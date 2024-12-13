Creatore di Video di Alfabetizzazione Digitale per un'educazione Coinvolgente

Crea facilmente video educativi per insegnanti e studenti utilizzando avatar AI.

397/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo di 90 secondi rivolto agli insegnanti che devono chiarire rapidamente concetti scientifici complessi per le loro classi. Adotta uno stile visivo professionale e pulito con elementi simili a infografiche e una narrazione calma generata direttamente dal tuo script utilizzando la funzionalità di testo-a-video di HeyGen per semplificare la produzione.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video tutorial di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese desiderosi di creare contenuti di marketing ma intimoriti da software complessi. Il video dovrebbe mostrare uno stile visivo dinamico e incoraggiante con musica vivace e un tono amichevole, evidenziando come la funzionalità 'modelli e scene' di HeyGen renda la creazione di video semplice anche per i principianti utilizzando un'interfaccia facile da usare.
Prompt di Esempio 3
Progetta un segmento di onboarding di 2 minuti per formatori aziendali che introducono i nuovi dipendenti alle politiche aziendali. Questo 'video educativo' dovrebbe possedere uno stile visivo informativo ed elegante con un branding coerente e una voce professionale, generata in modo efficiente attraverso la funzione di generazione di voiceover di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Alfabetizzazione Digitale

Crea contenuti educativi coinvolgenti con il nostro intuitivo creatore di video di alfabetizzazione digitale, progettato per semplificare la creazione di video per insegnanti e studenti.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script o Scegli un Modello
Inizia il tuo progetto incollando il tuo script educativo per generare automaticamente un video, oppure seleziona tra una varietà di modelli professionali per iniziare rapidamente.
2
Step 2
Seleziona Avatar e Voci AI
Dai vita ai tuoi contenuti scegliendo tra diversi avatar AI per presentare le tue informazioni e generando voiceover realistici direttamente dal tuo testo.
3
Step 3
Arricchisci con Contenuti Multimediali Ricchi
Arricchisci il tuo video di alfabetizzazione digitale integrando facilmente elementi visivi coinvolgenti dalla nostra vasta libreria multimediale o caricando i tuoi asset per creare un video tutorial professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video regolando i rapporti d'aspetto per varie piattaforme, quindi esporta i tuoi contenuti educativi per condividerli attraverso sistemi di gestione dell'apprendimento o social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Video per i Social Media

.

Produci rapidamente contenuti accattivanti per i social media, dimostrando abilità pratiche di creazione video digitale per studenti e insegnanti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video educativi?

HeyGen è un creatore di video alimentato da AI che offre un'interfaccia facile da usare e modelli robusti, permettendo a insegnanti e studenti di creare facilmente video educativi coinvolgenti. Puoi trasformare script in contenuti dinamici utilizzando la funzionalità di testo-a-video, completa di avatar AI e generazione di voiceover.

Quali capacità avanzate di AI offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per una creazione di video senza soluzione di continuità. Presenta avatar AI realistici e una potente funzionalità di testo-a-video, permettendoti di generare voiceover professionali direttamente dal tuo testo. Questo consente agli utenti di produrre video di alta qualità in modo efficiente.

HeyGen può essere utilizzato per migliorare i contenuti video di alfabetizzazione digitale per i social media?

Assolutamente, HeyGen è un efficace creatore di video di alfabetizzazione digitale, perfetto per creare video esplicativi informativi e tutorial. Le sue capacità permettono una facile registrazione dello schermo e ottimizzazione per varie piattaforme di social media, aumentando il coinvolgimento e la comprensione.

HeyGen supporta l'integrazione del marchio e formati video diversi?

Sì, HeyGen offre controlli di branding completi per personalizzare i tuoi contenuti video con loghi e colori, garantendo coerenza. Supporta vari rapporti d'aspetto ed esportazioni, rendendolo uno strumento versatile per qualsiasi esigenza di creazione video, dai sistemi di gestione dell'apprendimento ai contenuti promozionali generali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo