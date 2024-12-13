Generatore di Video Informativi per Pazienti Dentali per un Marketing Facile della Clinica

Aumenta il coinvolgimento dei pazienti e attira nuovi pazienti nel tuo studio dentistico utilizzando modelli e scene personalizzabili.

501/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo animato di 30 secondi che semplifica i benefici del filo interdentale quotidiano per i pazienti esistenti e per coloro che cercano consigli rapidi sulla salute orale. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per visuali luminose e illustrative e una voce narrante chiara e vivace, rendendo i concetti dentali complessi facili da comprendere e ricordare. Questo video dovrebbe ispirare abitudini di igiene orale costanti attraverso spiegazioni animate, evitando gergo e concentrandosi su consigli pratici.
Prompt di Esempio 2
Crea un video social di 60 secondi progettato per attrarre potenziali nuovi pazienti mostrando testimonianze autentiche di pazienti e mettendo in evidenza i benefici unici di uno studio dentistico. Questo video dinamico necessita di riprese visivamente accattivanti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, accompagnate da musica di sottofondo calda e narrazione chiara, garantendo un marketing dentale efficace. Incorpora sottotitoli per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento degli spettatori che scorrono i feed social, enfatizzando la fiducia della comunità e le esperienze positive dei pazienti.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video utile di 45 secondi che demistifica i processi di richieste di assicurazione dentale e fatturazione per i pazienti spesso confusi dalle complessità. Sfrutta la funzionalità di testo in video di HeyGen per tradurre informazioni complesse in una narrazione visiva professionale, chiara e rassicurante. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI amichevole che presenta sovrapposizioni di testo concise e una voce narrante calma e informativa, aiutando gli studi dentistici a migliorare la comprensione dei pazienti e ridurre le richieste amministrative utilizzando un generatore di video informativi per pazienti dentali.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Informativi per Pazienti Dentali

Trasforma senza sforzo le informazioni sui pazienti del tuo studio dentistico in video coinvolgenti e professionali, attirando nuovi pazienti e migliorando l'educazione dei pazienti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Educativo per i Pazienti
Inizia scrivendo o incollando le informazioni essenziali che desideri trasmettere ai tuoi pazienti. La funzione di testo in video da script della nostra piattaforma convertirà quindi questo contenuto in dialogo parlato per i tuoi video educativi per i pazienti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI e la Scena
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per essere il volto amichevole del tuo video. Abbinali a una scena o un modello adatto per completare visivamente il tuo messaggio, creando un'esperienza coinvolgente alimentata dal nostro generatore di video AI.
3
Step 3
Applica Branding e Accessibilità
Migliora la portata e la chiarezza del tuo video generando automaticamente sottotitoli. Puoi anche integrare il logo e i colori del tuo studio dentistico per mantenere un aspetto professionale coerente per i tuoi contenuti.
4
Step 4
Esporta e Coinvolgi Nuovi Pazienti
Finalizza il tuo video scegliendo il rapporto d'aspetto desiderato ed esportandolo in alta definizione. Distribuisci i tuoi video informativi professionali per i pazienti per coinvolgere nuovi pazienti su varie piattaforme, facilmente esportabili per ogni esigenza.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia Testimonianze di Pazienti e Storie di Successo

.

Produci testimonianze autentiche di pazienti e storie di successo con video AI, costruendo fiducia e credibilità per il tuo studio dentistico e i tuoi servizi.

background image

Domande Frequenti

Come possono i dentisti creare facilmente video educativi coinvolgenti per i pazienti?

HeyGen consente agli studi dentistici di produrre video educativi per i pazienti di alta qualità e coinvolgenti utilizzando modelli intuitivi e avatar AI. Trasforma semplicemente i tuoi script di testo in visuali accattivanti, rendendo le informazioni dentali complesse facilmente comprensibili per i tuoi pazienti.

Cosa rende HeyGen ideale per il marketing dentale e i video sui social media?

HeyGen permette agli studi dentistici di generare efficientemente video professionali generati da AI per vari canali di marketing, inclusi i social media. Puoi rapidamente trasformare testimonianze di pazienti o aggiornamenti dello studio in contenuti coinvolgenti, completi di voiceover e sottotitoli, perfetti per attrarre nuovi pazienti.

HeyGen è personalizzabile per il branding del mio studio dentistico?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il logo, i colori e l'estetica specifica del tuo studio dentistico in ogni video. Questo assicura che tutti i tuoi video generati da AI mantengano un aspetto coerente e professionale su tutti i tuoi canali di comunicazione.

Quanto velocemente posso generare video da testo usando HeyGen?

Le potenti capacità di generazione di testo in video e voiceover di HeyGen consentono una rapida creazione di contenuti. Basta inserire il tuo script e HeyGen lo converte in un video raffinato con un avatar AI e un voiceover naturale, semplificando notevolmente il tuo processo di produzione video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo