Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video introduttivo dettagliato di 90 secondi per il dipartimento di Ingegneria, spiegando le sue funzioni principali e la metodologia di progetto agli stakeholder interni. Il design visivo dovrebbe essere elegante e informativo, sfruttando i modelli personalizzabili e le scene di HeyGen per evidenziare diversi aspetti del dipartimento, completato da testo sullo schermo e sottotitoli automatici per l'accessibilità.
È necessario un video di formazione coinvolgente di 2 minuti per il dipartimento di Supporto Tecnico, delineando il loro flusso di lavoro tipico per risolvere i problemi dei clienti. Questo video, sfruttando l'approccio del 'creatore di video introduttivi del dipartimento', dovrebbe presentare immagini dinamiche, potenzialmente incorporando filmati d'archivio dalla libreria multimediale di HeyGen, e una voce narrante dettagliata generata da un copione per garantire chiarezza ai nuovi membri del team.
Per il team di Analisi Dati, si cerca un video vivace di 45 secondi per presentarli in un reel sui social media interni dell'azienda, con l'obiettivo di aumentare il riconoscimento del team. Il video richiede uno stile visivo energico con transizioni rapide e musica vivace, utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni di HeyGen per una visione ottimale sui social media, insieme a sottotitoli chiari per una consegna concisa delle informazioni.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora l'Onboarding e la Formazione del Dipartimento.
Sviluppa video AI coinvolgenti per presentare efficacemente i nuovi membri del team ai ruoli, alla cultura e ai processi del tuo dipartimento, migliorando la fidelizzazione.
Ottimizza la Condivisione della Conoscenza Interna.
Produci corsi video chiari e scalabili che istruiscono i team interni sulle funzioni dipartimentali e sulle collaborazioni interfunzionali in modo efficiente.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video utilizzando l'AI?
HeyGen sfrutta strumenti video avanzati basati su AI, permettendoti di generare video professionali senza sforzo. Puoi trasformare il testo in contenuti video coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e voiceover di alta qualità generati dall'AI, semplificando notevolmente il tuo flusso di produzione.
Quali funzionalità di editing offre HeyGen per la personalizzazione?
HeyGen offre un editor drag-and-drop facile da usare, basato su browser, con modelli personalizzabili e una ricca libreria multimediale. Puoi personalizzare i video con controlli di branding, aggiungere grafiche animate e integrare i tuoi media per un tocco unico.
Posso adattare i video di HeyGen per diverse piattaforme?
Assolutamente. HeyGen supporta vari rapporti d'aspetto, permettendoti di ottimizzare il tuo video per qualsiasi piattaforma o schermo. Inoltre, funzionalità come la generazione automatica di sottotitoli e la traduzione multilingue assicurano che i tuoi contenuti siano accessibili e risuonino a livello globale.
Quanto velocemente posso trasformare un copione in un video rifinito con HeyGen?
Gli strumenti video AI di HeyGen ti permettono di trasformare rapidamente i tuoi copioni in video coinvolgenti. La piattaforma supporta direttamente la creazione di video a partire da testo, insieme alla generazione automatica di voiceover e sottotitoli, accelerando notevolmente la produzione dei tuoi contenuti.