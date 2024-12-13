Creatore di Video Pubblicitari Digitali: Crea Annunci Coinvolgenti Velocemente

Eleva i tuoi annunci sui social media e i test creativi con avatar AI realistici, aumentando il coinvolgimento per i marketer orientati alle prestazioni.

Crea un video pubblicitario digitale di 30 secondi progettato per i marketer orientati alle prestazioni, mostrando quanto sia facile lanciare nuove campagne. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante, moderno e dinamico, con sovrapposizioni di testo dinamiche e una voce narrante professionale e autorevole. Dimostra la rapida generazione di creativi video diversificati utilizzando 'Testo-a-video da script' e 'Avatar AI' per ottimizzare i loro 'test creativi' per prestazioni ottimali della campagna.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video pubblicitario di 45 secondi per i social media, pensato per i proprietari di piccole imprese che vogliono aumentare la loro presenza online. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva luminosa e ottimista con colori vivaci e transizioni fluide, accompagnato da una voce energica e amichevole. Utilizza vari 'Modelli e scene' per una rapida creazione di contenuti e 'Generazione di voiceover' per produrre 'video pubblicitari' coinvolgenti che risuonano su piattaforme come Meta e TikTok.
Prompt di Esempio 2
Produci un video prodotto persuasivo di 60 secondi per un marchio di e-commerce che lancia un nuovo gadget innovativo, rivolto ai consumatori esperti di tecnologia. La presentazione visiva deve essere pulita, in alta definizione e aspirazionale, con una traccia di sottofondo calma e sofisticata e un 'Avatar AI' chiaro e articolato che presenta le caratteristiche principali. Sfrutta 'Libreria multimediale/supporto stock' per migliorare le riprese del prodotto e includi 'Sottotitoli/didascalie' per un'ampia accessibilità, posizionandolo come la soluzione definitiva per 'creatore di video pubblicitari AI'.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video di test creativo di 15 secondi progettato per le agenzie di marketing digitale, evidenziando l'iterazione rapida per le campagne di 'creatore di video pubblicitari online'. Lo stile visivo dovrebbe essere nitido, con tagli rapidi, schermi divisi A/B e un design minimalista, guidato da una voce urgente e concisa. Dimostra test efficienti utilizzando 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' per l'ottimizzazione della piattaforma e 'Generazione di voiceover' per cambiare rapidamente il messaggio per vari 'test creativi'.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari Digitali

Crea facilmente video pubblicitari coinvolgenti per qualsiasi piattaforma, dal concetto all'esportazione, potenziando i marketer orientati alle prestazioni con potenti strumenti AI per elevare le loro campagne.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da Zero
Scegli da una libreria diversificata di "modelli video" professionali o inizia con una tela bianca per dare vita al tuo concetto di annuncio senza sforzo. Questo stabilisce la base per il tuo avvincente annuncio digitale.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script e Avatar AI
Inserisci il tuo script pubblicitario e seleziona un "Avatar AI" per essere il tuo presentatore sullo schermo. La nostra piattaforma gestisce la generazione del video, convertendo il tuo testo in contenuti visivi accattivanti con una voce naturale.
3
Step 3
Personalizza e Migliora il Tuo Annuncio
Affina il tuo messaggio con elementi visivi coinvolgenti, musica di sottofondo e "Sottotitoli/didascalie" automatici per garantire che il tuo annuncio si distingua su piattaforme come Meta e TikTok, catturando l'attenzione del pubblico.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video Pubblicitario
Utilizza "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per generare i tuoi video pubblicitari finali ottimizzati per varie piattaforme social. Scarica il tuo video di alta qualità, pronto per il lancio immediato e i test creativi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Prodotto e UGC Coinvolgenti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti e le caratteristiche del prodotto in annunci video persuasivi che guidano le conversioni.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video pubblicitari digitali?

HeyGen funge da intuitivo creatore di video pubblicitari digitali, offrendo un editor drag-and-drop e una vasta libreria di modelli video. Questo consente agli utenti di produrre rapidamente video pubblicitari professionali senza competenze di editing complesse.

HeyGen può aiutare a creare annunci sui social media coinvolgenti in modo efficiente?

Sì, HeyGen è un avanzato creatore di video pubblicitari AI che accelera la produzione di annunci sui social media coinvolgenti. Sfrutta Avatar AI e Cloni Vocali realistici per creare contenuti accattivanti per piattaforme come Meta e TikTok, migliorando la tua portata.

Quali tipi di video pubblicitari posso produrre con HeyGen?

HeyGen consente la creazione di diversi video pubblicitari, inclusi contenuti video UGC efficaci e video prodotto accattivanti. La nostra piattaforma offre modelli video versatili per soddisfare vari obiettivi di marketing.

Come possono i marketer orientati alle prestazioni sfruttare HeyGen per i test creativi?

I marketer orientati alle prestazioni possono utilizzare HeyGen per generare rapidamente più iterazioni di video pubblicitari per test creativi completi. Le nostre funzionalità di editing AI semplificano il processo, consentendo un'efficace sperimentazione e ottimizzazione delle campagne.

