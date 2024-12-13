Generatore di Video di Formazione Dipartimentale: Crea Contenuti L&D Coinvolgenti

Produci rapidamente video di formazione di alta qualità per l'Onboarding dei Dipendenti e la Formazione Tecnica con avatar AI intelligenti.

Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi per i nuovi dipendenti che partecipano all'Onboarding Aziendale, caratterizzato da uno stile visivo accogliente e professionale con grafiche pulite e avatar AI amichevoli. L'audio dovrebbe avere una voce narrante AI incoraggiante, che li guidi attraverso le procedure iniziali dell'azienda, utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen per offrire un tono caldo e coerente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di formazione tecnica di 90 secondi rivolto al personale interno che apprende un nuovo aggiornamento software, caratterizzato da uno stile visivo chiaro e istruttivo che incorpora condivisione schermo nitida e annotazioni. L'audio dovrebbe mantenere una consegna autorevole e passo-passo utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen da script per garantire accuratezza e offrire sottotitoli per l'accessibilità, creando efficacemente documentazione video cruciale.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di aggiornamento sulla formazione sulla conformità di 45 secondi per tutti i dipendenti, adottando uno stile visivo conciso e autorevole con testo chiaro sullo schermo e modelli e scene professionali. L'audio di accompagnamento dovrebbe presentare una generazione di Voiceover formale ma coinvolgente, assicurando che le informazioni critiche sulla formazione sulla conformità siano trasmesse in modo efficace e chiaro.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale di 30 secondi rivolto ai team L&D e ai responsabili di dipartimento per evidenziare i vantaggi del generatore di video di formazione dipartimentale. Utilizza uno stile visivo dinamico e moderno con tagli rapidi che dimostrano la facilità d'uso e presentano avatar AI espressivi. La colonna sonora dovrebbe essere una voce narrante AI vivace e ispiratrice, incoraggiandoli a creare video professionali in modo efficiente.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video di Formazione Dipartimentale

Produci senza sforzo video di formazione professionali e coinvolgenti per il tuo dipartimento, semplificando la condivisione della conoscenza e lo sviluppo.

1
Step 1
Crea il Tuo Video di Formazione
Inizia importando il tuo script o selezionando un modello pre-progettato dalla libreria per costruire efficacemente il tuo contenuto di formazione di base.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore
Seleziona un avatar AI per narrare il tuo video di formazione, dando vita ai tuoi contenuti con un presentatore digitale realistico e coerente.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Integra il logo della tua azienda e regola gli schemi di colore per assicurarti che i tuoi video di formazione siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Scarica il tuo video di formazione completato in vari rapporti d'aspetto, pronto per la distribuzione immediata attraverso le tue piattaforme di apprendimento interne o LMS.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti Complessi per una Formazione Dipartimentale Migliorata

Scomponi argomenti complessi in moduli video chiari e comprensibili, assicurando che ogni dipartimento possa comprendere rapidamente ed efficacemente le informazioni essenziali.

Domande Frequenti

Come possono i team L&D ottimizzare la produzione di video di formazione con HeyGen?

HeyGen agisce come un generatore di video AI intuitivo, permettendo ai team L&D di creare rapidamente video di formazione di alta qualità. La sua piattaforma AI generativa trasforma gli script in video coinvolgenti, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo della produzione video tradizionale.

Che tipo di contenuti di formazione può produrre HeyGen utilizzando l'AI?

La creazione di video potenziata dall'AI di HeyGen supporta contenuti di formazione diversificati, inclusi Onboarding dei Dipendenti, Formazione Tecnica e Formazione sulla Conformità. Gli utenti possono sfruttare avatar AI e Voiceover AI per sviluppare documentazione video completa per vari dipartimenti.

HeyGen offre funzionalità per migliorare i video di formazione dipartimentale?

Sì, HeyGen fornisce funzionalità robuste per migliorare i video di formazione dipartimentale, inclusi modelli di video di formazione personalizzabili e una ricca libreria multimediale. Questi strumenti, combinati con controlli di branding, assicurano che i tuoi contenuti di formazione siano professionali e in linea con l'identità della tua organizzazione.

Come rendono i video di formazione più coinvolgenti gli avatar AI di HeyGen?

Gli avatar AI realistici di HeyGen danno vita ai tuoi video di formazione, fornendo un elemento visivo accattivante per la formazione dei dipendenti. Insieme ai Voiceover AI e ai sottotitoli precisi, assicurano che i tuoi contenuti di formazione siano facilmente comprensibili e promuovano efficacemente la condivisione della conoscenza.

