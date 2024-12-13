Casi d'uso

HeyGen potenzia i professionisti del settore dentale per creare video coinvolgenti di cliniche odontoiatriche e animazioni dentali in 3D, migliorando l'educazione e l'impegno del paziente attraverso l'apprendimento visivo. Con gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale di HeyGen, i dentisti possono produrre senza sforzo video animati dentali e video pubblicitari odontoiatrici, semplificando procedure dentali complesse e promuovendo efficacemente l'igiene orale.