuti.

