Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video accattivante di 60 secondi per potenziali nuovi assunti o stakeholder esterni, raccontando la storia di un recente successo dipartimentale utilizzando i modelli video di HeyGen. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere ispirante e dinamico, con musica di sottofondo coinvolgente per trasmettere lo spirito collaborativo del team e la narrazione innovativa.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di comunicazione interna conciso di 30 secondi per i dipendenti esistenti, fornendo un rapido aggiornamento su una nuova pietra miliare o iniziativa del progetto. Lo stile visivo dovrebbe essere informativo e pulito, con testo sullo schermo che rafforza i messaggi chiave, e sfrutta la funzione di testo-a-video di HeyGen per creare video di alta qualità in modo efficiente.
Prompt di Esempio 3
Produci un video raffinato di 90 secondi per la leadership o il dipartimento marketing, evidenziando i risultati e l'impatto di un progetto specifico all'interno del dipartimento. Questo contenuto per creatori di video aziendali dovrebbe avere un'estetica visiva moderna con immagini professionali e generazione di voce narrante, dimostrando il potere degli strumenti guidati dall'AI nel mostrare i progressi.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video Panoramica del Dipartimento

Crea video panoramici del dipartimento coinvolgenti e informativi con la piattaforma potenziata dall'AI di HeyGen. Mostra facilmente il tuo team, obiettivi e successi.

1
Step 1
Crea la Tua Base
Scegli da una libreria diversificata di modelli video professionali progettati per panoramiche aziendali, o inizia da zero per costruire la tua narrazione personalizzata per il tuo dipartimento.
2
Step 2
Incolla il Tuo Copione
Inserisci le informazioni chiave del tuo dipartimento e il copione nella piattaforma. La nostra AI sfrutterà le capacità di testo-a-video per trasformare il tuo testo in un video dinamico con voci narranti realistiche.
3
Step 3
Aggiungi Tocchi Personali
Migliora il tuo video selezionando tra vari avatar AI per rappresentare i membri del tuo team. Integra i colori e il logo del tuo marchio per mantenere coerenza e professionalità.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video panoramica del dipartimento di alta qualità, utilizzando opzioni di ridimensionamento dell'aspetto e di esportazione. È pronto per essere condiviso per comunicazioni interne, integrazione o aggiornamenti per gli stakeholder.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coinvolgi con la Narrazione del Dipartimento

Utilizza la narrazione potenziata dall'AI per spiegare vividamente la missione, la storia e i successi del tuo dipartimento in formati video coinvolgenti.

Domande Frequenti

Cosa rende HeyGen ideale per la "creazione di video potenziata dall'AI" per diverse esigenze aziendali?

HeyGen consente agli utenti di "creare video di alta qualità" trasformando i copioni in narrazioni coinvolgenti. La sua piattaforma di "creazione di video potenziata dall'AI" offre un'ampia selezione di "modelli video" e "avatar AI" personalizzabili per dare vita alla "narrazione" per diverse comunicazioni aziendali.

HeyGen può aiutarmi a generare rapidamente "video panoramica del dipartimento" con "avatar AI"?

Sì, HeyGen funge da intuitivo "generatore di video panoramica del dipartimento", permettendoti di produrre rapidamente contenuti professionali. Puoi sfruttare "avatar AI" personalizzati e "testo-a-video con AI" per "semplificare l'integrazione" e migliorare la "comunicazione interna" senza sforzo.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili quando si utilizza HeyGen per "creare video di alta qualità"?

HeyGen, come leader nella creazione di video aziendali, offre ampie funzionalità di personalizzazione, inclusi "controlli di branding" per loghi e colori. Gli utenti possono integrare media da una vasta libreria e scegliere tra diversi "avatar AI" e "modelli video" per "creare video di alta qualità" che si adattano perfettamente all'identità del loro marchio.

Come migliorano i "Video di Formazione AI" di HeyGen la "formazione dei dipendenti" e l'apprendimento?

I "Video di Formazione AI" creati con HeyGen migliorano significativamente la "formazione dei dipendenti" fornendo contenuti coerenti e coinvolgenti. La nostra piattaforma ti consente di trasformare "testo in video con AI", utilizzare "portavoce AI" realistici e aggiungere "sottotitoli/caption" automatici per esperienze di apprendimento chiare e accessibili.

