Genera rapidamente contenuti digitali per l'aula coinvolgenti dal tuo script con il testo-a-video, perfetto per insegnanti senza competenze di design.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 90 secondi rivolto agli studenti delle scuole superiori, adottando uno stile visivo animato con testo dinamico e un tono audio calmo ed educativo. Il video scomporrà un concetto scientifico complesso, sfruttando un avatar AI per presentare le informazioni e utilizzando le capacità di HeyGen per elementi video interattivi e animazioni coinvolgenti per migliorare la comprensione degli studenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 2 minuti per amministratori scolastici e dipartimenti IT, impiegando uno stile visivo professionale che mostri le interfacce software e una voce narrante autorevole e informativa. Il video dimostrerà come HeyGen faciliti la creazione di video di qualità professionale a partire da script e si integri perfettamente con i sistemi di gestione dell'apprendimento, evidenziando la facilità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di 45 secondi con suggerimenti rapidi per educatori impegnati, caratterizzato da una sequenza visiva veloce dei passaggi di creazione dei contenuti e uno stile audio vivace e incoraggiante. Questo video per insegnanti mostrerà come generare rapidamente una revisione della lezione o un annuncio utilizzando i modelli video educativi predefiniti di HeyGen e la funzione efficiente di generazione della voce narrante, attingendo alla vasta libreria multimediale per risorse istantanee.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per Aule Digitali

Crea facilmente video educativi di qualità professionale per i tuoi studenti, anche senza competenze di design, rendendo l'apprendimento coinvolgente e accessibile.

Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una vasta gamma di modelli di video educativi e scene progettati professionalmente per avviare i contenuti della tua lezione.
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Trasforma il tuo script di lezione in contenuti video coinvolgenti utilizzando la funzione testo-a-video da script di HeyGen, o carica i tuoi media.
3
Step 3
Migliora con Strumenti AI
Migliora il tuo video con strumenti potenziati dall'AI, inclusa la possibilità di aggiungere avatar AI realistici per presentare il materiale della tua lezione.
Step 4
Esporta e Condividi
Scarica il tuo video completato in vari rapporti d'aspetto o integralo e condividilo direttamente con i tuoi studenti tramite sistemi di gestione dell'apprendimento.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Anima i Contenuti Educativi

Trasforma concetti astratti o narrazioni storiche in lezioni video vivide e memorabili che risuonano profondamente con gli studenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare il processo di produzione video per gli educatori?

HeyGen consente agli educatori di creare video di qualità professionale in modo efficiente con strumenti potenziati dall'AI. La sua interfaccia intuitiva drag-and-drop e le capacità di testo-a-video significano che non sono necessarie competenze di design, rendendolo un creatore di video per aule digitali ideale. Questo riduce significativamente il tempo dedicato al montaggio video tradizionale, permettendo agli insegnanti di concentrarsi sui contenuti.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per la distribuzione di contenuti educativi?

HeyGen offre robuste caratteristiche tecniche per la distribuzione dei contenuti, inclusa la flessibilità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme. Gli educatori possono creare video coinvolgenti, incorporare registrazioni dello schermo e del web, e pianificare l'integrazione con i sistemi di gestione dell'apprendimento. Questo assicura una condivisione senza soluzione di continuità di video educativi di qualità professionale.

Gli utenti di HeyGen possono personalizzare i modelli di video educativi per diverse esigenze di apprendimento?

Assolutamente, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i suoi modelli di video educativi. Gli insegnanti possono facilmente adattare i contenuti con controlli di branding, integrare media da una libreria e aggiungere elementi dinamici come animazioni per adattarsi a stili di apprendimento specifici degli studenti. Questa flessibilità assicura esperienze video altamente personalizzate e interattive.

Come migliorano gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen la creazione di materiali didattici digitali?

Gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen rivoluzionano la creazione di materiali didattici digitali abilitando funzionalità come avatar AI e generazione di testo-a-video. Questa tecnologia consente agli educatori di produrre rapidamente contenuti coinvolgenti con voci narranti realistiche e sottotitoli automatici, trasformando gli script in video professionali. La piattaforma rende la produzione video complessa accessibile a ogni insegnante.

