Creatore di Video Pubblicitari Digitali: Crea Annunci Coinvolgenti Velocemente
Eleva i tuoi annunci sui social media e i test creativi con avatar AI realistici, aumentando il coinvolgimento per i marketer orientati alle prestazioni.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video pubblicitario di 45 secondi per i social media, pensato per i proprietari di piccole imprese che vogliono aumentare la loro presenza online. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva luminosa e ottimista con colori vivaci e transizioni fluide, accompagnato da una voce energica e amichevole. Utilizza vari 'Modelli e scene' per una rapida creazione di contenuti e 'Generazione di voiceover' per produrre 'video pubblicitari' coinvolgenti che risuonano su piattaforme come Meta e TikTok.
Produci un video prodotto persuasivo di 60 secondi per un marchio di e-commerce che lancia un nuovo gadget innovativo, rivolto ai consumatori esperti di tecnologia. La presentazione visiva deve essere pulita, in alta definizione e aspirazionale, con una traccia di sottofondo calma e sofisticata e un 'Avatar AI' chiaro e articolato che presenta le caratteristiche principali. Sfrutta 'Libreria multimediale/supporto stock' per migliorare le riprese del prodotto e includi 'Sottotitoli/didascalie' per un'ampia accessibilità, posizionandolo come la soluzione definitiva per 'creatore di video pubblicitari AI'.
Immagina un video di test creativo di 15 secondi progettato per le agenzie di marketing digitale, evidenziando l'iterazione rapida per le campagne di 'creatore di video pubblicitari online'. Lo stile visivo dovrebbe essere nitido, con tagli rapidi, schermi divisi A/B e un design minimalista, guidato da una voce urgente e concisa. Dimostra test efficienti utilizzando 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' per l'ottimizzazione della piattaforma e 'Generazione di voiceover' per cambiare rapidamente il messaggio per vari 'test creativi'.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione Rapida di Annunci Digitali.
Produci rapidamente video pubblicitari digitali ad alto impatto utilizzando AI per ottimizzare le prestazioni e ridurre i cicli creativi.
Annunci Dinamici sui Social Media.
Crea facilmente annunci video accattivanti per piattaforme come Meta e TikTok per aumentare il coinvolgimento e la portata.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video pubblicitari digitali?
HeyGen funge da intuitivo creatore di video pubblicitari digitali, offrendo un editor drag-and-drop e una vasta libreria di modelli video. Questo consente agli utenti di produrre rapidamente video pubblicitari professionali senza competenze di editing complesse.
HeyGen può aiutare a creare annunci sui social media coinvolgenti in modo efficiente?
Sì, HeyGen è un avanzato creatore di video pubblicitari AI che accelera la produzione di annunci sui social media coinvolgenti. Sfrutta Avatar AI e Cloni Vocali realistici per creare contenuti accattivanti per piattaforme come Meta e TikTok, migliorando la tua portata.
Quali tipi di video pubblicitari posso produrre con HeyGen?
HeyGen consente la creazione di diversi video pubblicitari, inclusi contenuti video UGC efficaci e video prodotto accattivanti. La nostra piattaforma offre modelli video versatili per soddisfare vari obiettivi di marketing.
Come possono i marketer orientati alle prestazioni sfruttare HeyGen per i test creativi?
I marketer orientati alle prestazioni possono utilizzare HeyGen per generare rapidamente più iterazioni di video pubblicitari per test creativi completi. Le nostre funzionalità di editing AI semplificano il processo, consentendo un'efficace sperimentazione e ottimizzazione delle campagne.