Generatore di Video di Aggiornamento Dipartimentale: Ottimizza le Comunicazioni Interne

Trasforma le comunicazioni interne e genera rapidamente aggiornamenti dipartimentali professionali utilizzando il testo-a-video avanzato da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Genera un video di annuncio aziendale di 1 minuto per tutti i dipendenti, dettagliando il lancio di una nuova iniziativa tecnica a livello aziendale. Adotta uno stile visivo moderno e informativo con semplici grafiche in movimento e una voce fuori campo sicura e autorevole per trasmettere i cambiamenti importanti. Sfrutta la potente funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen per trasformare il tuo documento di politica dettagliato in un aggiornamento visivo coinvolgente in modo efficiente, come un Generatore di Video AI.
Prompt di Esempio 2
Produci un vivace video di annuncio per i dipendenti di 30 secondi che celebri i recenti successi del team e offra un'anteprima dei progetti futuri. Il video dovrebbe avere uno stile visivo vivace e dinamico con colori brillanti e una voce amichevole ed entusiasta per promuovere aggiornamenti aziendali positivi. Accelera la produzione utilizzando i diversi Template e scene di HeyGen per un 'video di annuncio per i dipendenti' brandizzato e visivamente accattivante che risuoni con l'intera azienda.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di comunicazione interna di 90 secondi rivolto ai responsabili di dipartimento e ai manager, spiegando il lancio di un nuovo strumento interno complesso. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere educativo ed esplicativo, con sovrapposizioni di testo sullo schermo e una voce calma e istruttiva, garantendo chiarezza per questo 'video di comunicazione interna'. Per massimizzare la comprensione e l'accessibilità, assicurati che la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen sia pienamente utilizzata durante la spiegazione dettagliata.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Aggiornamento Dipartimentale

Crea rapidamente video di aggiornamento dipartimentale coinvolgenti e professionali con l'AI. Ottimizza le comunicazioni interne e assicurati che il tuo team rimanga informato e connesso.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona tra una varietà di template professionali o incolla il tuo script per sfruttare la nostra funzione di testo-a-video da script, gettando le basi per il tuo efficiente video di aggiornamento dipartimentale.
2
Step 2
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi
Arricchisci il tuo messaggio selezionando un avatar AI per presentare il tuo aggiornamento, rendendo le tue comunicazioni interne più dinamiche e coinvolgenti.
3
Step 3
Aggiungi Audio Professionale e Accessibilità
Genera audio dal suono naturale con le nostre capacità di generazione di voci fuori campo, assicurando che il tuo messaggio venga trasmesso chiaramente e professionalmente a tutto il tuo team.
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Incorpora i controlli di branding della tua azienda come loghi e colori, quindi esporta facilmente il tuo video di annuncio per i dipendenti rifinito nel formato ottimale per la distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Fornisci Annunci Aziendali di Impatto

Crea e distribuisci facilmente video di annuncio aziendale e messaggi ispiratori per unificare i team e promuovere un sentimento positivo all'interno dell'organizzazione.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di comunicazione interna?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare il testo in video di comunicazione interna professionali. Gli utenti possono facilmente generare contenuti coinvolgenti con avatar AI e voci sintetiche, ottimizzando le loro esigenze di generatore di video di aggiornamento dipartimentale.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per i video di annuncio aziendale?

HeyGen fornisce avatar AI realistici e robuste capacità di generazione di voci fuori campo per produrre video di annuncio aziendale di impatto. Gli utenti possono personalizzare questi video con controlli di branding come loghi e colori, garantendo un messaggio aziendale coerente.

HeyGen può aiutare ad aggiungere sottotitoli e branding ai video di annuncio per i dipendenti?

Assolutamente. HeyGen rende semplice migliorare i video di annuncio per i dipendenti aggiungendo automaticamente sottotitoli/caption per l'accessibilità. Il suo editor intuitivo drag-and-drop consente anche l'applicazione facile dei controlli di branding per mantenere un aspetto professionale.

Quanto velocemente posso produrre video di aggiornamento dipartimentale di alta qualità usando HeyGen?

HeyGen ottimizza la creazione di video, consentendo una rapida produzione di video di aggiornamento dipartimentale di alta qualità. Con la funzionalità testo-a-video e una varietà di template, puoi trasformare efficacemente i tuoi script in contenuti visivi coinvolgenti per gli aggiornamenti aziendali.

