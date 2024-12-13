Produci un video di aggiornamento dipartimentale di 45 secondi, conciso e progettato per i membri del team interno, concentrandoti sui recenti successi e sui compiti futuri. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e coinvolgente, con grafiche nitide e una voce chiara e amichevole. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per trasmettere il messaggio, rendendo questa una soluzione efficiente e convincente per la creazione di "video di aggiornamento dipartimentale" regolari.

Genera Video