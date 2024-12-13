Il Tuo Generatore di Video di Presentazione del Dipartimento per un Onboarding Facile

Progetta video di qualità professionale e coinvolgenti per un onboarding senza intoppi con contenuti e immagini personalizzati, potenziati da avatar AI realistici.

Crea un video di presentazione del dipartimento di 30 secondi utilizzando il generatore di video di presentazione del dipartimento, progettato per i nuovi assunti e gli stakeholder interni, con immagini coinvolgenti e professionali e una voce narrante vivace generata dall'AI attraverso i modelli AI-powered di HeyGen e avatar AI accattivanti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video introduttivo di 45 secondi, perfetto per potenziali clienti e candidati, mostrando immagini moderne ed eleganti e una voce narrante dinamica generata dalla funzione di generazione di voiceover di HeyGen, dando vita a un avatar AI per rappresentare il tuo marchio.
Prompt di Esempio 2
Produci un video coinvolgente di 60 secondi per un annuncio aziendale o partner esterni, utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per personalizzare i tuoi contenuti e immagini con immagini aziendali informative ma visivamente accattivanti e uno script trasformato in video tramite Text-to-video da script.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di qualità professionale di 30 secondi per i follower sui social media e i partecipanti agli eventi, caratterizzato da immagini dinamiche, nitide e adatte ai social media e audio energico, migliorato dai sottotitoli/caption di HeyGen e ottimizzato con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni da modelli personalizzabili.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Presentazione del Dipartimento

Crea video di presentazione del dipartimento professionali e coinvolgenti senza sforzo con la piattaforma AI-powered di HeyGen, semplificando le tue esigenze di onboarding e comunicazione.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona da una libreria di modelli personalizzabili progettati per le presentazioni di dipartimento, o inizia semplicemente incollando il tuo script per sfruttare i modelli AI-powered.
2
Step 2
Personalizza le Tue Immagini
Personalizza il tuo video selezionando diversi avatar AI per rappresentare i membri del tuo team e integrando i colori e i loghi del tuo marchio per personalizzare i tuoi contenuti e immagini.
3
Step 3
Migliora con Voce e Testo
Genera una voce narrante dinamica generata dall'AI in più lingue e aggiungi automaticamente sottotitoli e caption per l'accessibilità, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e coinvolgente.
4
Step 4
Genera la Tua Presentazione
Utilizza le capacità di generazione video end-to-end di HeyGen per produrre rapidamente video di qualità professionale, pronti per l'onboarding, presentazioni o condivisione sui social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Rapidamente Panoramiche Coinvolgenti dei Dipartimenti

Crea rapidamente panoramiche video di alta qualità e coinvolgenti dei dipartimenti, semplificando informazioni complesse per vari pubblici interni in modo efficace.

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen a creare video coinvolgenti e di qualità professionale?

HeyGen consente agli utenti di produrre video di qualità professionale sfruttando avatar AI avanzati e modelli AI-powered. Puoi personalizzare facilmente i tuoi contenuti e immagini per garantire che il tuo messaggio sia altamente coinvolgente.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video di presentazione del dipartimento?

HeyGen è una piattaforma di generazione video end-to-end che semplifica la creazione di un video di presentazione del dipartimento. La sua interfaccia intuitiva e i modelli personalizzabili ti permettono di progettare e pubblicare rapidamente introduzioni d'impatto, fungendo da eccellente creatore di intro.

HeyGen offre supporto multilingue e funzionalità di accessibilità per i video?

Assolutamente, HeyGen fornisce robuste capacità di traduzione multilingue, insieme a voiceover generati dall'AI, per raggiungere un pubblico globale. Puoi anche aggiungere facilmente sottotitoli e caption per una maggiore accessibilità.

Posso personalizzare le immagini e il branding dei miei video con HeyGen?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, permettendoti di adattare i tuoi contenuti e immagini all'identità del tuo marchio. Utilizza la nostra completa libreria multimediale e i controlli di branding per creare risorse video uniche e riconoscibili.

