Creatore di Video di Campagna Digitale per Campagne Pubblicitarie Straordinarie

Genera annunci video di alta qualità in pochi minuti utilizzando avatar AI per catturare efficacemente il tuo pubblico di riferimento.

Crea un vivace video di campagna digitale di 30 secondi per il lancio di un nuovo prodotto, rivolto ai proprietari di piccole imprese. Utilizza l'ampia gamma di "Modelli e scene" di HeyGen per costruire rapidamente visuali coinvolgenti con sovrapposizioni di testo dinamiche e una traccia audio moderna e vivace, assicurandoti che il tuo messaggio catturi immediatamente l'attenzione come un avvincente "creatore di video di campagna digitale".

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio video raffinato di 45 secondi rivolto ai professionisti del marketing, progettato per generare contatti B2B per una soluzione software. Presenta un "avatar AI" professionale che trasmette un messaggio conciso e persuasivo con un tono chiaro e autorevole, sfruttando le capacità di HeyGen per affermare il tuo marchio come un sofisticato "creatore di annunci video".
Prompt di Esempio 2
Produci un video coinvolgente di 60 secondi per le piattaforme social, rivolto a creatori di contenuti e influencer che promuovono un evento virtuale imminente. Trasforma un semplice copione in una narrazione visiva dinamica utilizzando la funzione "Testo in video da copione" di HeyGen, incorporando avatar amichevoli e musica di sottofondo accattivante per creare "video social media" altamente condivisibili.
Prompt di Esempio 3
Crea un annuncio video energico di 30 secondi per le aziende di e-commerce che annunciano una vendita lampo, rivolto agli acquirenti online. Utilizza la potente "Generazione di voiceover" di HeyGen per aggiungere una narrazione coinvolgente ed entusiasta che stimoli l'urgenza, permettendoti di "personalizzare perfettamente gli annunci video" con visuali dinamiche e uno stile audio veloce.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video di Campagna Digitale

Crea facilmente video di campagna digitale coinvolgenti con strumenti intuitivi, progettati per aiutarti a coinvolgere il tuo pubblico e raggiungere i tuoi obiettivi di marketing.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia il tuo video di campagna digitale scegliendo tra una varietà di modelli video progettati professionalmente. Queste scene predefinite forniscono una solida base, permettendoti di lanciare rapidamente il tuo progetto.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Personalizza il tuo video di campagna aggiungendo il tuo testo, immagini o video. Puoi anche sfruttare gli avatar AI per presentare il tuo messaggio, rendendo il tuo video coinvolgente e unico.
3
Step 3
Migliora con il Branding
Applica l'identità unica del tuo marchio aggiungendo loghi, scegliendo colori personalizzati e integrando i tuoi font specifici. Assicurati che il tuo video di campagna digitale si allinei perfettamente con le linee guida del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video, esportalo in vari formati e rapporti d'aspetto adatti per diverse piattaforme social. Condividi facilmente il tuo video di campagna digitale di alta qualità per raggiungere il tuo pubblico di riferimento.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Presenta Testimonianze dei Clienti con AI

Sviluppa storie di successo dei clienti e testimonianze in video AI coinvolgenti per costruire fiducia e persuadere il tuo pubblico.

Come può HeyGen servire come un potente creatore di video di campagna digitale?

HeyGen semplifica la creazione di video di campagna digitale d'impatto con la sua piattaforma intuitiva. Sfrutta una vasta gamma di modelli video e capacità AI per produrre video professionali che si allineano alla personalizzazione del tuo marchio, rendendo i tuoi sforzi di video marketing più efficaci.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di annunci video per i social media?

Come creatore di annunci video di primo livello, HeyGen ti consente di creare video social media coinvolgenti in modo efficiente. Utilizza avatar AI e testo in video da copione per personalizzare gli annunci video che catturano l'attenzione, garantendo video di alta qualità su tutte le piattaforme con rapporti d'aspetto flessibili.

Posso personalizzare il branding e garantire video professionali con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre strumenti di personalizzazione del marchio robusti, permettendoti di integrare i tuoi loghi, colori e font senza soluzione di continuità. Questo assicura che ogni video rifletta la tua identità unica, aiutandoti a creare video raffinati e professionali che risuonano con il tuo pubblico.

HeyGen offre strumenti creativi per semplificare il video marketing?

Sì, HeyGen è progettato per rendere il video marketing facile da usare con la sua suite di strumenti video potenziati dall'AI. Genera facilmente voiceover, aggiungi sottotitoli automatici e converti testo in video, semplificando il tuo processo di produzione per contenuti coinvolgenti.

