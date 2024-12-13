Generatore di Video di Annuncio Dipartimentale per Team

Crea video di annuncio per i dipendenti di grande impatto più velocemente. Usa i nostri modelli video personalizzabili per garantire risultati professionali ogni volta.

Crea un video di annuncio aziendale di 45 secondi per tutti i dipendenti, dettagliando la nuova politica di lavoro da casa, utilizzando un avatar AI professionale e una generazione di voiceover chiara per mantenere uno stile audio formale ma accessibile, assicurando che il messaggio sia coerente e facilmente comprensibile in tutta l'organizzazione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Genera un video di annuncio dipartimentale coinvolgente di 30 secondi per il team di vendita, mostrando i recenti successi con filmati di repertorio vivaci dalla libreria multimediale e uno script conciso trasformato tramite testo in video, adottando uno stile visivo e audio vivace e celebrativo per motivare il team.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di comunicazione interna di 60 secondi per i nuovi assunti, che funge da messaggio di benvenuto per l'onboarding dei dipendenti. Questo video dovrebbe sfruttare modelli e scene personalizzabili per stabilire uno stile visivo amichevole e informativo, con sottotitoli automatici per migliorare l'accessibilità per tutti i nuovi membri del team.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video promozionale conciso di 20 secondi rivolto a tutto il personale per un prossimo evento aziendale, con visual dinamici e una traccia audio entusiasmante, facilmente adattabile per varie piattaforme tramite ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto. Questo video, creato come produzione di un Generatore Video AI, dovrebbe costruire efficacemente l'anticipazione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Annuncio Dipartimentale

Crea senza sforzo video di comunicazione interna coinvolgenti per mantenere il tuo team informato e connesso con potenti capacità AI.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script o Seleziona un Modello
Inserisci facilmente il tuo messaggio incollando il tuo script di testo per utilizzare la nostra avanzata funzione di testo in video, o seleziona un layout pre-progettato dai modelli video personalizzabili.
2
Step 2
Scegli un Avatar AI
Dai vita al tuo video di comunicazione interna selezionando un avatar AI come presentatore, aggiungendo un volto professionale e coinvolgente al tuo annuncio.
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli per Chiarezza
Migliora la portata e la chiarezza dei tuoi video di annuncio aziendale generando facilmente sottotitoli, rendendo il tuo messaggio accessibile a tutti.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Annuncio
Finalizza il tuo video di annuncio dipartimentale utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per prepararlo alla condivisione su tutti i tuoi canali di comunicazione interna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora le Comunicazioni Interne e il Morale

Crea video di annuncio aziendale ispiratori e informativi per sollevare i team, celebrare i successi e comunicare efficacemente gli aggiornamenti chiave dipartimentali.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come un potente generatore di video di annuncio dipartimentale?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di annuncio aziendale professionali e video di comunicazione interna utilizzando avatar AI e tecnologia di testo in video, garantendo messaggi chiari e coerenti in tutta l'organizzazione. Semplifica il processo di creazione per video di annuncio dipartimentale efficaci.

HeyGen può aiutare a migliorare l'onboarding dei dipendenti e il coinvolgimento nella formazione?

Assolutamente. HeyGen fornisce modelli video personalizzabili e capacità di generazione di voiceover per produrre video di annuncio per i dipendenti coinvolgenti e contenuti di formazione, migliorando l'esperienza complessiva di coinvolgimento nella formazione e onboarding dei dipendenti in modo efficiente.

Cosa rende HeyGen un efficace Generatore Video AI per le aziende?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia di testo in video per semplificare la creazione di video, consentendo agli utenti di produrre rapidamente contenuti di alta qualità per varie piattaforme social o usi interni senza strumenti di editing video complessi. È un Generatore Video AI completo per tutte le esigenze aziendali.

Come posso personalizzare i video creati con HeyGen per il mio brand?

HeyGen offre ampi controlli di branding, inclusa la personalizzazione di loghi e colori, insieme a una robusta libreria multimediale e sottotitoli. Puoi anche utilizzare il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per adattare il contenuto del tuo generatore video a qualsiasi piattaforma, garantendo la coerenza del brand.

